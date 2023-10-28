Алексей Анпилогов: Россия распилит фронт ВСУ пополам, чтобы устроить им поражение страшнее Артемовска
В январе в ходе СВО может произойти интересный момент. Все в Киеве прочат, что когда осенняя распутица будет скована зимними морозами, Россия осуществит основные операции
И тогда уже у ВСУ будут проблемы и с материальной частью, и с людскими резервами, считает военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Ранее военкоры с мест сообщили, что ВСУ в полном составе перебросили под Авдеевку с Запорожского направления 47-ю механизированную бригаду, которая некогда считалась одной из элитных, но понесла серьезные потери в боях в районе Работино.
- Алексей, в какой степени это облегчит наше положение на юге и затруднит продвижение в Авдеевке?
- Украина действительно перебрасывает под Авдеевку все боеспособное войско, которое еще осталось после "контрнаступа". Не удивлюсь, если под Авдеевкой также появится морская пехота, которая штурмует левобережье Днепра, и которую мы сейчас с этих плацдармов выбиваем.
Если у ВСУ на Херсонском направлении все равно ничего не получится, то сдача Авдеевки будет гораздо более тяжелым моральным ударом, чем оставление Артемовска. Вражеская пропаганда всегда позиционировала ее как неприступную крепость и пистолет, направленный в сердце Донецка.
Короче говоря, там было столько эпитетов, что если этот гарнизон попадет в оперативное окружение или вообще будет уничтожен, это будет огромная психологическая и военная потеря для киевского режима.
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Кроме того, это будет означать сворачивание масштабной западной помощи Украине.
Дело в том, что Запад ждет, чтобы весы военной фортуны качнулись в российскую сторону. И потеря Авдеевки будет означать, что их помощь вряд ли сможет качнуть эти весы назад.
К тому же, это послужит оправданием перед западными налогоплательщиками: "Мы Украине давали-давали, а она ничего не добилась и даже теряет важные оборонительные рубежи, поэтому давайте выходить на мирные переговоры".
Авдеевка – это замковый камень, который держит две половинки фронта. Поэтому ВСУ будут ее оборонять не менее ожесточенно, чем Артемовск.
- Как раз в Белом доме заявили, что РФ добьется в предстоящие месяцы на Украине тактических преимуществ. Какую задачу минимум мы должны поставить для себя?
- Как раз в ближайшее время мы сможем взять под огневой контроль все коммуникации авдеевского гарнизона ВСУ.
Мы уже перерезали железную дорогу и заняли господствующие позиции на терриконе. Это отвал коксохимического завода, который на 50-70 метров выше окружающего ландшафта. С него неплохо просматривается эта коммуникационная сеть, которая расположена о оврагах.
Кстати, Орловка – это низменность, а ближе к южному флангу (Водяное и Пески) рельеф опять поднимается. Таким образом, ВСУ оказались в ложбине, по которой им приходится двигаться урывками.
А когда эта коммуникация через Орловку падет или хотя бы станет "дорогой смерти" с разбитой украинской техникой (как в Артемовске или у Работино), то для Авдеевки пробьет смертный час. Это серьезно скажется на моральном духе противника. В некоторых их подразделениях уже есть десятки или сотни военнопленных, а для бригады это очень много.
Те, кто сдались – это только те, кто дошел до наших позиций. А сколько из них на это не решились?
Отмечу, что взятие Авдеевки будет не тактическим, а оперативным успехом. Потому что эта операция вышибет замковый камень из обороны ВСУ.
Потом надо будет посмотреть, что произойдёт под Купянском и как будет срезаться очень неприятный для размещения украинских войск выступ под Работино и Вербовым. Это основные операции, которые мы можем увидеть еще до января.
А в январе может произойти интересный момент. Все в Киеве прочат, что когда осенняя распутица будет скована зимними морозами, Россия осуществит основные операции. И тогда уже у ВСУ будут проблемы и с материальной частью, и с людскими резервами.
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- Добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших всушников, поступил на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) "Каскад". Это исключение из правила? Или это уже обыденность?
- Таких батальонов уже несколько.
Например, в Геническе уже сформирован батальон из одесситов, николаевцев, запорожцев и днепропетровчан а также жителей правобережья Херсонской области, которые сознательно ушли вместе с российскими войсками.
Я буквально вчера с ними общался. Так что не надо думать, что граждане Украины попадают в ряды ВС РФ только через плен.
Дмитрий Медведев озвучивал цифру, что на службу в армию поступили 90 тысяч добровольцев вместе с 300 тысяч контрактников. И в добровольческом статусе сейчас сражается пятая часть бойцов, находящихся на фронте.
А что касается пленных, то вступить к нам в армию им предлагают исключительно на добровольной основе. Потому что это должен быть осознанный выбор человека, который понял, что он сражался не на той стороне и готов воевать за правое дело.
Такая же ситуация была во время Второй мировой войны, когда были венгерские, болгарские и словацкие части. Несмотря на то, что правительства их стран были коллаборационистами, люди боролись. Сейчас таких людей тоже надо поддерживать.
- Есть ли информация, сколько среди этих бывших всушников прожжённых бойцов, а сколько – насильно мобилизованных?
- Я бы не сказал, что это какие-то "дикие гуси", которые любят воевать. Это люди, которые осознали свою идеологическую заангажированность и увидели, что ВС РФ – это абсолютная противоположность той армии из украинской пропаганды, которую им лили в уши. У этих людей произошла смена цивилизационных ценностей.
Этот их новый выбор существенный. Потому что доброволец зачастую воюет более мотивированно, чем контрактник. Добровольцев надо ценить и беречь. Понятно, что добровольцы рано или поздно перейдут на денежное довольствие. Но если человек пришел в добровольческом статусе, это всегда очень важно.
Что касается всушников, то повторюсь, не надо закрывать для них дверь, если они не замешаны в военных преступлениях или в прославлении нацистской идеологии. Если это хорошие профессионалы, их надо пропускать через добровольное принятие нового статуса для себя и своей родины.
- А когда следует ожидать полномасштабного российского контрнаступления?
- Мы с вами сидим в теплых помещениях. Но это не означает, что мы не должны обращать внимание на столбик термометра или тучи над нами. Бойцы сражаются под открытым небом и сидят в окопах, которые могут быть по колено в воде.
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А основным способом ведения войны является маневр. Ты должен ударить своим кулаком по противнику там, где он наиболее слаб. А для этого нужно иметь хорошие коммуникации.
Надежды ВСУ на контрнаступление весной уперлись в распутицу. И нам тоже сложно наступать, потому что на Украине сейчас начнется сезон дождей, который продлится весь ноябрь при плюсовой температуре. Потому что все эти проезжие дороги с грунтовым покрытием превратятся в жуткую смесь воды и чернозема, когда человек буквально через два шага теряет сапоги.
Даже гусеничная техника там застрянет, погружаясь по днище.
Так что я ожидаю наших прорывов только в том случае, когда температура будет стабильно хотя бы "минус 5". Пока же мы будем медленно поддавливать ВСУ, захватывая опорник за опорником в тех местах, где может пройти пехота. Мы будем постепенно улучшать позиции.
Мы это увидели в прошлом году. Вся битва за Артемовск уложилась в этот период времени, начавшись осенью и закончившись в мае. А основные наши подвижки были именно зимой, когда была возможность для маневренной войны.
Я надеюсь, что к этому моменту наше наступление тоже разовьется в полную силу. А для этого надо максимально ослабить оборонительные порядки ВСУ.