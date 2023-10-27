Латвийский Сейм поддержал законопроект о конфискации машин с российской регистрацией - 27.10.2023 Украина.ру
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Латвийский Сейм поддержал законопроект о конфискации машин с российской регистрацией
Латвийский Сейм поддержал законопроект о конфискации машин с российской регистрацией - 27.10.2023 Украина.ру
Латвийский Сейм поддержал законопроект о конфискации машин с российской регистрацией
Латвийский Сейм [парламент] принял в первом чтении поправки в законодательство, предусматривающие запрет на пребывание в республике автомобилей с российскими номерами. Об этом сообщает пресс-служба парламента
2023-10-27T08:42
2023-10-27T08:45
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латвия
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санкции
конфискация
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"Поправки предусматривают конфискацию транспортных средств, зарегистрированных в России, если они не зарегистрированы в Латвии в установленный законом срок", - говорится в сообщении.Зарегистрированные в России транспортные средства, в случае окончательного принятия поправок, будет необходимо поставить на учёт в Латвии или вывезти с территории страны в течение трёх месяцев со дня вступления закона в силу.Авторы законопроекта планируют конфискованные автомобили передать Украине. Их владельцам также будет грозить штраф. Зарегистрированным в России транспортным средствам можно будет участвовать в дорожном движении в Латвии только в случае следования транзитом.Ожидается, что, после принятия законопроекта во втором чтении, он вступит в силу 15 ноября. Латвия запретила въезд автомобилям, зарегистрированным в России, в том числе через белорусскую границу, в середине сентября.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение о конфискации автомобилей с российскими номерами "совершенно абсурдным".
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новости украины, латвия, сейм латвии, россия, автомобили, санкции, конфискация
Новости Украины, Латвия, Сейм Латвии, Россия, автомобили, санкции, конфискация

Латвийский Сейм поддержал законопроект о конфискации машин с российской регистрацией

08:42 27.10.2023 (обновлено: 08:45 27.10.2023)
 
© Государственная полиция ЛатвииПолиция Латвия полицейский машина
Полиция Латвия полицейский машина
© Государственная полиция Латвии
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Латвийский Сейм [парламент] принял в первом чтении поправки в законодательство, предусматривающие запрет на пребывание в республике автомобилей с российскими номерами. Об этом сообщает пресс-служба парламента
"Поправки предусматривают конфискацию транспортных средств, зарегистрированных в России, если они не зарегистрированы в Латвии в установленный законом срок", - говорится в сообщении.
Зарегистрированные в России транспортные средства, в случае окончательного принятия поправок, будет необходимо поставить на учёт в Латвии или вывезти с территории страны в течение трёх месяцев со дня вступления закона в силу.
Авторы законопроекта планируют конфискованные автомобили передать Украине. Их владельцам также будет грозить штраф. Зарегистрированным в России транспортным средствам можно будет участвовать в дорожном движении в Латвии только в случае следования транзитом.
Ожидается, что, после принятия законопроекта во втором чтении, он вступит в силу 15 ноября. Латвия запретила въезд автомобилям, зарегистрированным в России, в том числе через белорусскую границу, в середине сентября.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение о конфискации автомобилей с российскими номерами "совершенно абсурдным".
письмо, ручка
5 октября, 14:11
Латвия попросила более 3000 россиян покинуть странуУправление по делам гражданства и миграции страны отправило уведомления об истечении срока действия вида на жительство гражданам РФ, которые не запросили статус постоянного жителя Евросоюза. Об этом 5 октября сообщила глава управления Майра Розе в программе LTV Rīta panorāma
 
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