Военный эксперт объяснил, как ВС РФ будут действовать в Купянске и почему он будет легче Авдеевки
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПополнение одного из десантно-штурмовых полков ВДВ проводит занятия по боевому слаживанию на полигоне в ЛНР
В Купянске оборона выстроена по-другому, но российские войска там будут действовать так же, как под Авдеевкой. Лобового штурма не будет, будут осуществляться обходные маневры. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Авдеевка — крупнейший узел обороны в фортификационном и инженерном отношении в первую очередь. Это крупная агломерация с большими заводами. И сейчас российские подразделения берут его в клещи, рассказал эксперт.
В Купянске ВС РФ будут стараться занять господствующие высоты, взяв под огневой контроль позиции ВСУ. В этом случае будет уничтожаться логистика противника, вся военная инфраструктура, пути подвоза техники и боеприпасов, добавил он.
"Когда Купянск будет взят в клещи, то, используя рельеф местности и русло реки Оскол, его будет взять легче, чем Авдеевку. Авдеевку освободить будет сложнее", - подчеркнул Алехин.
Оборона под Авдеевкой выстраивалась восемь лет, под Купянском — два-три месяца. Но Купянск — это лишь один из основных оборонительных районов на этом направлении. Еще есть населенные пункты Купянск — Узловая, Балаклея и Изюм, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
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