В Виннице увеличилось число заболевших гепатитом - Минздрав
12:43 28.10.2023 (обновлено: 13:15 28.10.2023)
В Виннице выросло количество заболевших вирусным гепатитом А. Об этом 28 октября сообщил украинский Минздрав
"Винница. Количество пострадавших от вирусного гепатита А увеличивается. По состоянию на вечер 27 октября, в больнице находится 141 пациент. Их состояние средней тяжести", - говорится в телеграм-канале ведомства.
Эпидемиологи продолжают расследование. По данным Минздрава, появились результаты более 150 проб из окружающей среды, дополнительно проводятся проверки стихийных рынков и воды, однако источник инфицирования еще не установлен.
Накануне директор департамента образования Винницкого городского совета Оксана Яценко сообщила, что школы в областном центре Винница с понедельника перейдут на онлайн-обучение из-за эпидемии гепатита А в городе.
Украинские СМИ писали, что по факту массового заражения гепатитом А в городе было возбуждено уголовное дело.
13:03Обращение батальона из Золотоноши, гепатит в Виннице, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 октябряВоенные 118-й бригады ТрО и их жёны обратились к командованию, рассказав о больших потерях. В Виннице зарегистрировали вспышку вирусного гепатита А. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России