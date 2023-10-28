Блокпосты, мины и подрыв дамбы. Военный эксперт сообщил, как Украина готовится к битве за Харьков
Можно предположить, что ВСУ сейчас готовятся к обороне на Купянском и Харьковском направлениях. Они ставят блокпосты и готовят подрыв дамбы недалеко от границы с Белгородской областью. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Недалеко от границы между Харьковом и Белгородом есть несколько крупных водохранилищ — Печенежское, Салтовское, Травянское, которое берет начало от села Липцы, расположенного в 25 километрах от приграничного пункта пропуска Гоптовка — Нехотеевка, рассказал эксперт.
Эти приграничье Харьковской и Белгородской областей. Есть информация, что украинские военные пригнали туда специалистов, которые производят работы на дамбе, добавил обозреватель.
"Там установили блокпосты и пропускают только военный транспорт. Тероборонщики советуют всем местным жителям уезжать в Харьков. Могу предположить, что эту дамбу могут взорвать", - подчеркнул Алехин.
Возможно, что ВСУ готовятся и к обороне между Харьковом и Белгородом. Все эти места минируются, в этом районе и в пригороде Харькова на окружной трассе устанавливаются опорные пункты, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
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