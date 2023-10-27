Британского наёмника нашли застреленным в украинской канализации - 27.10.2023 Украина.ру
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Британского наёмника нашли застреленным в украинской канализации
Британского наёмника нашли застреленным в украинской канализации - 27.10.2023 Украина.ру
Британского наёмника нашли застреленным в украинской канализации
Пропавший на Украине наёмник из Британии найден в канализации. Погибший идентифицирован как Дэниел Берк (Daniel Burke).
2023-10-27T21:26
2023-10-27T21:26
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Тело обнаружила украинская полиция в канализации на полигоне в Запорожской области. Как сообщает британская Sun, принадлежность трупа установили по анализу ДНК.Берк служил в британском десанте, был наёмником в разных странах и во время СВО воевал на стороне ВСУ. Он пропал в августе примерно в 15 километрах от линии фронта. Предположительно его застрелил другой иностранный наёмник – "Абдельфетах Нурин, австралийско-алжирский боец, который якобы сообщил полиции, что застрелил Дэниела по ошибке", сказано в публикации британского издания."Результаты ДНК-теста Дэниела положительны",- заявил отец Берка.Берк – один из убитых такими же иностранными наёмниками на Украине. В частности, Sun сообщала о наёмнике Джордане Чедвике, найденного связанным со следами пыток и насильственной смерти – предположительно, это сделал другой иностранный наёмник.
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новости, новости украины, пытки, убийство, военные преступления, иностранные наемники, всу, потери всу, криминал, британия, сво, запорожская область, запорожское направление
Новости, Новости Украины, пытки, убийство, Военные преступления, иностранные наемники, ВСУ, потери ВСУ, криминал, Британия, СВО, Запорожская область, Запорожское направление

Британского наёмника нашли застреленным в украинской канализации

21:26 27.10.2023
 
© Фото : UKR LEAKS/Telegram Джордан О'Брайен и другие западные наёмники на Украине
 Джордан О'Брайен и другие западные наёмники на Украине - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© Фото : UKR LEAKS/Telegram
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Пропавший на Украине наёмник из Британии найден в канализации. Погибший идентифицирован как Дэниел Берк (Daniel Burke).
Тело обнаружила украинская полиция в канализации на полигоне в Запорожской области. Как сообщает британская Sun, принадлежность трупа установили по анализу ДНК.
Берк служил в британском десанте, был наёмником в разных странах и во время СВО воевал на стороне ВСУ. Он пропал в августе примерно в 15 километрах от линии фронта. Предположительно его застрелил другой иностранный наёмник – "Абдельфетах Нурин, австралийско-алжирский боец, который якобы сообщил полиции, что застрелил Дэниела по ошибке", сказано в публикации британского издания.
"Результаты ДНК-теста Дэниела положительны",- заявил отец Берка.
Берк – один из убитых такими же иностранными наёмниками на Украине. В частности, Sun сообщала о наёмнике Джордане Чедвике, найденного связанным со следами пыток и насильственной смерти – предположительно, это сделал другой иностранный наёмник.
- РИА Новости, 1920, 15.10.2023
15 октября, 05:15
Военный политолог рассказал, почему наёмники бегут с Украины, оставив в плачевном положении ВСУУ Киева больше нет возможности организовать серьезное наступление, потому что наёмники все меньше хотят воевать за Украину, а в рядах ВСУ огромная нехватка личного состава и грамотных командиров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
 
НовостиНовости УкраиныпыткиубийствоВоенные преступленияиностранные наемникиВСУпотери ВСУкриминалБританияСВОЗапорожская областьЗапорожское направление
 
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