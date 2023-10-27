Военный эксперт о том, почему масштабное наступление на Днепре обернется самоубийством для ВСУ
04:30 27.10.2023 (обновлено: 09:30 27.10.2023)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / LPhot Mark Johnson, Ministry of Defenceтренировка украинских спецназовцев в Великобритании
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / LPhot Mark Johnson, Ministry of Defence
В последние дни Украина высаживала десант в районе Антоновского ж/д моста и близ села Крынки. Но это только первая часть наступательной операции ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный блогер и военный волонтер Алексей Живов
Для наступления на Херсонском направлении противник подготовил 10–12 тысяч военных и более тысячи единиц различной техники, включая инженерные средства для наведения понтонных переправ, рассказал эксперт.
Украинские войска уже сформировали на левом берегу Днепра несколько мини-плацдармов. И в ближайшее время противник попытается наступать там большими силами, добавил блогер.
"Многим может показаться, что это самоубийство. Но, видимо, в штабах ВСУ и НАТО рассчитывают, что российские резервные подразделения окажутся слабыми, а они смогут пробить нашу оборону", - подчеркнул Живов.
Российской армии нельзя допустить, чтобы ВСУ расширили плацдарм на левом берегу, а также закрепились в лесах и городской застройке. После этого выбить оттуда украинские войска будет очень тяжело, заключил собеседник Украина.ру.
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