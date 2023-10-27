https://ukraina.ru/20231027/1050527894.html

Директор ЗАЭС Юрий Черничук: От прямого попадания нет другой защиты, кроме крепких стен

Директор ЗАЭС Юрий Черничук: От прямого попадания нет другой защиты, кроме крепких стен - 27.10.2023 Украина.ру

Директор ЗАЭС Юрий Черничук: От прямого попадания нет другой защиты, кроме крепких стен

Чешский журналист Роман Блашко поговорил с генеральным директором ЗАЭС Юрием Черничуком о ситуации на электростанции. Издание Украина.ру публикует эту беседу

2023-10-27T06:11

2023-10-27T06:11

2023-10-27T09:25

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интервью

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— Юрий, расскажите, как сейчас работает Запорожская АЭС — в каком режиме, сколько электроэнергии вы производите? — На данный момент наша станция работает в штатном режиме. Все условия и пределы безопасной эксплуатации, предписанные для данного состояния электростанции и для данного состояния энергоблоков, соблюдаются. Как известно, Запорожская электростанция, являющаяся крупнейшей электростанцией в Европе, имеет шесть энергоблоков, каждый мощностью по 1000 мегаватт. Это блоки советской конструкции, аналогичные тем, которые используются в Чехии, Венгрии и ряде других стран. Пять из этих блоков в настоящее время находятся в холодном состоянии. Температура воды, охлаждающей реактор, не выше 70 градусов. — Блок № 4 находится в горячем состоянии. Почему?— У электростанции есть потребности во вспомогательном паре, которые необходимо удовлетворять. Для производства этого пара мы держим один из шести агрегатов в состоянии горячей остановки, чтобы он мог производить пар для удовлетворения собственных нужд. Это сегодняшняя конфигурация. Что касается схемы электроснабжения электростанции, то, как вы знаете, с 11 сентября прошлого года наша электростанция не работает в режиме выработки электроэнергии. Это значит, что уже больше года она только потребляет электроэнергию. В настоящее время электроэнергия на нашу электростанцию ​​поставляется из Украины по двум линиям связи, которые соединяют нашу электростанцию ​​с энергосистемой Украины.— Достаточно ли у вас рабочей силы необходимого профессионального уровня? И сколько у вас в целом работников?— Да, у нас достаточно персонала. Что касается технического обеспечения станции, то у нас все есть в необходимом количестве. Станция готова устранить возможные неисправности и дефекты оборудования, если они возникнут. Мы располагаем достаточно большим и полным комплектом запасных частей для выполнения данных работ. Поэтому на данный момент мы не видим никаких проблем в этом отношении. Что касается количества квалифицированных сотрудников, мы об этом много раз говорили. Несколько дней назад исполнился ровно год со дня основания нашей эксплуатирующей организации — акционерного общества «Запорожская АЭС». И с первого дня ее создания набирается персонал для работы на нашей электростанции. На данный момент у нас работают более 4000 сотрудников. Сотрудники всех квалификационных уровней, т. е. начиная от меня, директора электростанции, высшего руководства, до инженерно-технического персонала, рабочего персонала, ремонтно-эксплуатационных служб.Все эти службы укомплектованы персоналом, и этот процесс продолжается. В настоящее время наш отдел кадров рассматривает более 1000 заявлений о приеме на работу. И надо отметить, что многие люди приезжают к нам даже из сравнительно отдаленных регионов, присылают свои резюме и проявляют интерес к работе на нашей станции. Мы также очень интенсивно набираем молодых специалистов из вузов, поэтому дела у нас в этом плане идут хорошо. Укомплектование кадрами происходит, несмотря на трудности, которые сопровождали нас в этот период, сегодня у нас нет проблем с обслуживанием оборудования и поддержанием станции в безопасном состоянии.— В настоящее время военные действия происходят очень близко к ЗАЭС. Достаточно ли защищена электростанция?— Ни одна атомная электростанция в мире изначально не была рассчитана на враждебные действия внутри и вокруг нее. Но поскольку произошло то, что произошло, электростанция неоднократно подвергалась обстрелам, мы заметили повреждения и разрушения некоторых систем. Наши сотрудники отреагировали на подобные ситуации совершенно самоотверженно и с честью. Мы устранили повреждения, восстановили разрушенные и поврежденные элементы. Что касается обеспечения безопасности от нападения, то от прямого выстрела нет никакой защиты, кроме крепких стен, конечно. Мы это очень хорошо понимаем. А наши реакторы, самые уязвимые части наших объектов, защищены этими толстыми бетонными стенами. Все в мире уязвимо, но реакторы и топливо защищены от любого случайного выстрела. Что касается безопасности от возможных наземных атак, нашу станцию ​​охраняют специальные подразделения Вооруженных сил России. И средств, чтобы защитить нас, достаточно.— На станции находится команда Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), генеральным директором которого является аргентинец Рафаэль Гросси. Как проходит ваше сотрудничество? — В прошлом году, первого сентября, нашу электростанцию ​​посетил директор МАГАТЭ г-н Гросси с большой командой своих сотрудников и специалистов. И с этого дня уже двенадцатый месяц идет двенадцатая ротация специалистов. Каждый день специалисты агентства постоянно находятся на территории Запорожской АЭС. Они практически наши друзья, мы с ними находимся в тесном контакте. Поймите, мы общаемся с экспертами каждый день уже чуть больше года. У нас свои правила общения. Есть регламент нашего взаимодействия, их деятельности, которую они осуществляют на территории нашей станции. Основная задача, возложенная на них ООН и международными агентствами, — наблюдение и контроль за состоянием безопасности нашей станции. В рамках этих задач мы находимся с ними в постоянном контакте. Руководство нашей электростанции и руководство нашей эксплуатационной организации неоднократно заявляли о том, что мы считаем очень важным присутствие миссии на Запорожской АЭС. И я всегда говорю, что это агентство сегодня, наверное, единственное независимое. На сегодняшний день, с 22 марта прошлого года, я получил уже 186-е заявление от агентства о состоянии нашей электростанции. По сути, эти публикации отражают реальную картину, которую видят эксперты на местах, состояние объектов, оборудования и кадров, в котором мы находимся. Поэтому у меня нет негативных комментариев по поводу работы миссии, и я надеюсь, что агентство сможет сказать то же самое и о запорожской АЭС. У нас идет очень плодотворное взаимное сотрудничество, целью которого является лишь обеспечение безопасности. — Я слышал, что вначале были некоторые проблемы с ротацией сотрудников МАГАТЭ. Сейчас ротация происходит нормально?— Ротация всегда была нормальной. Все стороны приложили немало усилий, чтобы она происходила регулярно. Но поскольку ротация происходит через линию соприкосновения сторон, то бывали единичные случаи, очень редкие, когда возникали некоторые технические трудности при ее выполнении. Но в принципе этот процесс нормальный, плодотворный, налаженный, и все участники знают свою роль в проведении ротации.— Запорожская электростанция была построена по технологиям Советского Союза, как и чешская в Дукованах. Чем опасно альтернативное топливо?— Чешская электростанция в Дукованах и наша станция в Запорожье были построены в один и тот же период, и многие из тех станций, которые сейчас находятся на территории Украины и на территории Российской Федерации, были построены в то время, когда наши страны сотрудничали в рамках организации под названием Совет экономической взаимопомощи. Поэтому АЭС в Дукованах и АЭС в Запорожье по конструкции мало чем отличаются. А по поводу использования топлива других производителей, о котором вы говорите, да, на станции в Запорожье сейчас есть такая практика использования топлива. Насколько я знаю, такая практика есть и на других станциях Украины. И я думаю, что и на некоторых европейских станциях происходит то же самое. Можно использовать все что угодно, если имеются качественные продукты и квалифицированные специалисты. Так что в этом отношении, я думаю, больших проблем быть не должно. Хотя, конечно, правильно работать на топливе одного производителя. Каждая страна, каждый оператор должны сами решить, какое топливо использовать, какое для них лучше и безопаснее.

https://ukraina.ru/20231011/1050075799.html

https://ukraina.ru/20231009/1050018175.html

https://ukraina.ru/20230831/1049080152.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

запорожская аэс, запорожье, россия, украина, магатэ, атомная энергетика, интервью