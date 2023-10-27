https://ukraina.ru/20231027/1050549586.html

Битва за влияние. The New York Times объявила информационную войну авторам издания Украина.ру

Битва за влияние. The New York Times объявила информационную войну авторам издания Украина.ру - 27.10.2023 Украина.ру

Битва за влияние. The New York Times объявила информационную войну авторам издания Украина.ру

"США пробуют новый способ борьбы с российской дезинформацией: Предварительное предупреждение" — материал с таким заголовком, упоминающий авторов Украина.ру Олега Ясинского и Ростислава Ищенко, был опубликован в ежедневной американской газете The New York Times 26 октября

2023-10-27T15:53

2023-10-27T15:53

2023-10-27T17:38

эксклюзив

new york times

фейки

олег ясинский

ростислав ищенко

журналисты

украина

сша

латинская америка

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Автор статьи — «разоблачитель фейков и дезинформации» (именно так подписан в NYT Стивен Ли Майерс, одно время работавший в Москве, а также в Пекине, Сеуле и Багдаде). В 2015 году он написал книгу «Новый царь: Восхождение и правление Владимира Путина», в которой политику российского президента назвал национально-имперской, а в 2021-м получил Пулитцеровскую премию за статьи о пандемии коронавируса.В качестве одного из основных примеров пагубной «дезинформации» Майерс называет материал Олега Ясинского, перепечатанный международным информационным агентством Pressenza, публикующем материалы на всех основных европейских языках.Оригинальная статья «Киево-Печерская лавра как военный объект» был опубликован еще весной на испаноязычной версии RT.Американские чиновники считают, что ключевым фактором является не содержание статьи, а аудитория, к которой материал обращается, пишет в своем «разоблачении» Майерс.«Представители Госдепартамента связали эту статью с тайной информационной операцией по распространению российской пропаганды в Центральной и Южной Америке путем подготовки статей, которые, как представляется, исходят от местных СМИ, а не от российского правительства.Операция находится на начальной стадии, но Центр глобального взаимодействия Госдепартамента раскрывает информацию о кампании влияния в надежде ослабить ее эффект в регионе, где Россия стремится дискредитировать США и подорвать международную поддержку Украины», — утверждает он.Задача центра — «разоблачение тайной руки Кремля», заявляет координатор центра Джеймс Рубин.Перечисляется ряд «засекреченных организаций, созданных Администрацией президента Владимира Путина», которые работают над «пропагандой безальтернативной дружбы Латинской Америки с Россией». Одна из них, по утверждению NYT, активно продвигает эти тезисы в Бразилии, подкрепляя «пропаганду» философскими идеями Александра Дугина.В качестве борьбы с «рукой Кремля» Госдепартамент готовит сеть чат-ботов, которые будут контактировать со СМИ Латинской Америки «от Мексики до Чили», выявляя в них «агентов российского влияния», рассказал Рубин.Еще один автор издания Украина.ру, чьи материалы планирует разоблачать Госдеп, — политолог Ростислав Ищенко, Майерс приводит его цитату:«Запад пытается частично компенсировать то, что он потратил на Украине»«Господин Ищенко, которому грозят санкции на Украине, сравнил ситуацию с длительным спором между Перу и Йельским университетом по поводу артефактов, вывезенных из Мачу-Пикчу в начале XX века», — объясняет автор статьи.Материалы, о которых идет речь, относятся к аналитике ситуации вокруг захвата Киево-Печерской лавры и вывоза ее сокровищ в Европу: официально — ради спасения от российских обстрелов.«Если бы американцы гарантированно решили уничтожить лавру вместе с Киевом, они бы позаботились, чтобы можно было сказать, что русские даже православные святыни не пожалели.К вывозу же явно готовились загодя. Потому и "передавали" в срочном порядке контроль над лаврой ПЦУ, чтобы монахи УПЦ не могли воспротивиться. Епифан-то всё согласует, всё подпишет и всё отдаст. Его даже не возмутило, что мощи святых готовятся к вывозу в качестве "музейных экспонатов". Да и скифское золото евроамериканцы при помощи украинцев давно украли, ещё в 2014 году», — писал Ищенко в июне 2023 года на сайте Украина.ру.«В общем, Запад в своём излюбленном стиле меняет бусы и зеркала не просто на золото и слоновую кость — на душу народа, меняя им же изобретённые "европейские ценности" на вечные», — отмечал он, напоминая, что реликвии и драгоценности многих народов были точно также вывезены в Европу и северную Америку во время различных военных конфликтов.Эта тема, судя по всему, основная для разоблачения Госдепартаментом: цитаты и ссылки, приведенные в статье, касаются исключительно вывоза украинских ценностей на Запад.Майерс также утверждает, что редакция NYT якобы пыталась напрямую связаться с Олегом Ясинским в соцсетях, чтобы взять у него комментарий, однако наш коллега опровергает эту информацию.Материал американских коллег вызвал у него три основных вопроса-претензии:«Еще задолго до событий вокруг Украины латиноамериканские СМИ всегда интересовались территорией бывшего Советского Союза, интересовались Россией и Украиной, искали для этого прямых контактов с журналистами России и Украины. Говорить о том, что латиноамериканские средства массовой информации заражены русскими агентами влияния, это оскорбительно для них самих, будто бы у них нет собственного критерия по поиску интересующей информации.Все, что они публикуют, есть в открытых источниках. Было бы гораздо интереснее, если бы та же New York Times публиковала материалы с разными точками зрения по поводу нынешних событий, и был бы честный, интеллектуальный диалог о сути происходящего.Что же касается ситуации с лаврой — это было совершенно логичное и легитимное предположение, если Запад будет вывозить из лавры украинские драгоценности, они могут оказаться там же, где драгоценности Латинской Америки, Африки и всех других колониальных стран. Я буду рад, если это не так, и пусть они разоблачат это конкретными фактами».В конце своей статьи разоблачитель Майерс приводит еще одно экспертное мнение — аналитика Брайана Листона, который «занимается изучением России в компании Recorded Future», крупнейшей в мире компании по кибербезопасности.По мнению Листона, информационное влияние России в странах Центральной и Южной Америки может считаться «соразмерным ответом на американское влияние в Восточной Европе и Прибалтике».Несмотря на заявленную тему и высокие ожидания, статья «специалиста по российским фейкам» Майерса в действительно не разоблачает никаких фейков и не приводит никакой информации ни о лавре, ни о сокровищах Украинской православной церкви, ни о наших коллегах, которых обвиняет в дезинформации.

https://ukraina.ru/20231021/1050380307.html

https://ukraina.ru/20231005/1049922690.html

https://ukraina.ru/20231004/1049893608.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, new york times, фейки, олег ясинский, ростислав ищенко, журналисты, украина, сша, латинская америка