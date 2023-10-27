https://ukraina.ru/20231027/1050544749.html
Росгранстрой запустил сайт с информацией о пробках на админгранице с новыми регионами
Росгранстрой запустил сайт с информацией о пробках на админгранице с новыми регионами - 27.10.2023 Украина.ру
Росгранстрой запустил сайт с информацией о пробках на админгранице с новыми регионами
Теперь во время поездки можно отслеживать время, необходимое для прохождения автомобильных пунктов пропуска
2023-10-27T13:06
2023-10-27T13:06
2023-10-27T13:06
новости
кпп
новые регионы рф
сайт
информация
время
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102586/87/1025868720_0:255:2449:1633_1920x0_80_0_0_766b752e3ad08c49dbe11eceeae93fd6.jpg
Росгранстрой запустил сайт с информацией о среднем времени проезда транспортных средств на автомобильных пунктах пропуска (АПП) на административной границе с новыми регионами.На сайте отображается информация с АПП Весело-Вознесенка, Матвеев Курган, Джанкой, Шрамко – Ульяновское, Армянск, Донецк (Изварино), Куйбышево (Мариновка) и Новошахтинск.Информация о времени проезда для легковых и грузовых транспортных средств на портале отображается в отдельных строчках. По информации портала, 27 октября в 12:30 часов легковой автомобиль за две минуты мог проехать АПП Армянск в сторону Крыма и за такое же время проехать из Крыма в Херсонскую область.В это же время, легковые автомобили на АПП Новошахтинск в среднем ждали 11 минут для того, чтобы проехать из ЛНР в Ростовскую область и 23 минуты для того, чтобы из Ростовской области проехать в ЛНР.Грузовым автомобилям пришлось ждать 1 час и 6 минут для того, чтобы на АПП Джанкой проехать из Херсонской области в Крым, в обратном направлении на это в среднем уходило пять минут.
https://ukraina.ru/20230930/1049804745.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102586/87/1025868720_272:0:2449:1633_1920x0_80_0_0_1a94edc9eb7178ade6b4b65bb9de01a8.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кпп, новые регионы рф, сайт, информация, время
Новости, КПП, Новые регионы РФ, сайт, информация, время
Росгранстрой запустил сайт с информацией о пробках на админгранице с новыми регионами
Теперь во время поездки можно отслеживать время, необходимое для прохождения автомобильных пунктов пропуска
Росгранстрой запустил сайт
с информацией о среднем времени проезда транспортных средств на автомобильных пунктах пропуска (АПП) на административной границе с новыми регионами.
На сайте отображается информация с АПП Весело-Вознесенка, Матвеев Курган, Джанкой, Шрамко – Ульяновское, Армянск, Донецк (Изварино), Куйбышево (Мариновка) и Новошахтинск.
Информация о времени проезда для легковых и грузовых транспортных средств на портале отображается в отдельных строчках. По информации портала, 27 октября в 12:30 часов легковой автомобиль за две минуты мог проехать АПП Армянск в сторону Крыма и за такое же время проехать из Крыма в Херсонскую область.
В это же время, легковые автомобили на АПП Новошахтинск в среднем ждали 11 минут для того, чтобы проехать из ЛНР в Ростовскую область и 23 минуты для того, чтобы из Ростовской области проехать в ЛНР.
Грузовым автомобилям пришлось ждать 1 час и 6 минут для того, чтобы на АПП Джанкой проехать из Херсонской области в Крым, в обратном направлении на это в среднем уходило пять минут.