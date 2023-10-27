https://ukraina.ru/20231027/1050553762.html
Путин рассказал о нелегальных поставках оружия с Украины
Путин рассказал о нелегальных поставках оружия с Украины - 27.10.2023 Украина.ру
Путин рассказал о нелегальных поставках оружия с Украины
Незаконные поставки оружия и боеприпасов на территорию России в том числе и из Украины предложил рассмотреть Владимир Путин 27 октября на заседании Совбеза.
2023-10-27T16:29
2023-10-27T16:29
2023-10-27T16:29
новости
владимир путин
совбез
оружие
торговля оружием
россия
украина
контрабанда
криминал
опг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/14/1050355227_0:0:1579:889_1920x0_80_0_0_5b6a5d53c18c354f7b433e967a5912ca.jpg
Оценивая актуальность вопроса, вынесенного на совещание с постоянными членами Совбеза, президент России сказал: "Этот вопрос всегда важен"."Но сегодня особенно", - отметил Владимир Путин.Путин указал на нелегальные поставки с украинской территории оружия и боеприпасов. Глава государства поручил изучить все эти каналы, меры ведомственного контроля, и рассмотреть варианты укрепления нормативно-правовой базы при необходимости. "В общем, здесь большой комплекс вопросов", - сказал президент.Он предоставил слово двум основным докладчикам – Виктору Золотову и Владимиру Колокольцеву. Другим участникам президент предложил "включиться в обсуждение проекта решения нашего сегодняшнего оперативного совещания".Нелегальные поставки оружия и боеприпасов с Украины беспокоят политиков и правоохранителей по всему миру. Израиль обнаружил на вооружении ХАМАС образцы вооружений, которые с 2014 года США и ЕС поставляли на вооружение ВСУ.Евросоюз также обеспокоен появлением на "чёрных рынках" стран этого объединения современного оружия, поставленного на Украину из стран НАТО. В числе уже изъятого – гранатомёты и переносные ракетные комплексы, штурмовые винтовки и пулемёты, гранаты и другие взрывные устройства.
https://ukraina.ru/20231026/1050497158.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/14/1050355227_67:0:1500:1075_1920x0_80_0_0_9a2d509e8bd10947890a142788850b01.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, совбез, оружие, торговля оружием, россия, украина, контрабанда, криминал, опг, бандиты
Новости, Владимир Путин, Совбез, оружие, торговля оружием, Россия, Украина, контрабанда, криминал, ОПГ, бандиты
Путин рассказал о нелегальных поставках оружия с Украины
Незаконные поставки оружия и боеприпасов на территорию России в том числе и из Украины предложил рассмотреть Владимир Путин 27 октября на заседании Совбеза.
Оценивая актуальность вопроса, вынесенного на совещание с постоянными членами Совбеза, президент России сказал: "Этот вопрос всегда важен".
"Но сегодня особенно", - отметил Владимир Путин.
Путин указал на нелегальные поставки с украинской территории оружия и боеприпасов. Глава государства поручил изучить все эти каналы, меры ведомственного контроля, и рассмотреть варианты укрепления нормативно-правовой базы при необходимости.
"В общем, здесь большой комплекс вопросов", - сказал президент.
Он предоставил слово двум основным докладчикам – Виктору Золотову и Владимиру Колокольцеву. Другим участникам президент предложил "включиться в обсуждение проекта решения нашего сегодняшнего оперативного совещания".
Нелегальные поставки оружия и боеприпасов с Украины беспокоят политиков и правоохранителей по всему миру. Израиль обнаружил на вооружении ХАМАС образцы вооружений, которые с 2014 года США и ЕС поставляли на вооружение ВСУ.
Евросоюз также обеспокоен появлением на "чёрных рынках" стран этого объединения современного оружия, поставленного на Украину из стран НАТО. В числе уже изъятого – гранатомёты и переносные ракетные комплексы, штурмовые винтовки и пулемёты, гранаты и другие взрывные устройства.