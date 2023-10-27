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Дмитрий Рогозин надеется, что Олег Царёв выживет
Дмитрий Рогозин надеется, что Олег Царёв выживет - 27.10.2023 Украина.ру
Дмитрий Рогозин надеется, что Олег Царёв выживет
Находящийся в больнице после покушения Олег Царёв должен выжить. Об этом 27 октября сообщил в своём ТГ-канале сенатор от Запорожской области, доктор технических и философских наук, чрезвычайный и полномочный посол РФ, командир подразделения специального назначения "Царские волки" Дмитрий Рогозин.
2023-10-27T15:44
2023-10-27T15:44
2023-10-27T15:44
новости
олег царев
покушение
дмитрий рогозин
криминал
ялта
крым
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"Помолимся за Олега! Он сильный. Должен выжить", -написал Дмитрий Рогозин.Также сегодня, 27 октября глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции прокомментировал покушение на Олега Царёва, сказав: "Все ему желаем здоровья, он в тяжелом состоянии".Бывший украинский парламентарий, а после госпереворота 2014 года – активный участник сопротивления новым властям Украины Олег Царёв подвергся нападению в ночь с 26 на 27 октября около своего дома в Ялте. Прибывшие на место происшествия медики обнаружили его без сознания с двумя пулевыми ранениями. Царёв находится в реанимации, сообщил администратор канала Царева.
https://ukraina.ru/20231027/1050546674.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, олег царев, покушение, дмитрий рогозин, криминал, ялта, крым
Новости, Олег Царев, покушение, Дмитрий Рогозин, криминал, Ялта, Крым
Дмитрий Рогозин надеется, что Олег Царёв выживет
Находящийся в больнице после покушения Олег Царёв должен выжить. Об этом 27 октября сообщил в своём ТГ-канале сенатор от Запорожской области, доктор технических и философских наук, чрезвычайный и полномочный посол РФ, командир подразделения специального назначения "Царские волки" Дмитрий Рогозин.