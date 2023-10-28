https://ukraina.ru/20231028/1050573554.html

В Виннице увеличилось число заболевших гепатитом - Минздрав

В Виннице увеличилось число заболевших гепатитом - Минздрав - 28.10.2023 Украина.ру

В Виннице увеличилось число заболевших гепатитом - Минздрав

В Виннице выросло количество заболевших вирусным гепатитом А. Об этом 28 октября сообщил украинский Минздрав

2023-10-28T12:43

2023-10-28T12:43

2023-10-28T13:15

гепатит

винница

заражение

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украина

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"Винница. Количество пострадавших от вирусного гепатита А увеличивается. По состоянию на вечер 27 октября, в больнице находится 141 пациент. Их состояние средней тяжести", - говорится в телеграм-канале ведомства.Эпидемиологи продолжают расследование. По данным Минздрава, появились результаты более 150 проб из окружающей среды, дополнительно проводятся проверки стихийных рынков и воды, однако источник инфицирования еще не установлен.Накануне директор департамента образования Винницкого городского совета Оксана Яценко сообщила, что школы в областном центре Винница с понедельника перейдут на онлайн-обучение из-за эпидемии гепатита А в городе.Украинские СМИ писали, что по факту массового заражения гепатитом А в городе было возбуждено уголовное дело.

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гепатит, винница, заражение, новости, украина