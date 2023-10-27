https://ukraina.ru/20231027/1050506293.html

Военный эксперт о том, почему масштабное наступление на Днепре обернется самоубийством для ВСУ

Военный эксперт о том, почему масштабное наступление на Днепре обернется самоубийством для ВСУ - 27.10.2023 Украина.ру

Военный эксперт о том, почему масштабное наступление на Днепре обернется самоубийством для ВСУ

В последние дни Украина высаживала десант в районе Антоновского ж/д моста и близ села Крынки. Но это только первая часть наступательной операции ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный блогер и военный волонтер Алексей Живов

2023-10-27T04:30

2023-10-27T04:30

2023-10-27T09:30

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пехота

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Для наступления на Херсонском направлении противник подготовил 10–12 тысяч военных и более тысячи единиц различной техники, включая инженерные средства для наведения понтонных переправ, рассказал эксперт.Украинские войска уже сформировали на левом берегу Днепра несколько мини-плацдармов. И в ближайшее время противник попытается наступать там большими силами, добавил блогер.Российской армии нельзя допустить, чтобы ВСУ расширили плацдарм на левом берегу, а также закрепились в лесах и городской застройке. После этого выбить оттуда украинские войска будет очень тяжело, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231026/1050484613.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, всу, днепр, десант, берег, херсонская область, херсонское направление, десантники, пехота