https://ukraina.ru/20231027/1050550779.html
Экс-руководитель "Крымэнерго" сбежал в Турцию из-под следствия
Экс-руководитель "Крымэнерго" сбежал в Турцию из-под следствия - 27.10.2023 Украина.ру
Экс-руководитель "Крымэнерго" сбежал в Турцию из-под следствия
Глава Крыма Сергей Аксенов попросил всех пострадавших от действий злоумышленников, придумавших, как заработать на ложных проверках потребления электроэнергии, обратиться к действующему руководству "Крымэнерго"
2023-10-27T16:26
2023-10-27T16:26
2023-10-27T16:26
новости
крым
электроэнергия
следственный комитет рф
счетчики
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Бывший генеральный директор "Крымэнерго" уехал в Турцию, чтобы скрыться там от следствия. Об этом рассказал глава Республики Крым Сергей Аксенов 27 октября в своем телеграм-канале.По словам Аксенова, предыдущее руководство "Крымэнерго" внесло умышленные изменения в программу подачи заявлений на технологическое присоединение к электросетям. Они намеренно усложнили процесс, чтобы извлечь материальную выгоду из данного положения."Сейчас ситуация устранена. Всех, кому были несправедливо начислены штрафы, пеня и прочее, просим направлять обращения на имя руководителя предприятия Вячеслава Гайдука", - рассказал Аксенов.Тем временем пресс-служба СУ СКР по Крыму и Севастополю сообщила, что взят под стражу бывший директор одного из подразделений "Крымэнерго", который, будучи еще начальником департамента по эксплуатации и ремонту приборов учета предприятия, создал неофициальную комиссию по проверке счетчиков электроэнергии.Члены "комиссии" выборочно посещали жителей региона и организации. По итогу проверок были намеренно сфальсифицированы доказательства неучтенного расхода ресурса, на основании чего потребителям начислялись крупные задолженности."В общей сложности действия подозреваемого привели к имущественному ущербу одного из потерпевших. Из-за отключения холодильного оборудования испортилась сельхозпродукция общей стоимостью 2 млн руб", - говорится в сообщении.Следственный комитет продолжает расследование, чтобы выявить других возможных потерпевших данной преступной схемы.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крым, электроэнергия, следственный комитет рф, счетчики
Экс-руководитель "Крымэнерго" сбежал в Турцию из-под следствия
Глава Крыма Сергей Аксенов попросил всех пострадавших от действий злоумышленников, придумавших, как заработать на ложных проверках потребления электроэнергии, обратиться к действующему руководству "Крымэнерго"
Бывший генеральный директор "Крымэнерго" уехал в Турцию, чтобы скрыться там от следствия. Об этом рассказал глава Республики Крым Сергей Аксенов 27 октября в своем телеграм-канале.
По словам Аксенова, предыдущее руководство "Крымэнерго" внесло умышленные изменения в программу подачи заявлений на технологическое присоединение к электросетям. Они намеренно усложнили процесс, чтобы извлечь материальную выгоду из данного положения.
"Сейчас ситуация устранена. Всех, кому были несправедливо начислены штрафы, пеня и прочее, просим направлять обращения на имя руководителя предприятия Вячеслава Гайдука", - рассказал Аксенов.
Тем временем пресс-служба СУ СКР по Крыму и Севастополю сообщила, что взят под стражу бывший директор одного из подразделений "Крымэнерго", который, будучи еще начальником департамента по эксплуатации и ремонту приборов учета предприятия, создал неофициальную комиссию по проверке счетчиков электроэнергии.
Члены "комиссии" выборочно посещали жителей региона и организации. По итогу проверок были намеренно сфальсифицированы доказательства неучтенного расхода ресурса, на основании чего потребителям начислялись крупные задолженности.
"В общей сложности действия подозреваемого привели к имущественному ущербу одного из потерпевших. Из-за отключения холодильного оборудования испортилась сельхозпродукция общей стоимостью 2 млн руб", - говорится в сообщении.
Следственный комитет продолжает расследование, чтобы выявить других возможных потерпевших данной преступной схемы.