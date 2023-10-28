https://ukraina.ru/20231028/1050568928.html

На Украине подтвердили, что покушение на Царёва является операцией СБУ

На Украине подтвердили, что покушение на Царёва является операцией СБУ - 28.10.2023 Украина.ру

На Украине подтвердили, что покушение на Царёва является операцией СБУ

Покушение на бывшего депутата Верховной рады Олега Царёва было спланировано и осуществлено Службой безопасности Украины. Об этом говорится в опубликованном 27 октября материале "Украинской правды"

2023-10-28T07:04

2023-10-28T07:04

2023-10-28T07:05

новости

олег царев

покушение

сбу

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036931272_22:12:847:476_1920x0_80_0_0_b3b47a6ec58c44907bc3c5af6d7797d8.jpg

Издание ссылается на источник в украинской спецслужбе, который заявил, что Царёв является "абсолютно законной целью для СБУ", поскольку давно находился в списке предателей и "должен ответить за свои преступления"."Это не просто фанатик "русского мира", а человек, который лично приехал вместе с российскими танками захватывать Киев", - приводит издание слова источника.Собеседник "Украинской правды" подтверждает, что в Царёва попали двумя выстрелами из огнестрельного оружия. Каких-либо деталей спецоперации СБУ украинским изданием не приводится.По имеющимся данным, нападение на Царёва было совершено в ночь с 26 на 27 октября около его дома в Ялте. На момент прибытия машины скорой помощи он был без сознания, с большой кровопотерей.Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что Царёв находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии.Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявил, что в Олега Царёва стреляли по указанию спецслужб Украины. По факту покушения возбуждено уголовное дело.

https://ukraina.ru/20231027/1050560284.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, олег царев, покушение, сбу, украина