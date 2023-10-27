Мэрия Одессы заменила русский язык на английский - 27.10.2023 Украина.ру
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Мэрия Одессы заменила русский язык на английский
Мэрия Одессы заменила русский язык на английский - 27.10.2023 Украина.ру
Мэрия Одессы заменила русский язык на английский
Нынешние власти Одессы продолжают борьбу с русским языком и культурой в целом. Горожане обратили внимание 27 октября на отсутствие русскоязычных табличек на здании органов местной власти и управления.
2023-10-27T18:12
2023-10-27T18:12
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В частности, русскоязычной таблички лишилось здание, в котором находятся городской совет и исполком Одессы. Вместо неё появилась табличка на английском языке, который пока ещё не является ни государственным, ни наиболее распространённым среди одесситов.До этого в городе были снесены памятники и мемориальные доски, переименованы улицы. В частности, из центра города был убран памятник соосновательнице города русской императрице Екатерине II.Ранее столь активным образом русскоязычную топонимику уничтожали во время Великой Отечественной войны оккупанты и местечковые коллаборационисты.
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новости, новости украины, одесса, вандализм, топонимы, русофобия, украина, украинские националисты
Новости, Новости Украины, Одесса, вандализм, топонимы, Русофобия, Украина, украинские националисты

Мэрия Одессы заменила русский язык на английский

18:12 27.10.2023
 
© commons.wikimedia.org / LoginOdessa Памятник основателям Одессы
Памятник основателям Одессы - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© commons.wikimedia.org / LoginOdessa
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Нынешние власти Одессы продолжают борьбу с русским языком и культурой в целом. Горожане обратили внимание 27 октября на отсутствие русскоязычных табличек на здании органов местной власти и управления.
В частности, русскоязычной таблички лишилось здание, в котором находятся городской совет и исполком Одессы. Вместо неё появилась табличка на английском языке, который пока ещё не является ни государственным, ни наиболее распространённым среди одесситов.
До этого в городе были снесены памятники и мемориальные доски, переименованы улицы. В частности, из центра города был убран памятник соосновательнице города русской императрице Екатерине II.
Ранее столь активным образом русскоязычную топонимику уничтожали во время Великой Отечественной войны оккупанты и местечковые коллаборационисты.
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