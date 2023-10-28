Военный эксперт объяснил, как ВС РФ будут действовать в Купянске и почему он будет легче Авдеевки - 28.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231028/1050550530.html
Военный эксперт объяснил, как ВС РФ будут действовать в Купянске и почему он будет легче Авдеевки
Военный эксперт объяснил, как ВС РФ будут действовать в Купянске и почему он будет легче Авдеевки - 28.10.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, как ВС РФ будут действовать в Купянске и почему он будет легче Авдеевки
В Купянске оборона выстроена по-другому, но российские войска там будут действовать так же, как под Авдеевкой. Лобового штурма не будет, будут осуществляться обходные маневры. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2023-10-28T05:15
2023-10-28T05:15
новости
купянск
авдеевка
окружение
вс рф
бои
наступление
оборона
логистика
штурм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0b/1050088971_0:250:3025:1952_1920x0_80_0_0_08aaa7e7d8aad46d8a0d7252904a5068.jpg
Авдеевка — крупнейший узел обороны в фортификационном и инженерном отношении в первую очередь. Это крупная агломерация с большими заводами. И сейчас российские подразделения берут его в клещи, рассказал эксперт.В Купянске ВС РФ будут стараться занять господствующие высоты, взяв под огневой контроль позиции ВСУ. В этом случае будет уничтожаться логистика противника, вся военная инфраструктура, пути подвоза техники и боеприпасов, добавил он.Оборона под Авдеевкой выстраивалась восемь лет, под Купянском — два-три месяца. Но Купянск — это лишь один из основных оборонительных районов на этом направлении. Еще есть населенные пункты Купянск — Узловая, Балаклея и Изюм, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231027/1050548628.html
купянск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0b/1050088971_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_021ada299a111be1f4a0cbda975edcf9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, купянск, авдеевка, окружение, вс рф, бои, наступление, оборона, логистика, штурм
Новости, Купянск, Авдеевка, окружение, ВС РФ, бои, наступление, Оборона, логистика, штурм

Военный эксперт объяснил, как ВС РФ будут действовать в Купянске и почему он будет легче Авдеевки

05:15 28.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПополнение одного из десантно-штурмовых полков ВДВ проводит занятия по боевому слаживанию на полигоне в ЛНР
Пополнение одного из десантно-штурмовых полков ВДВ проводит занятия по боевому слаживанию на полигоне в ЛНР - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
В Купянске оборона выстроена по-другому, но российские войска там будут действовать так же, как под Авдеевкой. Лобового штурма не будет, будут осуществляться обходные маневры. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Авдеевка — крупнейший узел обороны в фортификационном и инженерном отношении в первую очередь. Это крупная агломерация с большими заводами. И сейчас российские подразделения берут его в клещи, рассказал эксперт.
В Купянске ВС РФ будут стараться занять господствующие высоты, взяв под огневой контроль позиции ВСУ. В этом случае будет уничтожаться логистика противника, вся военная инфраструктура, пути подвоза техники и боеприпасов, добавил он.
"Когда Купянск будет взят в клещи, то, используя рельеф местности и русло реки Оскол, его будет взять легче, чем Авдеевку. Авдеевку освободить будет сложнее", - подчеркнул Алехин.
Оборона под Авдеевкой выстраивалась восемь лет, под Купянском — два-три месяца. Но Купянск — это лишь один из основных оборонительных районов на этом направлении. Еще есть населенные пункты Купянск — Узловая, Балаклея и Изюм, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Владимир Орлов интервью
Вчера, 14:48
Владимир Орлов: Россия разматывает ВСУ на дальней дистанции, пока феномен FPV-дронов не ушел в прошлоеВ ближайшей перспективе роль малых БПЛА будет сильно снижаться. Так или иначе появятся малые средства ПВО, которые будут эффективно закрывать ближнее воздушное пространство, считает военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
 
НовостиКупянскАвдеевкаокружениеВС РФбоинаступлениеОбороналогистикаштурм
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:15Военный эксперт объяснил, как Россия уничтожает мощные точки ВСУ, чтобы начать наступление в Авдеевке
06:10Полковник из ЛНР объяснил, как работают российские саперы и чего не умеют западные мины
06:06В Херсоне прогремели несколько взрывов – украинская администрация
06:00Военный политолог объяснил, станет ли битва за Авдеевку "вторым Артемовском" или "новым Мариуполем"
05:54Психическое здоровье американцев важнее Украины - конгрессвумен Тейлор Грин
05:49Устали от Украины. В Европе нет единства в вопросе дальнейшей помощи Киеву
05:45"Мы перебьем всех": эксперт раскрыл, как провальная операция под Херсоном обернется крахом для ВСУ
05:40Российские войска нанесли удары по живой силе и технике ВСУ на Южно-Донецком направлении - МО
05:30"Действуют вслепую": военный политолог объяснил, как ВСУ готовят массовый навал под Херсоном
05:15Военный эксперт объяснил, как ВС РФ будут действовать в Купянске и почему он будет легче Авдеевки
05:14Конец Украины. Джеффри Сакс напомнил пророческие слова Киссинджера
05:06Ростислав Ищенко: Западные арсеналы пусты. Об Украине забудут, как о страшном сне
05:00Блокпосты, мины и подрыв дамбы. Военный эксперт сообщил, как Украина готовится к битве за Харьков
04:39Алексей Анпилогов: Россия распилит фронт ВСУ пополам, чтобы устроить им поражение страшнее Артемовска
04:35Киев хочет ужесточить контроль над экспортёрами украинского зерна - Bloomberg
04:30Полковник Алехин рассказал, как Киев готовит в "серой зоне" наёмников для захода на Белгородчину
04:21Украину превращают в концлагерь. Украинские эксперты и политики прозревают
04:15Резервы есть. Эксперт объяснил, как ВСУ затыкают "дедами" и "Правым Сектором*" дыры в обороне Купянска
04:00"Чудовищные фейки": посольство РФ о заявлениях Белого дома о казнях в российской армии
04:00Военный эксперт сообщил, зачем Киев отправляет раненых в окопы, отчаянно цепляясь за Левобережье
Лента новостейМолния