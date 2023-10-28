Полковник Алехин рассказал, как Киев готовит в "серой зоне" наёмников для захода на Белгородчину - 28.10.2023 Украина.ру
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Полковник Алехин рассказал, как Киев готовит в "серой зоне" наёмников для захода на Белгородчину
Полковник Алехин рассказал, как Киев готовит в "серой зоне" наёмников для захода на Белгородчину - 28.10.2023 Украина.ру
Полковник Алехин рассказал, как Киев готовит в "серой зоне" наёмников для захода на Белгородчину
Наёмников ВСУ используют преимущественно в серой зоне на границе с Белгородской областью. Из них формируют диверсионно-разведывательные групп. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2023-10-28T04:30
2023-10-28T04:30
новости
купянск
белгород
купянское направление
всу
диверсанты
наемники
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диверсии
обстрелы
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Активность на границе нужна ВСУ для медийных целей. Таким образом они хотят, чтобы ВС РФ оттянули на Белгородчину силы с других направлений, рассказал эксперт.ВСУ используют иностранных наёмников преимущественно в серой зоне на харьковско-белгородской границе. Из них формируют диверсионно-разведывательные группы для прорыва на территорию РФ, добавил он.В целом ситуация на Купянском направлении для противника остается очень сложной, но её нельзя назвать критической. На некоторых участках ВСУ еще пытаются контратаковать, чтобы стабилизировать фронт и не дать российским войскам выбить их с левобережья Оскола, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231027/1050538620.html
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новости, купянск, белгород, купянское направление, всу, диверсанты, наемники, дрг, диверсии, обстрелы
Новости, Купянск, Белгород, Купянское направление, ВСУ, диверсанты, наемники, ДРГ, диверсии, обстрелы

Полковник Алехин рассказал, как Киев готовит в "серой зоне" наёмников для захода на Белгородчину

04:30 28.10.2023
 
© Фото : UKR LEAKS/Telegram Джордан О'Брайен и другие западные наёмники на Украине
 Джордан О'Брайен и другие западные наёмники на Украине - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© Фото : UKR LEAKS/Telegram
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Наёмников ВСУ используют преимущественно в серой зоне на границе с Белгородской областью. Из них формируют диверсионно-разведывательные групп. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Активность на границе нужна ВСУ для медийных целей. Таким образом они хотят, чтобы ВС РФ оттянули на Белгородчину силы с других направлений, рассказал эксперт.
ВСУ используют иностранных наёмников преимущественно в серой зоне на харьковско-белгородской границе. Из них формируют диверсионно-разведывательные группы для прорыва на территорию РФ, добавил он.
"Несколько дней назад в Новой Таволжанке (село в Шебекинском районе Белгородской области. - Ред.) был бой, который длился несколько часов. Обстрелы они (ВСУ. - Ред.) ведут из минометов, станковых пулеметов, ЗУ старых образцов, расположенных на лёгкобронированных автомобилях повышенной проходимости. Запускают они и БПЛА самолетного типа, которые еще производят в Харькове", - подчеркнул Алехин.
В целом ситуация на Купянском направлении для противника остается очень сложной, но её нельзя назвать критической. На некоторых участках ВСУ еще пытаются контратаковать, чтобы стабилизировать фронт и не дать российским войскам выбить их с левобережья Оскола, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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