Лукашенко: США разжигают конфликты, чтобы сохранить лидерство в мире
© president.gov.byАлександр Лукашенко
© president.gov.by
Это утверждение касается и Украины, и Ближнего Востока, заявил Александр Лукашенко журналистам во время рабочей поездки в Минский район столицы Республики
По мнению Александра Лукашенко, США не видят другого способа сохранить за собой доминирующее положение, кроме как организовывать конфликты в мире.
"А как устоять? Вот они и пытаются, как обычно, разжечь хаос внутри стран, как у нас пытались сделать это. На международной арене – поджечь войнушку. В мутной воде. Это их политика. Вся Европа колошматится, им не до Ближнего Востока, не до других вопросов. Ближний Восток – это, значит, весь арабский мир там, и Африке хватит. На востоке – Тайвань и прочее, там еще эту заварушку организуют. США надо весь мир, чтобы он бурлил, чтобы эта муть везде был"
По мнению Лукашенко, США выгоден конфликт на Ближнем Востоке: на Украине не получается – надо как-то перейти на другое поле.
"Там же не против России, ядерной державы, воевать. Поэтому им это выгодно…", – считает лидер Белоруссии.