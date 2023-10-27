https://ukraina.ru/20231027/1050558073.html
Мэрия Одессы заменила русский язык на английский
Мэрия Одессы заменила русский язык на английский - 27.10.2023 Украина.ру
Мэрия Одессы заменила русский язык на английский
Нынешние власти Одессы продолжают борьбу с русским языком и культурой в целом. Горожане обратили внимание 27 октября на отсутствие русскоязычных табличек на здании органов местной власти и управления.
2023-10-27T18:12
2023-10-27T18:12
2023-10-27T18:12
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В частности, русскоязычной таблички лишилось здание, в котором находятся городской совет и исполком Одессы. Вместо неё появилась табличка на английском языке, который пока ещё не является ни государственным, ни наиболее распространённым среди одесситов.До этого в городе были снесены памятники и мемориальные доски, переименованы улицы. В частности, из центра города был убран памятник соосновательнице города русской императрице Екатерине II.Ранее столь активным образом русскоязычную топонимику уничтожали во время Великой Отечественной войны оккупанты и местечковые коллаборационисты.
https://ukraina.ru/20231021/1050168838.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, одесса, вандализм, топонимы, русофобия, украина, украинские националисты
Новости, Новости Украины, Одесса, вандализм, топонимы, Русофобия, Украина, украинские националисты
Мэрия Одессы заменила русский язык на английский
Нынешние власти Одессы продолжают борьбу с русским языком и культурой в целом. Горожане обратили внимание 27 октября на отсутствие русскоязычных табличек на здании органов местной власти и управления.