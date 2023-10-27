Британского наёмника нашли застреленным в украинской канализации
Пропавший на Украине наёмник из Британии найден в канализации. Погибший идентифицирован как Дэниел Берк (Daniel Burke).
Тело обнаружила украинская полиция в канализации на полигоне в Запорожской области. Как сообщает британская Sun, принадлежность трупа установили по анализу ДНК.
Берк служил в британском десанте, был наёмником в разных странах и во время СВО воевал на стороне ВСУ. Он пропал в августе примерно в 15 километрах от линии фронта. Предположительно его застрелил другой иностранный наёмник – "Абдельфетах Нурин, австралийско-алжирский боец, который якобы сообщил полиции, что застрелил Дэниела по ошибке", сказано в публикации британского издания.
"Результаты ДНК-теста Дэниела положительны",- заявил отец Берка.
Берк – один из убитых такими же иностранными наёмниками на Украине. В частности, Sun сообщала о наёмнике Джордане Чедвике, найденного связанным со следами пыток и насильственной смерти – предположительно, это сделал другой иностранный наёмник.
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