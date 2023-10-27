https://ukraina.ru/20231027/1050544749.html

Росгранстрой запустил сайт с информацией о пробках на админгранице с новыми регионами

Росгранстрой запустил сайт с информацией о пробках на админгранице с новыми регионами - 27.10.2023 Украина.ру

Росгранстрой запустил сайт с информацией о пробках на админгранице с новыми регионами

Теперь во время поездки можно отслеживать время, необходимое для прохождения автомобильных пунктов пропуска

2023-10-27T13:06

2023-10-27T13:06

2023-10-27T13:06

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Росгранстрой запустил сайт с информацией о среднем времени проезда транспортных средств на автомобильных пунктах пропуска (АПП) на административной границе с новыми регионами.На сайте отображается информация с АПП Весело-Вознесенка, Матвеев Курган, Джанкой, Шрамко – Ульяновское, Армянск, Донецк (Изварино), Куйбышево (Мариновка) и Новошахтинск.Информация о времени проезда для легковых и грузовых транспортных средств на портале отображается в отдельных строчках. По информации портала, 27 октября в 12:30 часов легковой автомобиль за две минуты мог проехать АПП Армянск в сторону Крыма и за такое же время проехать из Крыма в Херсонскую область.В это же время, легковые автомобили на АПП Новошахтинск в среднем ждали 11 минут для того, чтобы проехать из ЛНР в Ростовскую область и 23 минуты для того, чтобы из Ростовской области проехать в ЛНР.Грузовым автомобилям пришлось ждать 1 час и 6 минут для того, чтобы на АПП Джанкой проехать из Херсонской области в Крым, в обратном направлении на это в среднем уходило пять минут.

https://ukraina.ru/20230930/1049804745.html

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