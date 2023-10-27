Путин рассказал о нелегальных поставках оружия с Украины - 27.10.2023 Украина.ру
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Путин рассказал о нелегальных поставках оружия с Украины
Путин рассказал о нелегальных поставках оружия с Украины - 27.10.2023 Украина.ру
Путин рассказал о нелегальных поставках оружия с Украины
Незаконные поставки оружия и боеприпасов на территорию России в том числе и из Украины предложил рассмотреть Владимир Путин 27 октября на заседании Совбеза.
2023-10-27T16:29
2023-10-27T16:29
новости
владимир путин
совбез
оружие
торговля оружием
россия
украина
контрабанда
криминал
опг
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Оценивая актуальность вопроса, вынесенного на совещание с постоянными членами Совбеза, президент России сказал: "Этот вопрос всегда важен"."Но сегодня особенно", - отметил Владимир Путин.Путин указал на нелегальные поставки с украинской территории оружия и боеприпасов. Глава государства поручил изучить все эти каналы, меры ведомственного контроля, и рассмотреть варианты укрепления нормативно-правовой базы при необходимости. "В общем, здесь большой комплекс вопросов", - сказал президент.Он предоставил слово двум основным докладчикам – Виктору Золотову и Владимиру Колокольцеву. Другим участникам президент предложил "включиться в обсуждение проекта решения нашего сегодняшнего оперативного совещания".Нелегальные поставки оружия и боеприпасов с Украины беспокоят политиков и правоохранителей по всему миру. Израиль обнаружил на вооружении ХАМАС образцы вооружений, которые с 2014 года США и ЕС поставляли на вооружение ВСУ.Евросоюз также обеспокоен появлением на "чёрных рынках" стран этого объединения современного оружия, поставленного на Украину из стран НАТО. В числе уже изъятого – гранатомёты и переносные ракетные комплексы, штурмовые винтовки и пулемёты, гранаты и другие взрывные устройства.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, владимир путин, совбез, оружие, торговля оружием, россия, украина, контрабанда, криминал, опг, бандиты
Новости, Владимир Путин, Совбез, оружие, торговля оружием, Россия, Украина, контрабанда, криминал, ОПГ, бандиты

Путин рассказал о нелегальных поставках оружия с Украины

16:29 27.10.2023
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ пресекла преступную деятельность по незаконному обороту оружия
ФСБ РФ пресекла преступную деятельность по незаконному обороту оружия
© ЦОС ФСБ РФ
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Незаконные поставки оружия и боеприпасов на территорию России в том числе и из Украины предложил рассмотреть Владимир Путин 27 октября на заседании Совбеза.
Оценивая актуальность вопроса, вынесенного на совещание с постоянными членами Совбеза, президент России сказал: "Этот вопрос всегда важен".
"Но сегодня особенно", - отметил Владимир Путин.
Путин указал на нелегальные поставки с украинской территории оружия и боеприпасов. Глава государства поручил изучить все эти каналы, меры ведомственного контроля, и рассмотреть варианты укрепления нормативно-правовой базы при необходимости.
"В общем, здесь большой комплекс вопросов", - сказал президент.
Он предоставил слово двум основным докладчикам – Виктору Золотову и Владимиру Колокольцеву. Другим участникам президент предложил "включиться в обсуждение проекта решения нашего сегодняшнего оперативного совещания".
Нелегальные поставки оружия и боеприпасов с Украины беспокоят политиков и правоохранителей по всему миру. Израиль обнаружил на вооружении ХАМАС образцы вооружений, которые с 2014 года США и ЕС поставляли на вооружение ВСУ.
Евросоюз также обеспокоен появлением на "чёрных рынках" стран этого объединения современного оружия, поставленного на Украину из стран НАТО. В числе уже изъятого – гранатомёты и переносные ракетные комплексы, штурмовые винтовки и пулемёты, гранаты и другие взрывные устройства.
хакер
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НовостиВладимир ПутинСовбезоружиеторговля оружиемРоссияУкраинаконтрабандакриминалОПГбандиты
 
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