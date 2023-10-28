https://ukraina.ru/20231028/1050568928.html
На Украине подтвердили, что покушение на Царёва является операцией СБУ
На Украине подтвердили, что покушение на Царёва является операцией СБУ - 28.10.2023 Украина.ру
На Украине подтвердили, что покушение на Царёва является операцией СБУ
Покушение на бывшего депутата Верховной рады Олега Царёва было спланировано и осуществлено Службой безопасности Украины. Об этом говорится в опубликованном 27 октября материале "Украинской правды"
2023-10-28T07:04
2023-10-28T07:04
2023-10-28T07:05
новости
олег царев
покушение
сбу
украина
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Издание ссылается на источник в украинской спецслужбе, который заявил, что Царёв является "абсолютно законной целью для СБУ", поскольку давно находился в списке предателей и "должен ответить за свои преступления"."Это не просто фанатик "русского мира", а человек, который лично приехал вместе с российскими танками захватывать Киев", - приводит издание слова источника.Собеседник "Украинской правды" подтверждает, что в Царёва попали двумя выстрелами из огнестрельного оружия. Каких-либо деталей спецоперации СБУ украинским изданием не приводится.По имеющимся данным, нападение на Царёва было совершено в ночь с 26 на 27 октября около его дома в Ялте. На момент прибытия машины скорой помощи он был без сознания, с большой кровопотерей.Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что Царёв находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии.Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявил, что в Олега Царёва стреляли по указанию спецслужб Украины. По факту покушения возбуждено уголовное дело.
https://ukraina.ru/20231027/1050560284.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, олег царев, покушение, сбу, украина
На Украине подтвердили, что покушение на Царёва является операцией СБУ
07:04 28.10.2023 (обновлено: 07:05 28.10.2023)
Покушение на бывшего депутата Верховной рады Олега Царёва было спланировано и осуществлено Службой безопасности Украины. Об этом говорится в опубликованном 27 октября материале "Украинской правды"
Издание ссылается на источник в украинской спецслужбе, который заявил, что Царёв является "абсолютно законной целью для СБУ", поскольку давно находился в списке предателей и "должен ответить за свои преступления".
"Это не просто фанатик "русского мира", а человек, который лично приехал вместе с российскими танками захватывать Киев", - приводит издание слова источника.
Собеседник "Украинской правды" подтверждает, что в Царёва попали двумя выстрелами из огнестрельного оружия. Каких-либо деталей спецоперации СБУ украинским изданием не приводится.
По имеющимся данным, нападение на Царёва было совершено в ночь с 26 на 27 октября около его дома в Ялте. На момент прибытия машины скорой помощи он был без сознания, с большой кровопотерей.
Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что Царёв находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии.
Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявил, что в Олега Царёва стреляли по указанию спецслужб Украины. По факту покушения возбуждено уголовное дело.