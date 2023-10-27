https://ukraina.ru/20231027/1050558073.html

Мэрия Одессы заменила русский язык на английский

Мэрия Одессы заменила русский язык на английский - 27.10.2023 Украина.ру

Мэрия Одессы заменила русский язык на английский

Нынешние власти Одессы продолжают борьбу с русским языком и культурой в целом. Горожане обратили внимание 27 октября на отсутствие русскоязычных табличек на здании органов местной власти и управления.

2023-10-27T18:12

2023-10-27T18:12

2023-10-27T18:12

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В частности, русскоязычной таблички лишилось здание, в котором находятся городской совет и исполком Одессы. Вместо неё появилась табличка на английском языке, который пока ещё не является ни государственным, ни наиболее распространённым среди одесситов.До этого в городе были снесены памятники и мемориальные доски, переименованы улицы. В частности, из центра города был убран памятник соосновательнице города русской императрице Екатерине II.Ранее столь активным образом русскоязычную топонимику уничтожали во время Великой Отечественной войны оккупанты и местечковые коллаборационисты.

https://ukraina.ru/20231021/1050168838.html

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новости, новости украины, одесса, вандализм, топонимы, русофобия, украина, украинские националисты