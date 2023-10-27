Сотрудники Курской АЭС рассказали о последствиях атаки украинских дронов на станцию
09:40 27.10.2023 (обновлено: 10:04 27.10.2023)
Атаки беспилотников на Курскую атомную электростанцию (АЭС) не повлияли на ее работу. Об этом сообщили 27 октября в пресс-службе станции
"Вечером 26.10.2023 года была пресечена атака трех вражеских беспилотных летательных аппаратов на Курскую АЭС. Данное событие не повлияло на работу станции. Курская АЭС работает в штатном режиме", - заверили в материале.
Там добавили, что в результате атаки пострадавших и повреждений нет. Радиационный фон на станции и в окрестностях "на уровне природных значений".
Курская АЭС расположена вблизи города Курчатов (Курская область), является важнейшим узлом Единой энергетической системы России. Основной потребитель – энергосистема "Центр", которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа России. На Курской АЭС эксплуатируется три энергоблока с реакторами РБМК-1000 установленной электрической мощностью 1000 МВт каждый.