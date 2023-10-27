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Мобильный оператор ДНР "Феникс" с 1 ноября заработает по всей России

Мобильный оператор ДНР "Феникс" с 1 ноября заработает по всей России - 27.10.2023 Украина.ру

Мобильный оператор ДНР "Феникс" с 1 ноября заработает по всей России

Со среды, 1 ноября, услуги связи республиканского мобильного оператора "Феникс", который работает в Донецкой Народной Республике и других новых регионах РФ, станет доступна на всей территории России. Об этом сообщила пресс-служба компании

2023-10-27T18:14

2023-10-27T18:14

2023-10-27T18:14

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Как уточнил оператор, уже завершается настройка программного обеспечения, необходимого для работы сервиса с символичным названием "Мы дома!". Дополнительно подключать сервис не нужно – регистрация в сетях роуминг-партнеров и по возвращении — в домашний регион автоматическая. Отмечается, что мобильный интернет в роуминге можно подключить, как дополнительную услугу. Напомним, мобильный оператор "Феникс" начал работать в ДНР после того, как на территории республики перестали работать украинские операторы сотовой связи. В новых регионах России услуги связи мобильного оператора стали доступны в прошлом году.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донбасс, новые регионы рф, интеграция, мобильная связь, днр