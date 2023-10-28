Запрет на армянские права для таксистов: отражение кризиса в отношениях России и Армении - 28.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231028/1050572106.html
Запрет на армянские права для таксистов: отражение кризиса в отношениях России и Армении
Запрет на армянские права для таксистов: отражение кризиса в отношениях России и Армении - 28.10.2023 Украина.ру
Запрет на армянские права для таксистов: отражение кризиса в отношениях России и Армении
Госдума РФ отложила рассмотрение вопроса о признании армянских водительских прав годными для работы в российских сервисах такси
2023-10-28T12:20
2023-10-28T12:20
эксклюзив
армения
россия
никол пашинян
вячеслав володин
владимир путин
захарова
права
азербайджан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/18/1041162887_0:0:2961:1666_1920x0_80_0_0_d1f17d7e7bb1312598dea62a5ebcfcba.jpg.webp
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, это связано с тем, что Армения не предпринимает никаких шагов для закрепления статуса русского языка.Согласно нынешним законодательным нормам, в российских структурах, связанных с перевозками пассажиров, можно работать обладателям прав тех иностранных государств, где русский язык является официальным. Это Казахстан и Киргизия, а также Белоруссия, где русский — один из государственных языков.По словам Володина, законопроект, который был принят в первом чтении ещё в 2022 году, мог дать Армении дополнительные преференции, «при том, что депутаты республики (Армении – прим. Украина.ру), руководство, правительство никаких шагов не сделали для закрепления статуса русского языка… последние решения совершенно не направлены на развитие отношений в этой сфере».Напомним, Армения, равно как и Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Россия, состоит в Евразийском экономическом союзе. Однако, в отличие ото всех остальных стран ЕАЭС, русский язык в Армении считается иностранным, несмотря на огромную степень распространённости в армянском обществе.Этот статус он получил в 2017 году – примерно тогда, когда и начал обсуждаться вопрос предоставления обладателям армянских водительских прав возможности работать в России в сфере пассажирских перевозок.О каких же последних решениях говорил Володин? По всей видимости, прежде всего о ратификации Римского статута Международного уголовного суда, перед этим выдавшего ордер на арест президента РФ Владимира Путина.Согласно официальной версии, это было сделано, чтобы иметь возможность привлечь к уголовной ответственности руководство Азербайджана в случае осуществления этнических чисток в Карабахе.Однако буквально на днях премьер Армении Никол Пашинян в интервью The Wall Street Journal одним из основных приоритетов Еревана назвал выстраивание отношений именно с Азербайджаном и стоящей за ним Турцией – причём, по словам Пашиняна, это важнее, чем то, что происходит между Арменией и Россией.Что касается риторики армянского премьера в целом, никаких изменений в ней за последнее время не произошло. Пашинян по-прежнему обвиняет Россию в поражении армянской стороны в Нагорно-Карабахском конфликте, утверждает, что доверять ей обеспечение безопасности Армении было ошибкой, сомневается в необходимости продолжения членства в ОДКБ и считает, что присутствие российской военной базы на армянской территории не даёт Еревану «никаких преимуществ».Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что армянская сторона, в отличие от российской, отвечая на провокационные вопросы западных СМИ, склонна выносить сор из избы, в то время как Москва в ответ на такие вопросы всегда заявляет, что все проблемы с Арменией она решает по двусторонним каналам.Пашинян недвусмысленно обозначает внешнеполитические ориентиры Еревана – сближение с Западом, в том числе и в военной сфере, а также налаживание взаимодействия со вчерашними заклятыми врагами – Баку и Анкарой.Армения уже согласна на открытие Зангезурского коридора через свою территорию, против чего ещё недавно резко протестовала – главное, чтобы в нём не было российских пограничников, чьё присутствие там было предусмотрено договорённостью российского, азербайджанского и армянского лидеров от 2020 года.Соответственно, ситуация, сложившаяся в российско-армянских отношениях на сегодняшний день, явно не располагает к дружественным жестам, даже символическим, вроде признания армянских водительских прав.Отношения между двумя странами находятся в серьёзном кризисе, и слова спикера Госдумы РФ просто стали очередным свидетельством этого.Причём Москва неоднократно давала понять, что она отнюдь не заинтересована в развитии конфликта с Ереваном. При желании последнего все противоречия могут быть урегулированы очень быстро. Для этого армянским властям нужна лишь политическая воля.
https://ukraina.ru/20231014/1050165563.html
https://ukraina.ru/20231012/1050118135.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Владимир Зотов
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_14937220ef8c18d8245fa02d372609d9.jpg.webp
Владимир Зотов
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_14937220ef8c18d8245fa02d372609d9.jpg.webp
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/18/1041162887_88:0:2817:2047_1920x0_80_0_0_77c8de077873afaac723c93582131b6d.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, армения, россия, никол пашинян, вячеслав володин, владимир путин, захарова, права, азербайджан
Эксклюзив, Армения, Россия, Никол Пашинян, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Захарова, права, Азербайджан

Запрет на армянские права для таксистов: отражение кризиса в отношениях России и Армении

12:20 28.10.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
Президент РФ В. Путин принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Владимир Зотов авторы
Владимир Зотов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Госдума РФ отложила рассмотрение вопроса о признании армянских водительских прав годными для работы в российских сервисах такси
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, это связано с тем, что Армения не предпринимает никаких шагов для закрепления статуса русского языка.
Согласно нынешним законодательным нормам, в российских структурах, связанных с перевозками пассажиров, можно работать обладателям прав тех иностранных государств, где русский язык является официальным. Это Казахстан и Киргизия, а также Белоруссия, где русский — один из государственных языков.
По словам Володина, законопроект, который был принят в первом чтении ещё в 2022 году, мог дать Армении дополнительные преференции, «при том, что депутаты республики (Армении – прим. Украина.ру), руководство, правительство никаких шагов не сделали для закрепления статуса русского языка… последние решения совершенно не направлены на развитие отношений в этой сфере».
Напомним, Армения, равно как и Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Россия, состоит в Евразийском экономическом союзе. Однако, в отличие ото всех остальных стран ЕАЭС, русский язык в Армении считается иностранным, несмотря на огромную степень распространённости в армянском обществе.
Этот статус он получил в 2017 году – примерно тогда, когда и начал обсуждаться вопрос предоставления обладателям армянских водительских прав возможности работать в России в сфере пассажирских перевозок.
О каких же последних решениях говорил Володин? По всей видимости, прежде всего о ратификации Римского статута Международного уголовного суда, перед этим выдавшего ордер на арест президента РФ Владимира Путина.
Трехсторонние переговоры президента РФ В. Путина с президентом Азербайджана И. Алиевым и премьер-министром Армении Н. Пашинянном
14 октября, 04:41
Запад – против. Могут ли Армения и Азербайджан заключить мир в МосквеПрезидент России Владимир Путин, выступая на саммите СНГ в Бишкеке, заявил, что Москва готова организовать переговоры с целью заключения мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном
Согласно официальной версии, это было сделано, чтобы иметь возможность привлечь к уголовной ответственности руководство Азербайджана в случае осуществления этнических чисток в Карабахе.
Однако буквально на днях премьер Армении Никол Пашинян в интервью The Wall Street Journal одним из основных приоритетов Еревана назвал выстраивание отношений именно с Азербайджаном и стоящей за ним Турцией – причём, по словам Пашиняна, это важнее, чем то, что происходит между Арменией и Россией.
Что касается риторики армянского премьера в целом, никаких изменений в ней за последнее время не произошло. Пашинян по-прежнему обвиняет Россию в поражении армянской стороны в Нагорно-Карабахском конфликте, утверждает, что доверять ей обеспечение безопасности Армении было ошибкой, сомневается в необходимости продолжения членства в ОДКБ и считает, что присутствие российской военной базы на армянской территории не даёт Еревану «никаких преимуществ».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что армянская сторона, в отличие от российской, отвечая на провокационные вопросы западных СМИ, склонна выносить сор из избы, в то время как Москва в ответ на такие вопросы всегда заявляет, что все проблемы с Арменией она решает по двусторонним каналам.
Пашинян недвусмысленно обозначает внешнеполитические ориентиры Еревана – сближение с Западом, в том числе и в военной сфере, а также налаживание взаимодействия со вчерашними заклятыми врагами – Баку и Анкарой.
Армения уже согласна на открытие Зангезурского коридора через свою территорию, против чего ещё недавно резко протестовала – главное, чтобы в нём не было российских пограничников, чьё присутствие там было предусмотрено договорённостью российского, азербайджанского и армянского лидеров от 2020 года.
Встреча глав МИД РФ и Турции С. Лаврова и Х. Фидана - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
12 октября, 11:19
Лавров: Антироссийские настроения в Армении создаются искусственноПоявившиеся в последние годы в Армении организации создают почву для антироссийских настроений и продвижению интересов США, Евросоюза и НАТО. Об этом глава МИД России заявил журналистам после заседания Совета министров иностранных дел СНГ
Соответственно, ситуация, сложившаяся в российско-армянских отношениях на сегодняшний день, явно не располагает к дружественным жестам, даже символическим, вроде признания армянских водительских прав.
Отношения между двумя странами находятся в серьёзном кризисе, и слова спикера Госдумы РФ просто стали очередным свидетельством этого.
Причём Москва неоднократно давала понять, что она отнюдь не заинтересована в развитии конфликта с Ереваном. При желании последнего все противоречия могут быть урегулированы очень быстро. Для этого армянским властям нужна лишь политическая воля.
 
ЭксклюзивАрменияРоссияНикол ПашинянВячеслав ВолодинВладимир ПутинЗахароваправаАзербайджан
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:42Бумеранг вернулся. Военная помощь Украине ударила по Израилю
12:20Запрет на армянские права для таксистов: отражение кризиса в отношениях России и Армении
12:12Министры обороны США и Украины обсудили СВО
12:12Лавров объяснил, с чем столкнулся Запад из-за обострения на Ближнем Востоке
11:20Расстрелявший мирного жителя "азовец"* приговорён к 25 годам
11:15Крым обеспечен питьевой водой на год вперёд – глава парламента
11:10На кого готовят нападение Украина, Молдавия и Румыния: Анпилогов о тройственном союзе и его итогах
10:42ПВО перехватила четыре украинских БПЛА над Орловской и два над Тульской областью - МО РФ
10:18ВСУ обстреляли Донецк артиллерией и ракетами
10:14Венгрия считает возмутительным саботаж расследования подрыва "Северного потока" - Сийярто
09:51Двойной удар по Зеленскому, признание СБУ. Главное на Украине на утро 28 октября
09:45Венгрия предложила у себя провести переговоры Москвы и Киева
09:36Российские "Ланцеты" являются "кошмаром" для польских САУ - Interia
09:23Минтранс ДНР наградил более 100 работников транспорта
08:53Илон Маск совершил ещё одно открытие на Украине
08:17Европейские союзники нанесли Зеленскому двойной удар – Newsweek
08:00Освобождение Украины и украинские националисты
07:35Усилия "удваиваются": в НАТО заявили о временной неготовности Украины к вступлению в альянс
07:04На Украине подтвердили, что покушение на Царёва является операцией СБУ
06:15Военный эксперт объяснил, как Россия уничтожает мощные точки ВСУ, чтобы начать наступление в Авдеевке
Лента новостейМолния