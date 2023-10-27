https://ukraina.ru/20231027/1050539555.html

Под Тернополем нашли массовое захоронение жертв Волынской резни

Под Тернополем нашли массовое захоронение жертв Волынской резни - 27.10.2023 Украина.ру

Под Тернополем нашли массовое захоронение жертв Волынской резни

Массовое захоронение жертв Волынское резни обнаружили в Тернопольской области Украины. Об этом 27 октября сообщил в соцсети X министр - член совета министров Польши Михал Дворчик

2023-10-27T11:46

2023-10-27T11:46

2023-10-27T11:46

волынская резня

польша

захоронение

тернопольская область

зарубежье

новости

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"В бывшем селе Пужники (Чортковский район, Тернопольская область, Украина) польские и украинские специалисты после четырех месяцев трудных поисков останков поляков, жертв украинских националистов, обнаружили массовое захоронение, в которой в 1945 году были захоронены тела убитых жителей села", - написал он.В соответствии с действующим законодательством, украинским властям уже направлен запрос на проведение эксгумации, экспертизы и захоронения.Польские власти долго и безуспешно добивались разрешения на проведение на территории Украины поисков и эксгумаций останков жертв Волынской резни. Недавно украинские власти стали выдавать единичные разрешения.Прошлым летом место поиска посещал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.Официальная Варшава расценивает Волынскую резню как геноцид, различные польские исследователи говорят о том, что количество жертв с польской стороны составило от 50 до 100 тысяч человек.Верховная Рада Украины считает, что такое мнение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".

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волынская резня, польша, захоронение, тернопольская область, зарубежье, новости