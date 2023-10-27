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Дмитрий Рогозин надеется, что Олег Царёв выживет

Дмитрий Рогозин надеется, что Олег Царёв выживет - 27.10.2023 Украина.ру

Дмитрий Рогозин надеется, что Олег Царёв выживет

Находящийся в больнице после покушения Олег Царёв должен выжить. Об этом 27 октября сообщил в своём ТГ-канале сенатор от Запорожской области, доктор технических и философских наук, чрезвычайный и полномочный посол РФ, командир подразделения специального назначения "Царские волки" Дмитрий Рогозин.

2023-10-27T15:44

2023-10-27T15:44

2023-10-27T15:44

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"Помолимся за Олега! Он сильный. Должен выжить", -написал Дмитрий Рогозин.Также сегодня, 27 октября глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции прокомментировал покушение на Олега Царёва, сказав: "Все ему желаем здоровья, он в тяжелом состоянии".Бывший украинский парламентарий, а после госпереворота 2014 года – активный участник сопротивления новым властям Украины Олег Царёв подвергся нападению в ночь с 26 на 27 октября около своего дома в Ялте. Прибывшие на место происшествия медики обнаружили его без сознания с двумя пулевыми ранениями. Царёв находится в реанимации, сообщил администратор канала Царева.

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новости, олег царев, покушение, дмитрий рогозин, криминал, ялта, крым