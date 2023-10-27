Лукашенко: США разжигают конфликты, чтобы сохранить лидерство в мире - 27.10.2023 Украина.ру
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Лукашенко: США разжигают конфликты, чтобы сохранить лидерство в мире
Лукашенко: США разжигают конфликты, чтобы сохранить лидерство в мире - 27.10.2023 Украина.ру
Лукашенко: США разжигают конфликты, чтобы сохранить лидерство в мире
Это утверждение касается и Украины, и Ближнего Востока, заявил Александр Лукашенко журналистам во время рабочей поездки в Минский район столицы Республики
2023-10-27T16:50
2023-10-27T16:50
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По мнению Александра Лукашенко, США не видят другого способа сохранить за собой доминирующее положение, кроме как организовывать конфликты в мире.По мнению Лукашенко, США выгоден конфликт на Ближнем Востоке: на Украине не получается – надо как-то перейти на другое поле. "Там же не против России, ядерной державы, воевать. Поэтому им это выгодно…", – считает лидер Белоруссии.
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новости, россия, сша, белоруссия
Новости, Россия, США, Белоруссия

Лукашенко: США разжигают конфликты, чтобы сохранить лидерство в мире

16:50 27.10.2023
 
© president.gov.byАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко
© president.gov.by
Читать в
Это утверждение касается и Украины, и Ближнего Востока, заявил Александр Лукашенко журналистам во время рабочей поездки в Минский район столицы Республики
По мнению Александра Лукашенко, США не видят другого способа сохранить за собой доминирующее положение, кроме как организовывать конфликты в мире.

"А как устоять? Вот они и пытаются, как обычно, разжечь хаос внутри стран, как у нас пытались сделать это. На международной арене – поджечь войнушку. В мутной воде. Это их политика. Вся Европа колошматится, им не до Ближнего Востока, не до других вопросов. Ближний Восток – это, значит, весь арабский мир там, и Африке хватит. На востоке – Тайвань и прочее, там еще эту заварушку организуют. США надо весь мир, чтобы он бурлил, чтобы эта муть везде был"

По мнению Лукашенко, США выгоден конфликт на Ближнем Востоке: на Украине не получается – надо как-то перейти на другое поле.
"Там же не против России, ядерной державы, воевать. Поэтому им это выгодно…", – считает лидер Белоруссии.
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