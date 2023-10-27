https://ukraina.ru/20231027/1050538079.html

Сотрудники Курской АЭС рассказали о последствиях атаки украинских дронов на станцию

Сотрудники Курской АЭС рассказали о последствиях атаки украинских дронов на станцию - 27.10.2023 Украина.ру

Сотрудники Курской АЭС рассказали о последствиях атаки украинских дронов на станцию

Атаки беспилотников на Курскую атомную электростанцию (АЭС) не повлияли на ее работу. Об этом сообщили 27 октября в пресс-службе станции

2023-10-27T09:40

2023-10-27T09:40

2023-10-27T10:04

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"Вечером 26.10.2023 года была пресечена атака трех вражеских беспилотных летательных аппаратов на Курскую АЭС. Данное событие не повлияло на работу станции. Курская АЭС работает в штатном режиме", - заверили в материале.Там добавили, что в результате атаки пострадавших и повреждений нет. Радиационный фон на станции и в окрестностях "на уровне природных значений".Курская АЭС расположена вблизи города Курчатов (Курская область), является важнейшим узлом Единой энергетической системы России. Основной потребитель – энергосистема "Центр", которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа России. На Курской АЭС эксплуатируется три энергоблока с реакторами РБМК-1000 установленной электрической мощностью 1000 МВт каждый.

https://ukraina.ru/20231027/1050531969.html

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