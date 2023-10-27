Сохраняя традиции: в Москве на ВДНХ откроется международная выставка-форум "Россия"

"Прямо сейчас наши учёные совершают прорывные открытия, наше образование обеспечивает передовое развитие страны в будущем. Но важно бережно хранить традиции. Поэтому в России создают новые туристические маршруты по знаковым местам, чтобы по-настоящему раскрыть самобытный исторический путь родной страны. С 4 ноября по 12 апреля 2024 года регионы, федеральные министерства и крупные госкомпании представят результаты своей работы — всё лучшее, что есть в социальной, культурной и других сферах", – говорится в анонсе мероприятия.