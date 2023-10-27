https://ukraina.ru/20231027/1050532729.html
В Житомире украинцы вышли на протесты из-за отмывания чиновниками средств городского бюджета
В Житомире украинцы вышли на протесты из-за отмывания чиновниками средств городского бюджета - 27.10.2023 Украина.ру
В Житомире украинцы вышли на протесты из-за отмывания чиновниками средств городского бюджета
Жители Житомира возмущены тем, что во время Специальной военной операции местные власти принялись обустраивать город дорогой брусчаткой и плиткой. Они вышли на акцию протеста и обвинили чиновников в отмывании денег, передаёт TSN.ua
2023-10-27T01:42
2023-10-27T01:42
2023-10-27T01:42
новости
украина
житомир
протесты
отмывание денег
коррупция
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Отмечается, что городские власти ремонтируют именно ту дорогу, которая не требовала восстановления. Вместо плитки, протестующие требуют лучше снабжать украинских боевиков дронами. Это неудивительно, потому как в западная пресса ранее сообщала о недостатке БПЛА в частях Вооружённых сил страны. Так, в эфире телеканала Welt заявлялось, что ВС России успешно применяют FPV-дроны, с которыми ВСУ не могут справиться. Издание The New York Times писало, что украинским военным не хватает дешевых БПЛА из-за ограничения поставок комплектующих, которые Китай ввел с 1 сентября этого года.В свою очередь власти Житомира утверждают, что "ожидали, что боевые действия закончатся этим летом" и оправдываются тем, что из проекта благоустройства города уже переправлено на оборону 140 миллионов гривен, но, разумеется, доказательств этому не приводят. Ранее в Житомире на протесты выходили военнослужащие, которые требовали наказать местных рэкетиров. Члены группировки, державшей в страхе всю область, вывозили отказавшихся платить "в специально обустроенные застенки в Коростышеве".
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, житомир, протесты, отмывание денег, коррупция
В Житомире украинцы вышли на протесты из-за отмывания чиновниками средств городского бюджета
Жители Житомира возмущены тем, что во время Специальной военной операции местные власти принялись обустраивать город дорогой брусчаткой и плиткой. Они вышли на акцию протеста и обвинили чиновников в отмывании денег, передаёт TSN.ua
Отмечается, что городские власти ремонтируют именно ту дорогу, которая не требовала восстановления.
"Это массовая абсолютно ситуация, потому что это происходит по всему городу. Весь Житомир, чтобы вы понимали, в брусчатке этой. Если брусчатка где-то не положена, то стоят просто большие горы этих плиток, которые видно. Поэтому и возникают у нас такие мнения о том, что просто наши чиновники на этом отмывают средства", – говорят местные жители.
Вместо плитки, протестующие требуют лучше снабжать украинских боевиков дронами. Это неудивительно, потому как в западная пресса ранее сообщала о недостатке БПЛА в частях Вооружённых сил страны. Так, в эфире телеканала Welt заявлялось, что ВС России успешно применяют FPV-дроны, с которыми ВСУ не могут справиться. Издание The New York Times писало, что украинским военным не хватает дешевых БПЛА из-за ограничения поставок комплектующих, которые Китай ввел с 1 сентября этого года.
"Мой брат две недели назад погиб под Роботино, а у вас эта е**ная плитка", – цитирует украинское СМИ одну из участниц протеста.
В свою очередь власти Житомира утверждают, что "ожидали, что боевые действия закончатся этим летом" и оправдываются тем, что из проекта благоустройства города уже переправлено на оборону 140 миллионов гривен, но, разумеется, доказательств этому не приводят.
Ранее в Житомире на протесты выходили военнослужащие, которые требовали наказать местных рэкетиров. Члены группировки, державшей в страхе всю область, вывозили отказавшихся платить "в специально обустроенные застенки в Коростышеве".