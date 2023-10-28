Полковник Алехин рассказал, как Киев готовит в "серой зоне" наёмников для захода на Белгородчину
Наёмников ВСУ используют преимущественно в серой зоне на границе с Белгородской областью. Из них формируют диверсионно-разведывательные групп. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Активность на границе нужна ВСУ для медийных целей. Таким образом они хотят, чтобы ВС РФ оттянули на Белгородчину силы с других направлений, рассказал эксперт.
ВСУ используют иностранных наёмников преимущественно в серой зоне на харьковско-белгородской границе. Из них формируют диверсионно-разведывательные группы для прорыва на территорию РФ, добавил он.
"Несколько дней назад в Новой Таволжанке (село в Шебекинском районе Белгородской области. - Ред.) был бой, который длился несколько часов. Обстрелы они (ВСУ. - Ред.) ведут из минометов, станковых пулеметов, ЗУ старых образцов, расположенных на лёгкобронированных автомобилях повышенной проходимости. Запускают они и БПЛА самолетного типа, которые еще производят в Харькове", - подчеркнул Алехин.
В целом ситуация на Купянском направлении для противника остается очень сложной, но её нельзя назвать критической. На некоторых участках ВСУ еще пытаются контратаковать, чтобы стабилизировать фронт и не дать российским войскам выбить их с левобережья Оскола, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
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