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Запрет на армянские права для таксистов: отражение кризиса в отношениях России и Армении

Запрет на армянские права для таксистов: отражение кризиса в отношениях России и Армении - 28.10.2023 Украина.ру

Запрет на армянские права для таксистов: отражение кризиса в отношениях России и Армении

Госдума РФ отложила рассмотрение вопроса о признании армянских водительских прав годными для работы в российских сервисах такси

2023-10-28T12:20

2023-10-28T12:20

2023-10-28T12:20

эксклюзив

армения

россия

никол пашинян

вячеслав володин

владимир путин

захарова

права

азербайджан

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По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, это связано с тем, что Армения не предпринимает никаких шагов для закрепления статуса русского языка.Согласно нынешним законодательным нормам, в российских структурах, связанных с перевозками пассажиров, можно работать обладателям прав тех иностранных государств, где русский язык является официальным. Это Казахстан и Киргизия, а также Белоруссия, где русский — один из государственных языков.По словам Володина, законопроект, который был принят в первом чтении ещё в 2022 году, мог дать Армении дополнительные преференции, «при том, что депутаты республики (Армении – прим. Украина.ру), руководство, правительство никаких шагов не сделали для закрепления статуса русского языка… последние решения совершенно не направлены на развитие отношений в этой сфере».Напомним, Армения, равно как и Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Россия, состоит в Евразийском экономическом союзе. Однако, в отличие ото всех остальных стран ЕАЭС, русский язык в Армении считается иностранным, несмотря на огромную степень распространённости в армянском обществе.Этот статус он получил в 2017 году – примерно тогда, когда и начал обсуждаться вопрос предоставления обладателям армянских водительских прав возможности работать в России в сфере пассажирских перевозок.О каких же последних решениях говорил Володин? По всей видимости, прежде всего о ратификации Римского статута Международного уголовного суда, перед этим выдавшего ордер на арест президента РФ Владимира Путина.Согласно официальной версии, это было сделано, чтобы иметь возможность привлечь к уголовной ответственности руководство Азербайджана в случае осуществления этнических чисток в Карабахе.Однако буквально на днях премьер Армении Никол Пашинян в интервью The Wall Street Journal одним из основных приоритетов Еревана назвал выстраивание отношений именно с Азербайджаном и стоящей за ним Турцией – причём, по словам Пашиняна, это важнее, чем то, что происходит между Арменией и Россией.Что касается риторики армянского премьера в целом, никаких изменений в ней за последнее время не произошло. Пашинян по-прежнему обвиняет Россию в поражении армянской стороны в Нагорно-Карабахском конфликте, утверждает, что доверять ей обеспечение безопасности Армении было ошибкой, сомневается в необходимости продолжения членства в ОДКБ и считает, что присутствие российской военной базы на армянской территории не даёт Еревану «никаких преимуществ».Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что армянская сторона, в отличие от российской, отвечая на провокационные вопросы западных СМИ, склонна выносить сор из избы, в то время как Москва в ответ на такие вопросы всегда заявляет, что все проблемы с Арменией она решает по двусторонним каналам.Пашинян недвусмысленно обозначает внешнеполитические ориентиры Еревана – сближение с Западом, в том числе и в военной сфере, а также налаживание взаимодействия со вчерашними заклятыми врагами – Баку и Анкарой.Армения уже согласна на открытие Зангезурского коридора через свою территорию, против чего ещё недавно резко протестовала – главное, чтобы в нём не было российских пограничников, чьё присутствие там было предусмотрено договорённостью российского, азербайджанского и армянского лидеров от 2020 года.Соответственно, ситуация, сложившаяся в российско-армянских отношениях на сегодняшний день, явно не располагает к дружественным жестам, даже символическим, вроде признания армянских водительских прав.Отношения между двумя странами находятся в серьёзном кризисе, и слова спикера Госдумы РФ просто стали очередным свидетельством этого.Причём Москва неоднократно давала понять, что она отнюдь не заинтересована в развитии конфликта с Ереваном. При желании последнего все противоречия могут быть урегулированы очень быстро. Для этого армянским властям нужна лишь политическая воля.

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эксклюзив, армения, россия, никол пашинян, вячеслав володин, владимир путин, захарова, права, азербайджан