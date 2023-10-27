https://ukraina.ru/20231027/1050550779.html

Экс-руководитель "Крымэнерго" сбежал в Турцию из-под следствия

Экс-руководитель "Крымэнерго" сбежал в Турцию из-под следствия - 27.10.2023 Украина.ру

Экс-руководитель "Крымэнерго" сбежал в Турцию из-под следствия

Глава Крыма Сергей Аксенов попросил всех пострадавших от действий злоумышленников, придумавших, как заработать на ложных проверках потребления электроэнергии, обратиться к действующему руководству "Крымэнерго"

2023-10-27T16:26

2023-10-27T16:26

2023-10-27T16:26

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крым

электроэнергия

следственный комитет рф

счетчики

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Бывший генеральный директор "Крымэнерго" уехал в Турцию, чтобы скрыться там от следствия. Об этом рассказал глава Республики Крым Сергей Аксенов 27 октября в своем телеграм-канале.По словам Аксенова, предыдущее руководство "Крымэнерго" внесло умышленные изменения в программу подачи заявлений на технологическое присоединение к электросетям. Они намеренно усложнили процесс, чтобы извлечь материальную выгоду из данного положения."Сейчас ситуация устранена. Всех, кому были несправедливо начислены штрафы, пеня и прочее, просим направлять обращения на имя руководителя предприятия Вячеслава Гайдука", - рассказал Аксенов.Тем временем пресс-служба СУ СКР по Крыму и Севастополю сообщила, что взят под стражу бывший директор одного из подразделений "Крымэнерго", который, будучи еще начальником департамента по эксплуатации и ремонту приборов учета предприятия, создал неофициальную комиссию по проверке счетчиков электроэнергии.Члены "комиссии" выборочно посещали жителей региона и организации. По итогу проверок были намеренно сфальсифицированы доказательства неучтенного расхода ресурса, на основании чего потребителям начислялись крупные задолженности."В общей сложности действия подозреваемого привели к имущественному ущербу одного из потерпевших. Из-за отключения холодильного оборудования испортилась сельхозпродукция общей стоимостью 2 млн руб", - говорится в сообщении.Следственный комитет продолжает расследование, чтобы выявить других возможных потерпевших данной преступной схемы.

https://ukraina.ru/20231025/1050478060.html

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новости, крым, электроэнергия, следственный комитет рф, счетчики