https://ukraina.ru/20231028/1050550530.html

Военный эксперт объяснил, как ВС РФ будут действовать в Купянске и почему он будет легче Авдеевки

Военный эксперт объяснил, как ВС РФ будут действовать в Купянске и почему он будет легче Авдеевки - 28.10.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, как ВС РФ будут действовать в Купянске и почему он будет легче Авдеевки

В Купянске оборона выстроена по-другому, но российские войска там будут действовать так же, как под Авдеевкой. Лобового штурма не будет, будут осуществляться обходные маневры. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2023-10-28T05:15

2023-10-28T05:15

2023-10-28T05:15

новости

купянск

авдеевка

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оборона

логистика

штурм

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Авдеевка — крупнейший узел обороны в фортификационном и инженерном отношении в первую очередь. Это крупная агломерация с большими заводами. И сейчас российские подразделения берут его в клещи, рассказал эксперт.В Купянске ВС РФ будут стараться занять господствующие высоты, взяв под огневой контроль позиции ВСУ. В этом случае будет уничтожаться логистика противника, вся военная инфраструктура, пути подвоза техники и боеприпасов, добавил он.Оборона под Авдеевкой выстраивалась восемь лет, под Купянском — два-три месяца. Но Купянск — это лишь один из основных оборонительных районов на этом направлении. Еще есть населенные пункты Купянск — Узловая, Балаклея и Изюм, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231027/1050548628.html

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новости, купянск, авдеевка, окружение, вс рф, бои, наступление, оборона, логистика, штурм