Под Тернополем нашли массовое захоронение жертв Волынской резни - 27.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231027/1050539555.html
Под Тернополем нашли массовое захоронение жертв Волынской резни
Под Тернополем нашли массовое захоронение жертв Волынской резни - 27.10.2023 Украина.ру
Под Тернополем нашли массовое захоронение жертв Волынской резни
Массовое захоронение жертв Волынское резни обнаружили в Тернопольской области Украины. Об этом 27 октября сообщил в соцсети X министр - член совета министров Польши Михал Дворчик
2023-10-27T11:46
2023-10-27T11:46
волынская резня
польша
захоронение
тернопольская область
зарубежье
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101919/92/1019199243_0:235:2872:1850_1920x0_80_0_0_2aa7e1925c8bffa5c0f42edbe91c43ad.jpg
"В бывшем селе Пужники (Чортковский район, Тернопольская область, Украина) польские и украинские специалисты после четырех месяцев трудных поисков останков поляков, жертв украинских националистов, обнаружили массовое захоронение, в которой в 1945 году были захоронены тела убитых жителей села", - написал он.В соответствии с действующим законодательством, украинским властям уже направлен запрос на проведение эксгумации, экспертизы и захоронения.Польские власти долго и безуспешно добивались разрешения на проведение на территории Украины поисков и эксгумаций останков жертв Волынской резни. Недавно украинские власти стали выдавать единичные разрешения.Прошлым летом место поиска посещал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.Официальная Варшава расценивает Волынскую резню как геноцид, различные польские исследователи говорят о том, что количество жертв с польской стороны составило от 50 до 100 тысяч человек.Верховная Рада Украины считает, что такое мнение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".
https://ukraina.ru/20230916/1049419506.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101919/92/1019199243_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_497b5a4ada8f822b1e6d4833359b0b9b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
волынская резня, польша, захоронение, тернопольская область, зарубежье, новости
Волынская резня, Польша, захоронение, Тернопольская область, Зарубежье, Новости

Под Тернополем нашли массовое захоронение жертв Волынской резни

11:46 27.10.2023
 
© РИА Новости . Сергей Венявский / Перейти в фотобанкБюро судебно-медицинской экспертизы Ростовской области
Бюро судебно-медицинской экспертизы Ростовской области - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости . Сергей Венявский
Перейти в фотобанк
Читать в
Массовое захоронение жертв Волынское резни обнаружили в Тернопольской области Украины. Об этом 27 октября сообщил в соцсети X министр - член совета министров Польши Михал Дворчик
"В бывшем селе Пужники (Чортковский район, Тернопольская область, Украина) польские и украинские специалисты после четырех месяцев трудных поисков останков поляков, жертв украинских националистов, обнаружили массовое захоронение, в которой в 1945 году были захоронены тела убитых жителей села", - написал он.
В соответствии с действующим законодательством, украинским властям уже направлен запрос на проведение эксгумации, экспертизы и захоронения.
"Это первый случай за более чем девять лет обнаружения на Украине останков поляков, жертв украинских националистов", - отметил Дворчик.
Польские власти долго и безуспешно добивались разрешения на проведение на территории Украины поисков и эксгумаций останков жертв Волынской резни. Недавно украинские власти стали выдавать единичные разрешения.
Прошлым летом место поиска посещал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Официальная Варшава расценивает Волынскую резню как геноцид, различные польские исследователи говорят о том, что количество жертв с польской стороны составило от 50 до 100 тысяч человек.
Верховная Рада Украины считает, что такое мнение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".
пацификация Восточной Малопольши
16 сентября, 08:00История
"Пацификация". Как бандеровцы получили аргумент для оправдания "Волынской резни"Военно-полицейская репрессивная акция властей Польши против украинского населения Восточной Галичины, вошедшая в историю как "пацификация Восточной Малопольши" началась 16 сентября 1930 года. Удивительно, но её итогами были удовлетворены и польские власти и украинских радикалы, против которых она вроде бы была направлена
 
Волынская резняПольшазахоронениеТернопольская областьЗарубежьеНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:53СБУ подтвердила причастность к покушению на Царёва
21:49Лукашенко снова наводит порядок: "Ты врач - иди работай. Нет - клади диплом"
21:32Адвокат УПЦ объяснил за что украинским нардепам грозит уголовная ответственность
21:26Британского наёмника нашли застреленным в украинской канализации
21:14ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции в секторе Газа – СМИ
20:54Берлин отчитался о поставках Киеву ПВО IRIS-T и надводных БПЛА
20:47Лукашенко о миграционной политике в ЕС: "Они мерзавцы, крестоносцы"
20:41Словакия потребует от ЕС анализа антироссийских санкций
20:20"Они все равно придут к нам, в Россию": Лукашенко рассказал о перспективах ЕС
20:16Крымские провайдеры почти восстановили работу сервисов после DDoS-атак
19:58Мощные взрывы прогремели в центре Херсона
19:45Генерал-полковник Афзалов стал новым главнокомандующим ВКС России – МО РФ
19:44Лукашенко о военных выгодах США: "В Украине они обкакались, и очень прилично"
19:25Лукашенко: "Выход один - надо создавать Палестинское государство"
19:15Вандалы вновь осквернили памятник Пушкину в Киеве
19:11Полная вакханалия: Гаспарян о покушении на Царёва, реакции СМИ и главных проблемах России
18:40В ВСУ констатировали увеличение дальности полёта российских БПЛА
18:33"ХАМАС, а, может, и не ХАМАС": Лукашенко рассказал об уничтожении военных США и Израиля
18:14Мобильный оператор ДНР "Феникс" с 1 ноября заработает по всей России
18:12Правительство Японии гарантировало $1,2 млрд для Украины
Лента новостейМолния