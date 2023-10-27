Мобильный оператор ДНР "Феникс" с 1 ноября заработает по всей России - 27.10.2023 Украина.ру
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Мобильный оператор ДНР "Феникс" с 1 ноября заработает по всей России
Мобильный оператор ДНР "Феникс" с 1 ноября заработает по всей России - 27.10.2023 Украина.ру
Мобильный оператор ДНР "Феникс" с 1 ноября заработает по всей России
Со среды, 1 ноября, услуги связи республиканского мобильного оператора "Феникс", который работает в Донецкой Народной Республике и других новых регионах РФ, станет доступна на всей территории России. Об этом сообщила пресс-служба компании
2023-10-27T18:14
2023-10-27T18:14
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мобильная связь
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Как уточнил оператор, уже завершается настройка программного обеспечения, необходимого для работы сервиса с символичным названием "Мы дома!". Дополнительно подключать сервис не нужно – регистрация в сетях роуминг-партнеров и по возвращении — в домашний регион автоматическая. Отмечается, что мобильный интернет в роуминге можно подключить, как дополнительную услугу. Напомним, мобильный оператор "Феникс" начал работать в ДНР после того, как на территории республики перестали работать украинские операторы сотовой связи. В новых регионах России услуги связи мобильного оператора стали доступны в прошлом году.
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новости, донбасс, новые регионы рф, интеграция, мобильная связь, днр
Новости, Донбасс, Новые регионы РФ, интеграция, мобильная связь, ДНР

Мобильный оператор ДНР "Феникс" с 1 ноября заработает по всей России

18:14 27.10.2023
 
© pixabay.comмобильный телефон мобильник женщина руки звонить
мобильный телефон мобильник женщина руки звонить
© pixabay.com
Читать в
Со среды, 1 ноября, услуги связи республиканского мобильного оператора "Феникс", который работает в Донецкой Народной Республике и других новых регионах РФ, станет доступна на всей территории России. Об этом сообщила пресс-служба компании
Как уточнил оператор, уже завершается настройка программного обеспечения, необходимого для работы сервиса с символичным названием "Мы дома!".

"Планируя поездки по всей России, важно оставаться на связи с родными и близкими, и такую возможность мобильный оператор связи "Феникс" предоставит абонентам уже с 1 ноября 2023 года", – говорится в сообщении на официальном сайте.

Дополнительно подключать сервис не нужно – регистрация в сетях роуминг-партнеров и по возвращении — в домашний регион автоматическая.
Отмечается, что мобильный интернет в роуминге можно подключить, как дополнительную услугу.
Напомним, мобильный оператор "Феникс" начал работать в ДНР после того, как на территории республики перестали работать украинские операторы сотовой связи. В новых регионах России услуги связи мобильного оператора стали доступны в прошлом году.
 
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