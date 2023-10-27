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Под Тернополем нашли массовое захоронение жертв Волынской резни
Под Тернополем нашли массовое захоронение жертв Волынской резни - 27.10.2023 Украина.ру
Под Тернополем нашли массовое захоронение жертв Волынской резни
Массовое захоронение жертв Волынское резни обнаружили в Тернопольской области Украины. Об этом 27 октября сообщил в соцсети X министр - член совета министров Польши Михал Дворчик
2023-10-27T11:46
2023-10-27T11:46
2023-10-27T11:46
волынская резня
польша
захоронение
тернопольская область
зарубежье
новости
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"В бывшем селе Пужники (Чортковский район, Тернопольская область, Украина) польские и украинские специалисты после четырех месяцев трудных поисков останков поляков, жертв украинских националистов, обнаружили массовое захоронение, в которой в 1945 году были захоронены тела убитых жителей села", - написал он.В соответствии с действующим законодательством, украинским властям уже направлен запрос на проведение эксгумации, экспертизы и захоронения.Польские власти долго и безуспешно добивались разрешения на проведение на территории Украины поисков и эксгумаций останков жертв Волынской резни. Недавно украинские власти стали выдавать единичные разрешения.Прошлым летом место поиска посещал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.Официальная Варшава расценивает Волынскую резню как геноцид, различные польские исследователи говорят о том, что количество жертв с польской стороны составило от 50 до 100 тысяч человек.Верховная Рада Украины считает, что такое мнение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".
https://ukraina.ru/20230916/1049419506.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
волынская резня, польша, захоронение, тернопольская область, зарубежье, новости
Волынская резня, Польша, захоронение, Тернопольская область, Зарубежье, Новости
Под Тернополем нашли массовое захоронение жертв Волынской резни
Массовое захоронение жертв Волынское резни обнаружили в Тернопольской области Украины. Об этом 27 октября сообщил в соцсети X министр - член совета министров Польши Михал Дворчик
"В бывшем селе Пужники (Чортковский район, Тернопольская область, Украина) польские и украинские специалисты после четырех месяцев трудных поисков останков поляков, жертв украинских националистов, обнаружили массовое захоронение, в которой в 1945 году были захоронены тела убитых жителей села", - написал он.
В соответствии с действующим законодательством, украинским властям уже направлен запрос на проведение эксгумации, экспертизы и захоронения.
"Это первый случай за более чем девять лет обнаружения на Украине останков поляков, жертв украинских националистов", - отметил Дворчик.
Польские власти долго и безуспешно добивались разрешения на проведение на территории Украины поисков и эксгумаций останков жертв Волынской резни. Недавно украинские власти стали выдавать единичные разрешения.
Прошлым летом место поиска посещал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Официальная Варшава расценивает Волынскую резню как геноцид, различные польские исследователи говорят о том, что количество жертв с польской стороны составило от 50 до 100 тысяч человек.
Верховная Рада Украины считает, что такое мнение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".