Лукашенко: США разжигают конфликты, чтобы сохранить лидерство в мире

"А как устоять? Вот они и пытаются, как обычно, разжечь хаос внутри стран, как у нас пытались сделать это. На международной арене – поджечь войнушку. В мутной воде. Это их политика. Вся Европа колошматится, им не до Ближнего Востока, не до других вопросов. Ближний Восток – это, значит, весь арабский мир там, и Африке хватит. На востоке – Тайвань и прочее, там еще эту заварушку организуют. США надо весь мир, чтобы он бурлил, чтобы эта муть везде был"