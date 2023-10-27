Битва за влияние. The New York Times объявила информационную войну авторам издания Украина.ру - 27.10.2023 Украина.ру
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Битва за влияние. The New York Times объявила информационную войну авторам издания Украина.ру
Битва за влияние. The New York Times объявила информационную войну авторам издания Украина.ру - 27.10.2023 Украина.ру
Битва за влияние. The New York Times объявила информационную войну авторам издания Украина.ру
"США пробуют новый способ борьбы с российской дезинформацией: Предварительное предупреждение" — материал с таким заголовком, упоминающий авторов Украина.ру Олега Ясинского и Ростислава Ищенко, был опубликован в ежедневной американской газете The New York Times 26 октября
2023-10-27T15:53
2023-10-27T17:38
эксклюзив
new york times
фейки
олег ясинский
ростислав ищенко
журналисты
украина
сша
латинская америка
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Автор статьи — «разоблачитель фейков и дезинформации» (именно так подписан в NYT Стивен Ли Майерс, одно время работавший в Москве, а также в Пекине, Сеуле и Багдаде). В 2015 году он написал книгу «Новый царь: Восхождение и правление Владимира Путина», в которой политику российского президента назвал национально-имперской, а в 2021-м получил Пулитцеровскую премию за статьи о пандемии коронавируса.В качестве одного из основных примеров пагубной «дезинформации» Майерс называет материал Олега Ясинского, перепечатанный международным информационным агентством Pressenza, публикующем материалы на всех основных европейских языках.Оригинальная статья «Киево-Печерская лавра как военный объект» был опубликован еще весной на испаноязычной версии RT.Американские чиновники считают, что ключевым фактором является не содержание статьи, а аудитория, к которой материал обращается, пишет в своем «разоблачении» Майерс.«Представители Госдепартамента связали эту статью с тайной информационной операцией по распространению российской пропаганды в Центральной и Южной Америке путем подготовки статей, которые, как представляется, исходят от местных СМИ, а не от российского правительства.Операция находится на начальной стадии, но Центр глобального взаимодействия Госдепартамента раскрывает информацию о кампании влияния в надежде ослабить ее эффект в регионе, где Россия стремится дискредитировать США и подорвать международную поддержку Украины», — утверждает он.Задача центра — «разоблачение тайной руки Кремля», заявляет координатор центра Джеймс Рубин.Перечисляется ряд «засекреченных организаций, созданных Администрацией президента Владимира Путина», которые работают над «пропагандой безальтернативной дружбы Латинской Америки с Россией». Одна из них, по утверждению NYT, активно продвигает эти тезисы в Бразилии, подкрепляя «пропаганду» философскими идеями Александра Дугина.В качестве борьбы с «рукой Кремля» Госдепартамент готовит сеть чат-ботов, которые будут контактировать со СМИ Латинской Америки «от Мексики до Чили», выявляя в них «агентов российского влияния», рассказал Рубин.Еще один автор издания Украина.ру, чьи материалы планирует разоблачать Госдеп, — политолог Ростислав Ищенко, Майерс приводит его цитату:«Запад пытается частично компенсировать то, что он потратил на Украине»«Господин Ищенко, которому грозят санкции на Украине, сравнил ситуацию с длительным спором между Перу и Йельским университетом по поводу артефактов, вывезенных из Мачу-Пикчу в начале XX века», — объясняет автор статьи.Материалы, о которых идет речь, относятся к аналитике ситуации вокруг захвата Киево-Печерской лавры и вывоза ее сокровищ в Европу: официально — ради спасения от российских обстрелов.«Если бы американцы гарантированно решили уничтожить лавру вместе с Киевом, они бы позаботились, чтобы можно было сказать, что русские даже православные святыни не пожалели.К вывозу же явно готовились загодя. Потому и "передавали" в срочном порядке контроль над лаврой ПЦУ, чтобы монахи УПЦ не могли воспротивиться. Епифан-то всё согласует, всё подпишет и всё отдаст. Его даже не возмутило, что мощи святых готовятся к вывозу в качестве "музейных экспонатов". Да и скифское золото евроамериканцы при помощи украинцев давно украли, ещё в 2014 году», — писал Ищенко в июне 2023 года на сайте Украина.ру.«В общем, Запад в своём излюбленном стиле меняет бусы и зеркала не просто на золото и слоновую кость — на душу народа, меняя им же изобретённые "европейские ценности" на вечные», — отмечал он, напоминая, что реликвии и драгоценности многих народов были точно также вывезены в Европу и северную Америку во время различных военных конфликтов.Эта тема, судя по всему, основная для разоблачения Госдепартаментом: цитаты и ссылки, приведенные в статье, касаются исключительно вывоза украинских ценностей на Запад.Майерс также утверждает, что редакция NYT якобы пыталась напрямую связаться с Олегом Ясинским в соцсетях, чтобы взять у него комментарий, однако наш коллега опровергает эту информацию.Материал американских коллег вызвал у него три основных вопроса-претензии:«Еще задолго до событий вокруг Украины латиноамериканские СМИ всегда интересовались территорией бывшего Советского Союза, интересовались Россией и Украиной, искали для этого прямых контактов с журналистами России и Украины. Говорить о том, что латиноамериканские средства массовой информации заражены русскими агентами влияния, это оскорбительно для них самих, будто бы у них нет собственного критерия по поиску интересующей информации.Все, что они публикуют, есть в открытых источниках. Было бы гораздо интереснее, если бы та же New York Times публиковала материалы с разными точками зрения по поводу нынешних событий, и был бы честный, интеллектуальный диалог о сути происходящего.Что же касается ситуации с лаврой — это было совершенно логичное и легитимное предположение, если Запад будет вывозить из лавры украинские драгоценности, они могут оказаться там же, где драгоценности Латинской Америки, Африки и всех других колониальных стран. Я буду рад, если это не так, и пусть они разоблачат это конкретными фактами».В конце своей статьи разоблачитель Майерс приводит еще одно экспертное мнение — аналитика Брайана Листона, который «занимается изучением России в компании Recorded Future», крупнейшей в мире компании по кибербезопасности.По мнению Листона, информационное влияние России в странах Центральной и Южной Америки может считаться «соразмерным ответом на американское влияние в Восточной Европе и Прибалтике».Несмотря на заявленную тему и высокие ожидания, статья «специалиста по российским фейкам» Майерса в действительно не разоблачает никаких фейков и не приводит никакой информации ни о лавре, ни о сокровищах Украинской православной церкви, ни о наших коллегах, которых обвиняет в дезинформации.
https://ukraina.ru/20231021/1050380307.html
https://ukraina.ru/20231005/1049922690.html
https://ukraina.ru/20231004/1049893608.html
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Сергей Зуев
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5
4.7
96
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1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, new york times, фейки, олег ясинский, ростислав ищенко, журналисты, украина, сша, латинская америка
Эксклюзив, New York Times, фейки, Олег Ясинский, Ростислав Ищенко, журналисты, Украина, США, Латинская Америка

Битва за влияние. The New York Times объявила информационную войну авторам издания Украина.ру

15:53 27.10.2023 (обновлено: 17:38 27.10.2023)
 
© AP / Mark Lennihan
- РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© AP / Mark Lennihan
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
"США пробуют новый способ борьбы с российской дезинформацией: Предварительное предупреждение" — материал с таким заголовком, упоминающий авторов Украина.ру Олега Ясинского и Ростислава Ищенко, был опубликован в ежедневной американской газете The New York Times 26 октября
Автор статьи — «разоблачитель фейков и дезинформации» (именно так подписан в NYT Стивен Ли Майерс, одно время работавший в Москве, а также в Пекине, Сеуле и Багдаде).
В 2015 году он написал книгу «Новый царь: Восхождение и правление Владимира Путина», в которой политику российского президента назвал национально-имперской, а в 2021-м получил Пулитцеровскую премию за статьи о пандемии коронавируса.
В качестве одного из основных примеров пагубной «дезинформации» Майерс называет материал Олега Ясинского, перепечатанный международным информационным агентством Pressenza, публикующем материалы на всех основных европейских языках.
Оригинальная статья «Киево-Печерская лавра как военный объект» был опубликован еще весной на испаноязычной версии RT.
Американские чиновники считают, что ключевым фактором является не содержание статьи, а аудитория, к которой материал обращается, пишет в своем «разоблачении» Майерс.
«Представители Госдепартамента связали эту статью с тайной информационной операцией по распространению российской пропаганды в Центральной и Южной Америке путем подготовки статей, которые, как представляется, исходят от местных СМИ, а не от российского правительства.
Операция находится на начальной стадии, но Центр глобального взаимодействия Госдепартамента раскрывает информацию о кампании влияния в надежде ослабить ее эффект в регионе, где Россия стремится дискредитировать США и подорвать международную поддержку Украины», — утверждает он.
21 октября, 13:40
Нацизм и православиеГенерал-фельдмаршал Эрвин фон Вицлебен в начале Второй мировой войны, во время Польской и Французской кампаний, командовал 1-й армией Вермахта на второстепенных направлениях Западного фронта, до 1942 года возглавлял оккупационную армию во Франции, а затем был уволен в отставку по болезни.
Задача центра — «разоблачение тайной руки Кремля», заявляет координатор центра Джеймс Рубин.
Перечисляется ряд «засекреченных организаций, созданных Администрацией президента Владимира Путина», которые работают над «пропагандой безальтернативной дружбы Латинской Америки с Россией». Одна из них, по утверждению NYT, активно продвигает эти тезисы в Бразилии, подкрепляя «пропаганду» философскими идеями Александра Дугина.
В качестве борьбы с «рукой Кремля» Госдепартамент готовит сеть чат-ботов, которые будут контактировать со СМИ Латинской Америки «от Мексики до Чили», выявляя в них «агентов российского влияния», рассказал Рубин.
Еще один автор издания Украина.ру, чьи материалы планирует разоблачать Госдеп, — политолог Ростислав Ищенко, Майерс приводит его цитату:
«Запад пытается частично компенсировать то, что он потратил на Украине»
«Господин Ищенко, которому грозят санкции на Украине, сравнил ситуацию с длительным спором между Перу и Йельским университетом по поводу артефактов, вывезенных из Мачу-Пикчу в начале XX века», — объясняет автор статьи.
Материалы, о которых идет речь, относятся к аналитике ситуации вокруг захвата Киево-Печерской лавры и вывоза ее сокровищ в Европу: официально — ради спасения от российских обстрелов.
«Если бы американцы гарантированно решили уничтожить лавру вместе с Киевом, они бы позаботились, чтобы можно было сказать, что русские даже православные святыни не пожалели.
К вывозу же явно готовились загодя. Потому и "передавали" в срочном порядке контроль над лаврой ПЦУ, чтобы монахи УПЦ не могли воспротивиться. Епифан-то всё согласует, всё подпишет и всё отдаст. Его даже не возмутило, что мощи святых готовятся к вывозу в качестве "музейных экспонатов". Да и скифское золото евроамериканцы при помощи украинцев давно украли, ещё в 2014 году», — писал Ищенко в июне 2023 года на сайте Украина.ру.
Путин глобус коллаж - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
5 октября, 12:48
Тихие союзники России и прекрасный новый мирЗащищаясь от украинской бандеровщины и американского гегемонизма, мы всё же воюем не только против кого-то, но и за что-то. Это что-то называется "прекрасный новый мир будущего"
«В общем, Запад в своём излюбленном стиле меняет бусы и зеркала не просто на золото и слоновую кость — на душу народа, меняя им же изобретённые "европейские ценности" на вечные», — отмечал он, напоминая, что реликвии и драгоценности многих народов были точно также вывезены в Европу и северную Америку во время различных военных конфликтов.
Эта тема, судя по всему, основная для разоблачения Госдепартаментом: цитаты и ссылки, приведенные в статье, касаются исключительно вывоза украинских ценностей на Запад.
Майерс также утверждает, что редакция NYT якобы пыталась напрямую связаться с Олегом Ясинским в соцсетях, чтобы взять у него комментарий, однако наш коллега опровергает эту информацию.
Материал американских коллег вызвал у него три основных вопроса-претензии:
  • кто угодно, но не СМИ Соединенных Штатов, по мнению Ясинского, имеют право обвинять других в пропаганде и влиянии, так как именно их информационная повестка является доминирующая практически во всем мире.
  • «В мой адрес прозвучало совершенно идиотское обвинение в пророссийскости, которое применяют ко всем, чье мнение с совпадает с американской точкой зрения».
  • «Они обвиняют нас в фейках, но в материале нет ни одного конкретного фейка и его разоблачения».
«Еще задолго до событий вокруг Украины латиноамериканские СМИ всегда интересовались территорией бывшего Советского Союза, интересовались Россией и Украиной, искали для этого прямых контактов с журналистами России и Украины. Говорить о том, что латиноамериканские средства массовой информации заражены русскими агентами влияния, это оскорбительно для них самих, будто бы у них нет собственного критерия по поиску интересующей информации.
Все, что они публикуют, есть в открытых источниках. Было бы гораздо интереснее, если бы та же New York Times публиковала материалы с разными точками зрения по поводу нынешних событий, и был бы честный, интеллектуальный диалог о сути происходящего.
Что же касается ситуации с лаврой — это было совершенно логичное и легитимное предположение, если Запад будет вывозить из лавры украинские драгоценности, они могут оказаться там же, где драгоценности Латинской Америки, Африки и всех других колониальных стран. Я буду рад, если это не так, и пусть они разоблачат это конкретными фактами».
В конце своей статьи разоблачитель Майерс приводит еще одно экспертное мнение — аналитика Брайана Листона, который «занимается изучением России в компании Recorded Future», крупнейшей в мире компании по кибербезопасности.
Города мира. Тегусигальпа - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
4 октября, 12:51
Парламентский форум "Россия — Латинская Америка" и Гондурас, который беспокоит империюЕсли бы кому-то вдруг понадобился собирательный карикатурный образ классических колоний ХХI века, нынешняя Украина в этой роли наверняка показалась бы даже некоторым перебором
По мнению Листона, информационное влияние России в странах Центральной и Южной Америки может считаться «соразмерным ответом на американское влияние в Восточной Европе и Прибалтике».
Несмотря на заявленную тему и высокие ожидания, статья «специалиста по российским фейкам» Майерса в действительно не разоблачает никаких фейков и не приводит никакой информации ни о лавре, ни о сокровищах Украинской православной церкви, ни о наших коллегах, которых обвиняет в дезинформации.
 
ЭксклюзивNew York TimesфейкиОлег ЯсинскийРостислав ИщенкожурналистыУкраинаСШАЛатинская Америка
 
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