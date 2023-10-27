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В Житомире украинцы вышли на протесты из-за отмывания чиновниками средств городского бюджета

В Житомире украинцы вышли на протесты из-за отмывания чиновниками средств городского бюджета - 27.10.2023 Украина.ру

В Житомире украинцы вышли на протесты из-за отмывания чиновниками средств городского бюджета

Жители Житомира возмущены тем, что во время Специальной военной операции местные власти принялись обустраивать город дорогой брусчаткой и плиткой. Они вышли на акцию протеста и обвинили чиновников в отмывании денег, передаёт TSN.ua

2023-10-27T01:42

2023-10-27T01:42

2023-10-27T01:42

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житомир

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отмывание денег

коррупция

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Отмечается, что городские власти ремонтируют именно ту дорогу, которая не требовала восстановления. Вместо плитки, протестующие требуют лучше снабжать украинских боевиков дронами. Это неудивительно, потому как в западная пресса ранее сообщала о недостатке БПЛА в частях Вооружённых сил страны. Так, в эфире телеканала Welt заявлялось, что ВС России успешно применяют FPV-дроны, с которыми ВСУ не могут справиться. Издание The New York Times писало, что украинским военным не хватает дешевых БПЛА из-за ограничения поставок комплектующих, которые Китай ввел с 1 сентября этого года.В свою очередь власти Житомира утверждают, что "ожидали, что боевые действия закончатся этим летом" и оправдываются тем, что из проекта благоустройства города уже переправлено на оборону 140 миллионов гривен, но, разумеется, доказательств этому не приводят. Ранее в Житомире на протесты выходили военнослужащие, которые требовали наказать местных рэкетиров. Члены группировки, державшей в страхе всю область, вывозили отказавшихся платить "в специально обустроенные застенки в Коростышеве".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, житомир, протесты, отмывание денег, коррупция