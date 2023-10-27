Бойко предложил работу преследуемому киевскими властями русскоязычному таксисту

"Особенно возмущает, когда дискриминация идет со стороны того же Креминя, который в свое время был доверенным лицом беглого президента Януковича, а сегодня пытается изобразить из себя патриота. Патриотизм показывают люди русскоязычные, которые воюют на фронте. Вот они являются патриотами, и они показывают примеры служения своей стране. <...> Естественно мы поможем человеку, которого оскорбили и обидели, забрали у него работу. И мы найдем его и обязательно трудоустроим, чтобы было неповадно подобным "креминям" действовать таким наглым и бессовестным образом", - сказал Бойко.