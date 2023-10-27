https://ukraina.ru/20231027/1050530204.html

"Как в Германии в 1944-м". Украинские эксперты и политики о провале пропаганды киевского режима

"Как в Германии в 1944-м". Украинские эксперты и политики о провале пропаганды киевского режима - 27.10.2023 Украина.ру

"Как в Германии в 1944-м". Украинские эксперты и политики о провале пропаганды киевского режима

Пропаганда Киева дает сбой, военным сложно отвечать на вопрос, ради чего это всё, считает украинский политолог Андрей Ермолаев

2023-10-27T05:38

2023-10-27T05:38

2023-10-27T11:22

эксклюзив

украина

всу

контрнаступление

пропаганда

соскин

бондаренко

ермолаев

мосийчук

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/17/1048882638_0:86:1043:672_1920x0_80_0_0_10e69470b2d2b1cc3e79fe014059538b.jpg

Ставка в этой пропаганде делается на навязчивое убеждение, сопровождаемое жесткими нормативами «черное-белое», с использованием инструментов морально-нравственной дискредитации несогласных, описал ситуацию эксперт в интервью ютуб-каналу «Да это так».Однако, по его словам, это работает только в тех случаях, если пропаганда подтверждается практикой жизни, но какова эта практика? Военные видят, что декларации пропаганды не подтверждаются реалиями жизни украинского общества.По словам Ермолаева, «получается, то, что "ради чего" — это не существующая реальность, это реальность, которую еще нужно создать. То, за что воюют, — перекладывают на завтра: "Вот вернемся, наведем порядок, которого сейчас нет". Все это ведет к фрустрации и депрессиям», отметил эксперт.Он добавил, что «в этой пропагандистской реальности нет тыла», эта реальность тоже «смещена».Что же делать?«Пропаганда — стоп! И болтуны — стоп! Потому что это становится реальной угрозой. Вот когда мы говорим о том, почему люди бегут, до сих пор прячутся по багажникам автомобилей, носят взятки за то, чтобы выскочить, — это уже последствия, это уже поведенческие реакции», — сказал политолог.По словам Ермолаева, это война не за территории, а за социальный капитал и идентичность. И потому главная победа России в этой войне — люди.«Шутка ли, война с Украиной уже привела к тому, что в оборот русского мира — получают паспорта, находятся на территории, живут, платят налоги, воюют — кто пошел в ополчение раньше, кто мобилизован, но воюют… против украинской армии — (включены. — Ред). по меньшей мере 6–7, а то и 8 миллионов», — пояснил эксперт.О провале пропагандистских усилий Киева говорит и политолог Кость Бондаренко. По его словам, «поскольку Украина провалила контрнаступление, в обществе начали развиваться негативные настроения».«Сначала российские войска отошли от Киева, Харькова, оставили Херсон. Наша пропаганда и многие считали, что Россия скоро развалится, у неё закончиться нефть и газ. Эти настроения доминировали, они ходили из одного поста в другой, люди друг друга этим утешали.Они создали виртуальную реальность, и думали, что «вот сейчас мы как ударим и выйдем на границы 1991 года», — сказал Бондаренко в интервью журналисту Александру Шелесту (признан в РФ иноагентом).Однако, продолжил эксперт, прошло девять месяцев, и за это время ничего не изменилось:. «Россия дальше бомбит Украину, у Украины проблемы, Украина не демонстрирует каких-то успехов на поле боя».По словам Бондаренко, в результате в народе начинаются апатия и разочарование.«Ловля людей (военкомами. — Ред.) свидетельствует о том, что заканчиваются ресурсы. Народ у нас не глупый, он прекрасно понимает, что это означает. Заканчиваются добровольцы, а из пойманных так себе бойцы», — констатировал эксперт.Он добавил, что уже «начинаются тревожные сигналы для власти, потому что народ просто не верит в пропаганду».При этом Кость Бондаренко сравнил ситуацию на Украине с ситуацией в Германии в 1944 году — «когда немцы перестали верить пропаганде».Экс-советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин призывает «остановить бойню», поскольку для Киева продолжать ее нет возможности.«Мы уже точно можем сказать, что всю эту систему, всю эту бойню надо заканчивать сто процентов. Никакого прорыва быть не может, потому что прекратилась, по сути, помощь. Помощи как таковой нет, сделали анализ, там прямо уже в разы идет сокращение.Ну если уже снаряды 155-е, которые были для Украины, передаются Израилю. То есть процесс продолжения войны Украиной невозможен», — заявил эксперт в своем видеоблоге.Бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук призвал выйти из созданного пропагандистами мыльного пузыря и честно сказать, что контрнаступление провалилось. Занятые ВСУ несколько лесопосадок несоизмеримы с жертвами, отметил он, выступая на канале у Шелеста.По словам политика, на фронте все уже говорят о том, что «задолбало это победобесие, которого нет». Он обратился к руководству страны с призывом: «Давайте людям говорить правду».И напомнил об обещаниях скоро уже «пить пиво на набережной в Ялте» или жарить где-то шашлыки, добавив, что за эти обещания украинские военные теперь «платят своим здоровьем, жизнью и многим другим».

https://ukraina.ru/20231026/1050474357.html

https://ukraina.ru/20231025/1050441636.html

https://ukraina.ru/20231024/1050411833.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, всу, контрнаступление, пропаганда, соскин, бондаренко, ермолаев, мосийчук