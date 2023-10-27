https://ukraina.ru/20231027/1050562557.html
"Они все равно придут к нам, в Россию": Лукашенко рассказал о перспективах ЕС
"Они все равно придут к нам, в Россию": Лукашенко рассказал о перспективах ЕС - 27.10.2023 Украина.ру
"Они все равно придут к нам, в Россию": Лукашенко рассказал о перспективах ЕС
Мир будет прирастать за счёт двух кладовых – России и Африки. Об этом 27 октября заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
2023-10-27T20:20
2023-10-27T20:20
2023-10-27T20:20
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Евросоюз - это одна из опор в мире, сообщил Лукашенко. При этом сейчас, отметил он, политика многих стран ЕС находится в зависимости от США, которые действуют на ослабление Евросоюза."Как только появилось евро (это конкурент доллару), они начали гнобить эту Европу", - сообщил Лукашенко о стратегии США.По его мнению. если бы технологичный Евросоюз объединил усилия с богатой ресурсами Россией, то такому альянсу было бы невозможно противостоять. Однако Вашингтон не может подобного допустить, считает Лукашенко.При этом он заметил, что народы Евросоюза заставят своих политиков пойти на сближение с Москвой. Лукашенко подчеркнул:"Они все равно придут к нам, в Россию они придут, потому что там кладовая (ресурсов и полезных ископаемых. - Прим. президентской пресс-службы). Как в Африке, так и в России - кладовая. И мир прирастать будет за счет севера - России - и за счет Африки. Поэтому они сюда придут".
https://ukraina.ru/20231027/1050561355.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, лукашенко, россия, ес, африка, ресурсы, природные ресурсы, сырье, сша, международные отношения, международная политика, евразийская интеграция, геополитика, экономика
Новости, Лукашенко, Россия, ЕС, Африка, ресурсы, природные ресурсы, сырье, США, международные отношения, Международная политика, евразийская интеграция, геополитика, экономика
"Они все равно придут к нам, в Россию": Лукашенко рассказал о перспективах ЕС
Мир будет прирастать за счёт двух кладовых – России и Африки. Об этом 27 октября заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.