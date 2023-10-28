В Виннице увеличилось число заболевших гепатитом - Минздрав - 28.10.2023 Украина.ру
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В Виннице увеличилось число заболевших гепатитом - Минздрав
В Виннице увеличилось число заболевших гепатитом - Минздрав - 28.10.2023 Украина.ру
В Виннице увеличилось число заболевших гепатитом - Минздрав
В Виннице выросло количество заболевших вирусным гепатитом А. Об этом 28 октября сообщил украинский Минздрав
2023-10-28T12:43
2023-10-28T13:15
гепатит
винница
заражение
новости
украина
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"Винница. Количество пострадавших от вирусного гепатита А увеличивается. По состоянию на вечер 27 октября, в больнице находится 141 пациент. Их состояние средней тяжести", - говорится в телеграм-канале ведомства.Эпидемиологи продолжают расследование. По данным Минздрава, появились результаты более 150 проб из окружающей среды, дополнительно проводятся проверки стихийных рынков и воды, однако источник инфицирования еще не установлен.Накануне директор департамента образования Винницкого городского совета Оксана Яценко сообщила, что школы в областном центре Винница с понедельника перейдут на онлайн-обучение из-за эпидемии гепатита А в городе.Украинские СМИ писали, что по факту массового заражения гепатитом А в городе было возбуждено уголовное дело.
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гепатит, винница, заражение, новости, украина
гепатит, Винница, заражение, Новости, Украина

В Виннице увеличилось число заболевших гепатитом - Минздрав

12:43 28.10.2023 (обновлено: 13:15 28.10.2023)
 
© РИА Новости . Варвара Гертье / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости . Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Читать в
В Виннице выросло количество заболевших вирусным гепатитом А. Об этом 28 октября сообщил украинский Минздрав
"Винница. Количество пострадавших от вирусного гепатита А увеличивается. По состоянию на вечер 27 октября, в больнице находится 141 пациент. Их состояние средней тяжести", - говорится в телеграм-канале ведомства.
Эпидемиологи продолжают расследование. По данным Минздрава, появились результаты более 150 проб из окружающей среды, дополнительно проводятся проверки стихийных рынков и воды, однако источник инфицирования еще не установлен.
Накануне директор департамента образования Винницкого городского совета Оксана Яценко сообщила, что школы в областном центре Винница с понедельника перейдут на онлайн-обучение из-за эпидемии гепатита А в городе.
Украинские СМИ писали, что по факту массового заражения гепатитом А в городе было возбуждено уголовное дело.
- РИА Новости, 1920, 28.10.2023
13:03
Обращение батальона из Золотоноши, гепатит в Виннице, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 октябряВоенные 118-й бригады ТрО и их жёны обратились к командованию, рассказав о больших потерях. В Виннице зарегистрировали вспышку вирусного гепатита А. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
 
гепатитВинницазаражениеНовостиУкраина
 
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