Дмитрий Рогозин надеется, что Олег Царёв выживет - 27.10.2023 Украина.ру
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Дмитрий Рогозин надеется, что Олег Царёв выживет
Дмитрий Рогозин надеется, что Олег Царёв выживет - 27.10.2023 Украина.ру
Дмитрий Рогозин надеется, что Олег Царёв выживет
Находящийся в больнице после покушения Олег Царёв должен выжить. Об этом 27 октября сообщил в своём ТГ-канале сенатор от Запорожской области, доктор технических и философских наук, чрезвычайный и полномочный посол РФ, командир подразделения специального назначения "Царские волки" Дмитрий Рогозин.
2023-10-27T15:44
2023-10-27T15:44
новости
олег царев
покушение
дмитрий рогозин
криминал
ялта
крым
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"Помолимся за Олега! Он сильный. Должен выжить", -написал Дмитрий Рогозин.Также сегодня, 27 октября глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции прокомментировал покушение на Олега Царёва, сказав: "Все ему желаем здоровья, он в тяжелом состоянии".Бывший украинский парламентарий, а после госпереворота 2014 года – активный участник сопротивления новым властям Украины Олег Царёв подвергся нападению в ночь с 26 на 27 октября около своего дома в Ялте. Прибывшие на место происшествия медики обнаружили его без сознания с двумя пулевыми ранениями. Царёв находится в реанимации, сообщил администратор канала Царева.
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новости, олег царев, покушение, дмитрий рогозин, криминал, ялта, крым
Новости, Олег Царев, покушение, Дмитрий Рогозин, криминал, Ялта, Крым

Дмитрий Рогозин надеется, что Олег Царёв выживет

15:44 27.10.2023
 
© Нина ЗотинаОлег Царев
Олег Царев
© Нина Зотина
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Находящийся в больнице после покушения Олег Царёв должен выжить. Об этом 27 октября сообщил в своём ТГ-канале сенатор от Запорожской области, доктор технических и философских наук, чрезвычайный и полномочный посол РФ, командир подразделения специального назначения "Царские волки" Дмитрий Рогозин.
"Помолимся за Олега! Он сильный. Должен выжить", -написал Дмитрий Рогозин.
Также сегодня, 27 октября глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции прокомментировал покушение на Олега Царёва, сказав: "Все ему желаем здоровья, он в тяжелом состоянии".
Бывший украинский парламентарий, а после госпереворота 2014 года – активный участник сопротивления новым властям Украины Олег Царёв подвергся нападению в ночь с 26 на 27 октября около своего дома в Ялте. Прибывшие на место происшествия медики обнаружили его без сознания с двумя пулевыми ранениями. Царёв находится в реанимации, сообщил администратор канала Царева.
13:55
Пушилин о нападении на Царева: "Надо разобраться, кто это сделал""Все ему желаем здоровья, он в тяжелом состоянии", – заявил 27 октября глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции
 
НовостиОлег ЦаревпокушениеДмитрий РогозинкриминалЯлтаКрым
 
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