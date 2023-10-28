https://ukraina.ru/20231028/1050571856.html

Расстрелявший мирного жителя "азовец"* приговорён к 25 годам

Расстрелявший мирного жителя "азовец"* приговорён к 25 годам - 28.10.2023 Украина.ру

Расстрелявший мирного жителя "азовец"* приговорён к 25 годам

Суд ДНР вынес обвинительный приговор санитару отдельного отряда специального назначения "Азов"* Национальной гвардии Украины Евгению Савельеву. Он признан виновным в расстреле мирного жителя Мариуполя.

2023-10-28T11:20

2023-10-28T11:20

2023-10-28T11:20

новости

новые регионы рф

мариуполь

"азов"

военные преступления

всу

нацгвардия

нацгвардейцы

сво

убийство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/06/1043285578_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4ceb6481572bd9a3fee61acd7b5ad45d.jpg

Евгений Савельев совершил военное преступление в марте 2022 года. Согласно сообщению Следкома России, "Савельев, находясь на боевой позиции, расположенной на 8 этаже многоквартирного дома по улице Азовстальская в городе Мариуполе, заметил мужчину, не участвующего в вооруженном конфликте и не представляющего угрозы для украинских воинских формирований. Предполагая, что он поддерживает специальную военную операцию, оказывает содействие вооруженным силам ДНР и Российской Федерации, занимает пророссийскую позицию, Савельев, действуя по приказу вышестоящего руководства выстрелил в него несколько раз из автомата Калашникова".Потерпевший скончался на месте преступления от полученных ранений. Савельев признан судом виновным в совершении таких преступлений, как жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещённых методов и убийство, совершённое организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти."Вину в совершенном преступлении Савельев полностью признал и раскаялся в содеянном. Приговором суда ему назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказано в сообщении СК РФ.*"Азов" - организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

https://ukraina.ru/20230912/1049363122.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новые регионы рф, мариуполь, "азов", военные преступления, всу, нацгвардия, нацгвардейцы, сво, убийство, расстрел, приговор, днр