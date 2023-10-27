https://ukraina.ru/20231027/1050543448.html

Вооружённые силы Украины: начало коллапса

Вооружённые силы Украины: начало коллапса - 27.10.2023 Украина.ру

Вооружённые силы Украины: начало коллапса

ВСУ пока удаётся удерживать линию фронта без особых изменений, медленно, где на сто метров в день, а где и на два километра пятясь назад, но не допуская серьёзных прорывов. Тем не менее все признаки коллапса даже не текущей украинской обороны, а вооружённых сил в целом – налицо

2023-10-27T13:09

2023-10-27T13:09

2023-10-27T13:09

мнение

всу

украина

потери всу

россия

сша

запад

мобилизация

вс рф

адольф гитлер

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Неслучайно американцы заговорили о возможности предоставления Украине ракет дальностью 300 километров уже в январе 2024 года. Более дальнобойное оружие никак не изменит состояния дел и общего соотношения сил на фронте, но этот шаг призван поднять предельно упавший боевой дух войск и заставить ВСУ всё же продержаться хотя бы до весны.Вначале взглянем на текущее состояние дел на фронте. Как уже было сказано выше, на данном этапе масса мелких подвижек линии фронта ещё не перешла в новое качество. Больших территориальных потерь Украине удаётся избежать, стратегические прорывы российских войск пока не произошли.Но за счёт чего достигается этот результат и может ли он быть долгосрочным?В последние недели сообщения о переброске украинских резервов на опасные участки, указывают районами их формирования не глубокий тыл, а соседние участки фронта. То есть это не свежие части, недавно сформированные или выводившиеся с фронта на отдых и доукомплектование, а снятые с более спокойных участков фронта бригады первой-второй линии.Некоторые бригады и вовсе раздёргиваются по батальонам, воюющим на отдалённых друг от друга участках (в составе разных группировок).С интервалом в неделю можно узнать, что "резервы" такого рода перебрасываются с запорожского участка на купянский, а затем обратно: в зависимости от того, где сейчас горячо. Редко можно услышать, что пополнение в пару-тройку сотен человек прибыло из состава харьковской территориальной обороны или было собрано по частям где-нибудь в Житомирской области. Раньше из глубокого тыла и из Харькова на угрожаемые участки перебрасывались целые бригады и батальоны.Фактически ВСУ перешли к тактике "пожарной команды" – сформированного из разного рода сборных частей соединения, мечущегося по всему фронту и затыкающего перманентно возникающие в нём дыры.Долго так продолжаться не может. "Пожарная команда" несёт потери и истощает свои силы, а уцелевшие просто устают от непрерывных боёв высокой интенсивности.На что рассчитывает командование ВСУ, используя свидетельствующую об агонии обороны тактику "пожарной команды"?Обратимся к историческому опыту. Примерно так же пытался латать дыры в немецких фронтах Гитлер во второй половине 1944 – начале 1945 года. Перебрасывались не только дивизии и корпуса вдоль фронта (с Севера на Юг и с Юга на Север), но и целые армии с Западного фронта на Восточный и обратно.В частности, 6-я танковая армия СС, сформированная для декабрьского (1944 года) наступления в Арденах, включала в себя соединения, снятые с временного стабилизированного фронта на Висле.Уже в январе 1945 года наступление в Арденах провалилось, а Восточный фронт (в том числе на Висле) рухнул. После этого 6-я танковая армия СС появилась под Будапештом и, в течение марта 1945 года, вела бои в районе озера Балатон (в первой половине марта там был организован последний в войне крупный контрудар немцев), а затем оборонялась в Австрии.Гитлер надеялся на две вещи:· что РККА, измотанная упорной обороной немцев и высокими потерями утратит наступательный потенциал, а мобилизационные возможности СССР будут исчерпаны;· что западные союзники и СССР передерутся между собой и это спасёт Германию от катастрофы: Берлин сможет продолжить войну против СССР уже в составе западной коалиции.Примерно на то же самое рассчитывает и украинская власть.Напомню, что в Киеве оценивали свой мобилизационный потенциал в 5 миллионов человек. На сегодня потери ВСУ убитыми составили не более 10% от этого числа (плюс примерно такое же количество искалеченными и раненными, не способными вернуться в строй), ещё тысяч 700-900 находится на службе во всех силовых структурах Украины.Киев надеется, что сможет мобилизовать хотя бы половину от оставшихся трёх миллионов своего номинального потенциала.Дальше киевские власти рассчитывают на низкий болевой порог украинского общества. По их мнению, даже если им удастся три миллиона своих граждан разменять на российских военнослужащих в соотношении десять к одному, российское общество устанет от потерь раньше украинского.Ну, а западная коалиция и так на их стороне. Им не надо даже ждать, когда англо-американцы поссорятся с Россией. Киев всего лишь пытается дотянуть до того момента, когда американцы решатся сами вступить с Россией в открытый военный конфликт.Ставка Гитлера в своё время оказалась бита. Будет бита и ставка Зеленского. Оборона Украины рухнет раньше, чем ВСУ успеют нанести ВС РФ сколько-нибудь чувствительные для российского общества в целом потери.Что же касается вовлечения США в прямой конфликт с Россией, то зарекаться не будем, хоть США не хотят и боятся такого развития событий, но среди их ведущих политиков достаточно тех, кто готов поиграть с огнём, а международная обстановка всё время накаляется и голос умеренных слышен всё слабее.Вот только Украине гипотетическое прямое столкновение Запада с Россией никак не поможет – наоборот, повредит.На данном этапе Москва может себе позволить добивать Украину неторопливо, стараясь нанести как можно меньший ущерб гражданскому населению и инфраструктуре. Но, если прямое военное столкновение с Западом станет реальностью, России понадобится сконцентрировать на борьбе с главным врагом все свои силы.Тут уже будет не до сохранения украинских жизней и материальных ценностей – под вопрос будет поставлено дальнейшее существование человеческой цивилизации.На украинском направлении сейчас, по оценке зарубежных экспертов, занято до трети ВС РФ. По разным родам войск и видам Вооружённых Сил процент может колебаться, например, участие ВМФ значительно скромнее, но в среднее значение, вместе с незадействованными резервами, примерно таково.При этом, с вступлением НАТО в войну, длина только Западного фронта может увеличиться в 3-5 раз (в зависимости от конфигурации), а кроме него появятся другие фронты и ТВД, каждый из которых будет нуждаться в постоянном притоке сил и средств. В такой ситуации с Украиной придётся кончать быстро и безжалостно. Так что надежда Киева на спасение за счёт гипотетического вступления США в войну также не работает.Но почему мы считаем, что Украине не удастся методом "пожарной команды" стабилизировать фронт до весны, а за это время подсобрать резервы, получить очередную помощь Запада и улучшить своё положение?Не из кого резервы собирать. Нет тех самых пяти миллионов мобилизационного потенциала. Он полностью исчерпан.Киев сам признался, что план мобилизации, который пытались выполнить всё лето и половину осени, выполнен лишь на 17%. Именно это (нехватка живой силы для компенсации растущих потерь) и привело к началу коллапса ВСУ.На днях член комитета Верховной рады по обороне Сергей Рахманин (бывший знатный украинский журналист-грантоед, отрабатывавший западную повестку) заявил, что мобилизация будет усилена. И вот уже сегодня публикуются новые правила мобилизации, согласно с которыми в ВСУ призываются практически все мужчины от 18 до 60 лет (включая не служивших, инвалидов, потерявших одну из конечностей, ограничено годных, женщин, состоящих на воинском учёте, а также тех, кто с воинского учёта снят, но по новым правилам уже не так болен, чтобы дальше увиливать от почётной миссии быть убитым на фронте).Сам состав этой банды больных инвалидов говорит о том, что нормальные кадры для мобилизации закончились. Военные прагматичны. Они никогда не отказываются от дополнительного мобилизационного ресурса. Если они исключали из списков призывников инвалидов, людей с определёнными заболеваниями и людей, достигших определённого возраста, то только потому, что от таковых на фронте никакой пользы – вред один.Тем не менее Украина пытается использовать этот последний мобилизационный "резерв", несмотря на его негодность, значит иные источники пополнения армии исчерпаны.Но, может быть, больные и инвалиды, проникнувшись ответственностью и горе-любовью к нацистскому отечеству, бросятся его защищать с такой невиданной отвагой, что только этим компенсируют некоторый недостаток своих физических возможностей? Нет, на это Киеву тоже надеяться не приходится.Российские военнослужащие уже на протяжении 2-3 месяцев отмечают, что вновь набранные (или доукомплектованные мобилизованными последних волн) украинские соединения отличаются всё более низкой боеспособностью. Учащаются случаи отказа как отдельных военнослужащих ВСУ, так и целых подразделений, от выхода на позиции и выполнения боевых приказов. Нарастает волна сдающихся в плен при первой возможности.Украинская армия разлагается опережающими темпами.Но главное событие произошло на днях, когда на передовую выступил первый батальон, полностью сформированный из бывших украинских пленных.В состав России вошли освобождённые территории, бывшие на начало боевых действий регионами Украины. Призванные из этих регионов в ВСУ граждане Украины получили право на российское гражданство наравне с остальным населением освобождённых территорий. Следовательно, достаточно пленному уроженцу освобождённых территорий получить российское гражданство, как снимаются любые препятствия его добровольному зачислению в ВС РФ.Но мы ведь понимаем, что далеко не все пленные желают вновь отправиться на фронт. Для них-то война закончилась, а гражданство, если конкретный человек не совершал военных преступлений, а был насильственно мобилизован и при первой же возможности сдался в плен, он получит и после окончания военных действий.Соответственно, раньше желающих среди пленных повоевать почти не находилось (первые заявления о формировании добровольческих частей из пленных – уроженцев освобождённых территорий были сделаны около года назад, а первый реальный батальон появился только что.Это один из убедительнейших признаков того, что способность ВСУ к организованному сопротивлению иссякает. Люди, только что находившиеся в рядах украинской армии понимают, что воевать осталось недолго и что спасти Украину уже ничто не может. Это и стимулирует появление добровольческих частей из бывших военнопленных.Кстати, право просить о российском гражданстве имеют все граждане Украины, не только жители освобождённых территорий. К тому же скоро вся Украина может стать освобождённой территорией.Военнопленных могут обменять, а Украина вновь пошлёт их на убой. Своих же граждан, тем более собственных военнослужащих, Россия никак не обменяет. Уцелеть же в составе ВС РФ – шанс на порядок (если не выше) больше, чем в ВСУ. И этот разрыв будет только расти.Вся совокупность приведенных выше фактов свидетельствует о том, что ВСУ не просто переживают очередной кризис, а что у них не осталось ресурсов для компенсации этого кризиса и он будет только нарастать. Причём исход понятен уже даже простым бывшим украинским военнослужащим, а если виден финиш, значит, осталось недолго.

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https://ukraina.ru/20231027/1050539957.html

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