Бойко предложил работу преследуемому киевскими властями русскоязычному таксисту - 27.10.2023 Украина.ру
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Бойко предложил работу преследуемому киевскими властями русскоязычному таксисту
Бойко предложил работу преследуемому киевскими властями русскоязычному таксисту - 27.10.2023 Украина.ру
Бойко предложил работу преследуемому киевскими властями русскоязычному таксисту
Лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Юрий Бойко встал на защиту киевского таксиста, который выгнал пассажиров из-за их требования говорить по-украински
2023-10-27T13:05
2023-10-27T13:05
таксист
бойко
тарас креминь
киев
новости
язык
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Бойко назвал любую дискриминацию человека отвратительной, особенно дискриминацию по языковому принципу.Накануне омбудсмен по защите государственного языка Тарас Креминь, раскритиковал киевского таксиста, который выгнал пассажиров из-за их требования говорить по-украински. По его словам, он не сможет избежать наказания. Креминь сообщил, что уже готовит обращение к соответствующим органам, включая Национальную полицию Украины и транспортную компанию Bolt, с целью выявления преступника и привлечения его к ответственности.Он заверил, что таксист, отказавшийся обслуживать пассажиров на государственном языке, нарушил статью 30 Закона Украины "О обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой языком потребительского обслуживания по умолчанию является государственный язык.
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таксист, бойко, тарас креминь, киев, новости, язык
таксист, Бойко, Тарас Креминь, Киев, Новости, язык

Бойко предложил работу преследуемому киевскими властями русскоязычному таксисту

13:05 27.10.2023
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Д. Медведев встретился с кандидатом в президенты Украины Ю. Бойко и украинском политиком В. Медведчуком
Премьер-министр РФ Д. Медведев встретился с кандидатом в президенты Украины Ю. Бойко и украинском политиком В. Медведчуком - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Юрий Бойко встал на защиту киевского таксиста, который выгнал пассажиров из-за их требования говорить по-украински
Бойко назвал любую дискриминацию человека отвратительной, особенно дискриминацию по языковому принципу.
"Особенно возмущает, когда дискриминация идет со стороны того же Креминя, который в свое время был доверенным лицом беглого президента Януковича, а сегодня пытается изобразить из себя патриота. Патриотизм показывают люди русскоязычные, которые воюют на фронте. Вот они являются патриотами, и они показывают примеры служения своей стране. <...> Естественно мы поможем человеку, которого оскорбили и обидели, забрали у него работу. И мы найдем его и обязательно трудоустроим, чтобы было неповадно подобным "креминям" действовать таким наглым и бессовестным образом", - сказал Бойко.
Накануне омбудсмен по защите государственного языка Тарас Креминь, раскритиковал киевского таксиста, который выгнал пассажиров из-за их требования говорить по-украински.
По его словам, он не сможет избежать наказания. Креминь сообщил, что уже готовит обращение к соответствующим органам, включая Национальную полицию Украины и транспортную компанию Bolt, с целью выявления преступника и привлечения его к ответственности.
Он заверил, что таксист, отказавшийся обслуживать пассажиров на государственном языке, нарушил статью 30 Закона Украины "О обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой языком потребительского обслуживания по умолчанию является государственный язык.
Такси
Вчера, 17:35
Киевского таксиста, говорящего на русском, обмудсмен госязыка Украины пообещал найти и наказатьТаксист, выгнавший пассажиров из-за их законодательного требования говорить по-украински, не сможет избежать наказания. Об этом заявил омбудсмен по защите государственного языка Тарас Кремень, комментируя инцидент, произошедший в Киеве
 
таксистБойкоТарас КреминьКиевНовостиязык
 
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