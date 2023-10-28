https://ukraina.ru/20231028/1050555031.html

Алексей Анпилогов: Россия распилит фронт ВСУ пополам, чтобы устроить им поражение страшнее Артемовска

Алексей Анпилогов: Россия распилит фронт ВСУ пополам, чтобы устроить им поражение страшнее Артемовска - 28.10.2023 Украина.ру

Алексей Анпилогов: Россия распилит фронт ВСУ пополам, чтобы устроить им поражение страшнее Артемовска

В январе в ходе СВО может произойти интересный момент. Все в Киеве прочат, что когда осенняя распутица будет скована зимними морозами, Россия осуществит основные операции

2023-10-28T04:39

2023-10-28T04:39

2023-10-28T04:39

интервью

россия

всу

авдеевка

артемовск

сво

добровольцы

военнопленные

украина

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И тогда уже у ВСУ будут проблемы и с материальной частью, и с людскими резервами, считает военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее военкоры с мест сообщили, что ВСУ в полном составе перебросили под Авдеевку с Запорожского направления 47-ю механизированную бригаду, которая некогда считалась одной из элитных, но понесла серьезные потери в боях в районе Работино.- Алексей, в какой степени это облегчит наше положение на юге и затруднит продвижение в Авдеевке?- Украина действительно перебрасывает под Авдеевку все боеспособное войско, которое еще осталось после "контрнаступа". Не удивлюсь, если под Авдеевкой также появится морская пехота, которая штурмует левобережье Днепра, и которую мы сейчас с этих плацдармов выбиваем.Если у ВСУ на Херсонском направлении все равно ничего не получится, то сдача Авдеевки будет гораздо более тяжелым моральным ударом, чем оставление Артемовска. Вражеская пропаганда всегда позиционировала ее как неприступную крепость и пистолет, направленный в сердце Донецка. Короче говоря, там было столько эпитетов, что если этот гарнизон попадет в оперативное окружение или вообще будет уничтожен, это будет огромная психологическая и военная потеря для киевского режима.Кроме того, это будет означать сворачивание масштабной западной помощи Украине.Дело в том, что Запад ждет, чтобы весы военной фортуны качнулись в российскую сторону. И потеря Авдеевки будет означать, что их помощь вряд ли сможет качнуть эти весы назад. К тому же, это послужит оправданием перед западными налогоплательщиками: "Мы Украине давали-давали, а она ничего не добилась и даже теряет важные оборонительные рубежи, поэтому давайте выходить на мирные переговоры".Авдеевка – это замковый камень, который держит две половинки фронта. Поэтому ВСУ будут ее оборонять не менее ожесточенно, чем Артемовск.- Как раз в Белом доме заявили, что РФ добьется в предстоящие месяцы на Украине тактических преимуществ. Какую задачу минимум мы должны поставить для себя?- Как раз в ближайшее время мы сможем взять под огневой контроль все коммуникации авдеевского гарнизона ВСУ.Мы уже перерезали железную дорогу и заняли господствующие позиции на терриконе. Это отвал коксохимического завода, который на 50-70 метров выше окружающего ландшафта. С него неплохо просматривается эта коммуникационная сеть, которая расположена о оврагах.Кстати, Орловка – это низменность, а ближе к южному флангу (Водяное и Пески) рельеф опять поднимается. Таким образом, ВСУ оказались в ложбине, по которой им приходится двигаться урывками.А когда эта коммуникация через Орловку падет или хотя бы станет "дорогой смерти" с разбитой украинской техникой (как в Артемовске или у Работино), то для Авдеевки пробьет смертный час. Это серьезно скажется на моральном духе противника. В некоторых их подразделениях уже есть десятки или сотни военнопленных, а для бригады это очень много.Те, кто сдались – это только те, кто дошел до наших позиций. А сколько из них на это не решились?Отмечу, что взятие Авдеевки будет не тактическим, а оперативным успехом. Потому что эта операция вышибет замковый камень из обороны ВСУ.Потом надо будет посмотреть, что произойдёт под Купянском и как будет срезаться очень неприятный для размещения украинских войск выступ под Работино и Вербовым. Это основные операции, которые мы можем увидеть еще до января.А в январе может произойти интересный момент. Все в Киеве прочат, что когда осенняя распутица будет скована зимними морозами, Россия осуществит основные операции. И тогда уже у ВСУ будут проблемы и с материальной частью, и с людскими резервами.- Добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших всушников, поступил на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) "Каскад". Это исключение из правила? Или это уже обыденность?- Таких батальонов уже несколько.Например, в Геническе уже сформирован батальон из одесситов, николаевцев, запорожцев и днепропетровчан а также жителей правобережья Херсонской области, которые сознательно ушли вместе с российскими войсками. Я буквально вчера с ними общался. Так что не надо думать, что граждане Украины попадают в ряды ВС РФ только через плен.Дмитрий Медведев озвучивал цифру, что на службу в армию поступили 90 тысяч добровольцев вместе с 300 тысяч контрактников. И в добровольческом статусе сейчас сражается пятая часть бойцов, находящихся на фронте. А что касается пленных, то вступить к нам в армию им предлагают исключительно на добровольной основе. Потому что это должен быть осознанный выбор человека, который понял, что он сражался не на той стороне и готов воевать за правое дело.Такая же ситуация была во время Второй мировой войны, когда были венгерские, болгарские и словацкие части. Несмотря на то, что правительства их стран были коллаборационистами, люди боролись. Сейчас таких людей тоже надо поддерживать.- Есть ли информация, сколько среди этих бывших всушников прожжённых бойцов, а сколько – насильно мобилизованных?- Я бы не сказал, что это какие-то "дикие гуси", которые любят воевать. Это люди, которые осознали свою идеологическую заангажированность и увидели, что ВС РФ – это абсолютная противоположность той армии из украинской пропаганды, которую им лили в уши. У этих людей произошла смена цивилизационных ценностей.Этот их новый выбор существенный. Потому что доброволец зачастую воюет более мотивированно, чем контрактник. Добровольцев надо ценить и беречь. Понятно, что добровольцы рано или поздно перейдут на денежное довольствие. Но если человек пришел в добровольческом статусе, это всегда очень важно.Что касается всушников, то повторюсь, не надо закрывать для них дверь, если они не замешаны в военных преступлениях или в прославлении нацистской идеологии. Если это хорошие профессионалы, их надо пропускать через добровольное принятие нового статуса для себя и своей родины.- А когда следует ожидать полномасштабного российского контрнаступления?- Мы с вами сидим в теплых помещениях. Но это не означает, что мы не должны обращать внимание на столбик термометра или тучи над нами. Бойцы сражаются под открытым небом и сидят в окопах, которые могут быть по колено в воде.А основным способом ведения войны является маневр. Ты должен ударить своим кулаком по противнику там, где он наиболее слаб. А для этого нужно иметь хорошие коммуникации. Надежды ВСУ на контрнаступление весной уперлись в распутицу. И нам тоже сложно наступать, потому что на Украине сейчас начнется сезон дождей, который продлится весь ноябрь при плюсовой температуре. Потому что все эти проезжие дороги с грунтовым покрытием превратятся в жуткую смесь воды и чернозема, когда человек буквально через два шага теряет сапоги. Даже гусеничная техника там застрянет, погружаясь по днище.Так что я ожидаю наших прорывов только в том случае, когда температура будет стабильно хотя бы "минус 5". Пока же мы будем медленно поддавливать ВСУ, захватывая опорник за опорником в тех местах, где может пройти пехота. Мы будем постепенно улучшать позиции.Мы это увидели в прошлом году. Вся битва за Артемовск уложилась в этот период времени, начавшись осенью и закончившись в мае. А основные наши подвижки были именно зимой, когда была возможность для маневренной войны. Я надеюсь, что к этому моменту наше наступление тоже разовьется в полную силу. А для этого надо максимально ослабить оборонительные порядки ВСУ.

https://ukraina.ru/20220305/1033447461.html

https://ukraina.ru/20231027/1050548628.html

https://ukraina.ru/20231027/1050526963.html

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, россия, всу, авдеевка, артемовск, сво, добровольцы, военнопленные, украина