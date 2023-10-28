https://ukraina.ru/20231028/1050545066.html

Полковник Алехин рассказал, как Киев готовит в "серой зоне" наёмников для захода на Белгородчину

Полковник Алехин рассказал, как Киев готовит в "серой зоне" наёмников для захода на Белгородчину - 28.10.2023 Украина.ру

Полковник Алехин рассказал, как Киев готовит в "серой зоне" наёмников для захода на Белгородчину

Наёмников ВСУ используют преимущественно в серой зоне на границе с Белгородской областью. Из них формируют диверсионно-разведывательные групп. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2023-10-28T04:30

2023-10-28T04:30

2023-10-28T04:30

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Активность на границе нужна ВСУ для медийных целей. Таким образом они хотят, чтобы ВС РФ оттянули на Белгородчину силы с других направлений, рассказал эксперт.ВСУ используют иностранных наёмников преимущественно в серой зоне на харьковско-белгородской границе. Из них формируют диверсионно-разведывательные группы для прорыва на территорию РФ, добавил он.В целом ситуация на Купянском направлении для противника остается очень сложной, но её нельзя назвать критической. На некоторых участках ВСУ еще пытаются контратаковать, чтобы стабилизировать фронт и не дать российским войскам выбить их с левобережья Оскола, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231027/1050538620.html

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новости, купянск, белгород, купянское направление, всу, диверсанты, наемники, дрг, диверсии, обстрелы