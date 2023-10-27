Сотрудники Курской АЭС рассказали о последствиях атаки украинских дронов на станцию - 27.10.2023 Украина.ру
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Сотрудники Курской АЭС рассказали о последствиях атаки украинских дронов на станцию
Сотрудники Курской АЭС рассказали о последствиях атаки украинских дронов на станцию - 27.10.2023 Украина.ру
Сотрудники Курской АЭС рассказали о последствиях атаки украинских дронов на станцию
Атаки беспилотников на Курскую атомную электростанцию (АЭС) не повлияли на ее работу. Об этом сообщили 27 октября в пресс-службе станции
2023-10-27T09:40
2023-10-27T10:04
курская область
аэс
новости
дроны
работа
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"Вечером 26.10.2023 года была пресечена атака трех вражеских беспилотных летательных аппаратов на Курскую АЭС. Данное событие не повлияло на работу станции. Курская АЭС работает в штатном режиме", - заверили в материале.Там добавили, что в результате атаки пострадавших и повреждений нет. Радиационный фон на станции и в окрестностях "на уровне природных значений".Курская АЭС расположена вблизи города Курчатов (Курская область), является важнейшим узлом Единой энергетической системы России. Основной потребитель – энергосистема "Центр", которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа России. На Курской АЭС эксплуатируется три энергоблока с реакторами РБМК-1000 установленной электрической мощностью 1000 МВт каждый.
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курская область, аэс, новости, дроны, работа
Курская область, АЭС, Новости, дроны, работа

Сотрудники Курской АЭС рассказали о последствиях атаки украинских дронов на станцию

09:40 27.10.2023 (обновлено: 10:04 27.10.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков
- РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Читать в
Атаки беспилотников на Курскую атомную электростанцию (АЭС) не повлияли на ее работу. Об этом сообщили 27 октября в пресс-службе станции
"Вечером 26.10.2023 года была пресечена атака трех вражеских беспилотных летательных аппаратов на Курскую АЭС. Данное событие не повлияло на работу станции. Курская АЭС работает в штатном режиме", - заверили в материале.
Там добавили, что в результате атаки пострадавших и повреждений нет. Радиационный фон на станции и в окрестностях "на уровне природных значений".
Курская АЭС расположена вблизи города Курчатов (Курская область), является важнейшим узлом Единой энергетической системы России. Основной потребитель – энергосистема "Центр", которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа России. На Курской АЭС эксплуатируется три энергоблока с реакторами РБМК-1000 установленной электрической мощностью 1000 МВт каждый.
обломки БПЛА Ту-143 «Рейс» Курская область - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
01:06
Третий за вечер БПЛА уничтожила ПВО над Курской областьюОператоры российской противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области. Это уже третий БПЛА, который атакует регион только за вечер, 26 октября
 
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