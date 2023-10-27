https://ukraina.ru/20231027/1050562557.html

"Они все равно придут к нам, в Россию": Лукашенко рассказал о перспективах ЕС

"Они все равно придут к нам, в Россию": Лукашенко рассказал о перспективах ЕС - 27.10.2023 Украина.ру

"Они все равно придут к нам, в Россию": Лукашенко рассказал о перспективах ЕС

Мир будет прирастать за счёт двух кладовых – России и Африки. Об этом 27 октября заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

2023-10-27T20:20

2023-10-27T20:20

2023-10-27T20:20

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Евросоюз - это одна из опор в мире, сообщил Лукашенко. При этом сейчас, отметил он, политика многих стран ЕС находится в зависимости от США, которые действуют на ослабление Евросоюза."Как только появилось евро (это конкурент доллару), они начали гнобить эту Европу", - сообщил Лукашенко о стратегии США.По его мнению. если бы технологичный Евросоюз объединил усилия с богатой ресурсами Россией, то такому альянсу было бы невозможно противостоять. Однако Вашингтон не может подобного допустить, считает Лукашенко.При этом он заметил, что народы Евросоюза заставят своих политиков пойти на сближение с Москвой. Лукашенко подчеркнул:"Они все равно придут к нам, в Россию они придут, потому что там кладовая (ресурсов и полезных ископаемых. - Прим. президентской пресс-службы). Как в Африке, так и в России - кладовая. И мир прирастать будет за счет севера - России - и за счет Африки. Поэтому они сюда придут".

https://ukraina.ru/20231027/1050561355.html

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новости, лукашенко, россия, ес, африка, ресурсы, природные ресурсы, сырье, сша, международные отношения, международная политика, евразийская интеграция, геополитика, экономика