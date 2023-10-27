Военный эксперт о том, почему масштабное наступление на Днепре обернется самоубийством для ВСУ - 27.10.2023 Украина.ру
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Военный эксперт о том, почему масштабное наступление на Днепре обернется самоубийством для ВСУ
Военный эксперт о том, почему масштабное наступление на Днепре обернется самоубийством для ВСУ - 27.10.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, почему масштабное наступление на Днепре обернется самоубийством для ВСУ
В последние дни Украина высаживала десант в районе Антоновского ж/д моста и близ села Крынки. Но это только первая часть наступательной операции ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный блогер и военный волонтер Алексей Живов
2023-10-27T04:30
2023-10-27T09:30
новости
всу
днепр
десант
берег
херсонская область
херсонское направление
десантники
пехота
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Для наступления на Херсонском направлении противник подготовил 10–12 тысяч военных и более тысячи единиц различной техники, включая инженерные средства для наведения понтонных переправ, рассказал эксперт.Украинские войска уже сформировали на левом берегу Днепра несколько мини-плацдармов. И в ближайшее время противник попытается наступать там большими силами, добавил блогер.Российской армии нельзя допустить, чтобы ВСУ расширили плацдарм на левом берегу, а также закрепились в лесах и городской застройке. После этого выбить оттуда украинские войска будет очень тяжело, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231026/1050484613.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, днепр, десант, берег, херсонская область, херсонское направление, десантники, пехота
Новости, ВСУ, Днепр, десант, берег, Херсонская область, Херсонское направление, десантники, пехота

Военный эксперт о том, почему масштабное наступление на Днепре обернется самоубийством для ВСУ

04:30 27.10.2023 (обновлено: 09:30 27.10.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / LPhot Mark Johnson, Ministry of Defenceтренировка украинских спецназовцев в Великобритании
тренировка украинских спецназовцев в Великобритании - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / LPhot Mark Johnson, Ministry of Defence
Читать в
В последние дни Украина высаживала десант в районе Антоновского ж/д моста и близ села Крынки. Но это только первая часть наступательной операции ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный блогер и военный волонтер Алексей Живов
Для наступления на Херсонском направлении противник подготовил 10–12 тысяч военных и более тысячи единиц различной техники, включая инженерные средства для наведения понтонных переправ, рассказал эксперт.
Украинские войска уже сформировали на левом берегу Днепра несколько мини-плацдармов. И в ближайшее время противник попытается наступать там большими силами, добавил блогер.
"Многим может показаться, что это самоубийство. Но, видимо, в штабах ВСУ и НАТО рассчитывают, что российские резервные подразделения окажутся слабыми, а они смогут пробить нашу оборону", - подчеркнул Живов.
Российской армии нельзя допустить, чтобы ВСУ расширили плацдарм на левом берегу, а также закрепились в лесах и городской застройке. После этого выбить оттуда украинские войска будет очень тяжело, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Сергей Марков интервью - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
26 октября, 04:01
Сергей Марков: ВСУ добились успеха на Днепре, зато в Авдеевке Россия разгромит весь ЗападУ Минобороны есть справедливые опасения насчет Авдеевки. Но есть и большие возможности. Если мы устроим там Артемовск-2 или Мариуполь-2, ситуация изменится коренным образом, считает директор Института политических исследований Сергей Марков
 
НовостиВСУДнепрдесантберегХерсонская областьХерсонское направлениедесантникипехота
 
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