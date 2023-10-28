Расстрелявший мирного жителя "азовец"* приговорён к 25 годам - 28.10.2023 Украина.ру
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Расстрелявший мирного жителя "азовец"* приговорён к 25 годам
Расстрелявший мирного жителя "азовец"* приговорён к 25 годам - 28.10.2023 Украина.ру
Расстрелявший мирного жителя "азовец"* приговорён к 25 годам
Суд ДНР вынес обвинительный приговор санитару отдельного отряда специального назначения "Азов"* Национальной гвардии Украины Евгению Савельеву. Он признан виновным в расстреле мирного жителя Мариуполя.
2023-10-28T11:20
2023-10-28T11:20
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мариуполь
"азов"
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всу
нацгвардия
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Евгений Савельев совершил военное преступление в марте 2022 года. Согласно сообщению Следкома России, "Савельев, находясь на боевой позиции, расположенной на 8 этаже многоквартирного дома по улице Азовстальская в городе Мариуполе, заметил мужчину, не участвующего в вооруженном конфликте и не представляющего угрозы для украинских воинских формирований. Предполагая, что он поддерживает специальную военную операцию, оказывает содействие вооруженным силам ДНР и Российской Федерации, занимает пророссийскую позицию, Савельев, действуя по приказу вышестоящего руководства выстрелил в него несколько раз из автомата Калашникова".Потерпевший скончался на месте преступления от полученных ранений. Савельев признан судом виновным в совершении таких преступлений, как жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещённых методов и убийство, совершённое организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти."Вину в совершенном преступлении Савельев полностью признал и раскаялся в содеянном. Приговором суда ему назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказано в сообщении СК РФ.*"Азов" - организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
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новости, новые регионы рф, мариуполь, "азов", военные преступления, всу, нацгвардия, нацгвардейцы, сво, убийство, расстрел, приговор, днр
Новости, Новые регионы РФ, Мариуполь, "Азов", Военные преступления, ВСУ, Нацгвардия, нацгвардейцы, СВО, убийство, расстрел, приговор, ДНР

Расстрелявший мирного жителя "азовец"* приговорён к 25 годам

11:20 28.10.2023
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкМариупольский морской торговый порт
Мариупольский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости . Сергей Батурин
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Суд ДНР вынес обвинительный приговор санитару отдельного отряда специального назначения "Азов"* Национальной гвардии Украины Евгению Савельеву. Он признан виновным в расстреле мирного жителя Мариуполя.
Евгений Савельев совершил военное преступление в марте 2022 года. Согласно сообщению Следкома России, "Савельев, находясь на боевой позиции, расположенной на 8 этаже многоквартирного дома по улице Азовстальская в городе Мариуполе, заметил мужчину, не участвующего в вооруженном конфликте и не представляющего угрозы для украинских воинских формирований. Предполагая, что он поддерживает специальную военную операцию, оказывает содействие вооруженным силам ДНР и Российской Федерации, занимает пророссийскую позицию, Савельев, действуя по приказу вышестоящего руководства выстрелил в него несколько раз из автомата Калашникова".
Потерпевший скончался на месте преступления от полученных ранений. Савельев признан судом виновным в совершении таких преступлений, как жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещённых методов и убийство, совершённое организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти.
"Вину в совершенном преступлении Савельев полностью признал и раскаялся в содеянном. Приговором суда ему назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказано в сообщении СК РФ.
*"Азов" - организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
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