https://ukraina.ru/20231027/1050564715.html

Британского наёмника нашли застреленным в украинской канализации

Британского наёмника нашли застреленным в украинской канализации - 27.10.2023 Украина.ру

Британского наёмника нашли застреленным в украинской канализации

Пропавший на Украине наёмник из Британии найден в канализации. Погибший идентифицирован как Дэниел Берк (Daniel Burke).

2023-10-27T21:26

2023-10-27T21:26

2023-10-27T21:26

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Тело обнаружила украинская полиция в канализации на полигоне в Запорожской области. Как сообщает британская Sun, принадлежность трупа установили по анализу ДНК.Берк служил в британском десанте, был наёмником в разных странах и во время СВО воевал на стороне ВСУ. Он пропал в августе примерно в 15 километрах от линии фронта. Предположительно его застрелил другой иностранный наёмник – "Абдельфетах Нурин, австралийско-алжирский боец, который якобы сообщил полиции, что застрелил Дэниела по ошибке", сказано в публикации британского издания."Результаты ДНК-теста Дэниела положительны",- заявил отец Берка.Берк – один из убитых такими же иностранными наёмниками на Украине. В частности, Sun сообщала о наёмнике Джордане Чедвике, найденного связанным со следами пыток и насильственной смерти – предположительно, это сделал другой иностранный наёмник.

https://ukraina.ru/20231015/1050159071.html

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