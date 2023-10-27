Сохраняя традиции: в Москве на ВДНХ откроется международная выставка-форум "Россия" - 27.10.2023 Украина.ру
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Сохраняя традиции: в Москве на ВДНХ откроется международная выставка-форум "Россия"
Сохраняя традиции: в Москве на ВДНХ откроется международная выставка-форум "Россия" - 27.10.2023 Украина.ру
Сохраняя традиции: в Москве на ВДНХ откроется международная выставка-форум "Россия"
Для удобства посетителей организовали дополнительный бесплатный транспорт, сообщается на сайте выставки-форума
2023-10-27T17:17
2023-10-27T17:17
новости
россия
выставка
вднх
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Международная выставка-форум "Россия"— это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. У России богатая история и огромные перспективы.Открытие выставки форума состоится в субботу, 4 ноября на ВДНХ. Гостей будет встречать инсталляция по мотивам Вышитой карты России.Выставка в цифрах:В проведении выставки-форума задействованы 67 объектов ВДНХ — 265 тыс. кв. м. ▫️ Для мультимедийных экспозиций и нарядной подсветки павильонов выделили дополнительные мощности электроэнергии, установили 12 трансформаторных подстанций, проложили кабельные линии общей протяжённостью 21 км.Чтобы гостям было удобнее осматривать экспозиции и передвигаться по обширной территории, ввели дополнительный бесплатный транспорт. Также заменили старые остановки более современными — всего установлено 30 новых остановочных павильонов.
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Новости
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новости, россия, выставка, вднх
Новости, Россия, выставка, ВДНХ

Сохраняя традиции: в Москве на ВДНХ откроется международная выставка-форум "Россия"

17:17 27.10.2023
 
© russia.ruмеждународная выставка-форум "Россия"
международная выставка-форум Россия
© russia.ru
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Для удобства посетителей организовали дополнительный бесплатный транспорт, сообщается на сайте выставки-форума
Международная выставка-форум "Россия"— это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. У России богатая история и огромные перспективы.
Открытие выставки форума состоится в субботу, 4 ноября на ВДНХ. Гостей будет встречать инсталляция по мотивам Вышитой карты России.

"Прямо сейчас наши учёные совершают прорывные открытия, наше образование обеспечивает передовое развитие страны в будущем. Но важно бережно хранить традиции. Поэтому в России создают новые туристические маршруты по знаковым местам, чтобы по-настоящему раскрыть самобытный исторический путь родной страны. С 4 ноября по 12 апреля 2024 года регионы, федеральные министерства и крупные госкомпании представят результаты своей работы — всё лучшее, что есть в социальной, культурной и других сферах", – говорится в анонсе мероприятия.

Выставка в цифрах:
  • 500+ экскурсий ежедневно
  • 89 регионов
  • 131 экспозиция
  • 161 день длится выставка
  • 1500+ изделий в универмаге
В проведении выставки-форума задействованы 67 объектов ВДНХ — 265 тыс. кв. м. ▫️ Для мультимедийных экспозиций и нарядной подсветки павильонов выделили дополнительные мощности электроэнергии, установили 12 трансформаторных подстанций, проложили кабельные линии общей протяжённостью 21 км.
Чтобы гостям было удобнее осматривать экспозиции и передвигаться по обширной территории, ввели дополнительный бесплатный транспорт. Также заменили старые остановки более современными — всего установлено 30 новых остановочных павильонов.
 
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