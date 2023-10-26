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Испания намерена размещать мигрантов и беженцев в военных казармах

Испания намерена размещать мигрантов и беженцев в военных казармах - 26.10.2023 Украина.ру

Испания намерена размещать мигрантов и беженцев в военных казармах

Из-за большого наплыва беженцев и мигрантов власти Испании приняли решение использовать в качестве мест временного размещения новоприбывших в страну недействующие военные казармы. Об этом пишет издание AP

2023-10-26T23:37

2023-10-26T23:37

2023-10-26T23:37

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Уточняется, что министр интеграции, социального обеспечения и миграции Испании Хосе Луис Эскрива работает с военными, чтобы оценить пригодность двух казарм в регионе Мадрида и других помещений в южных городах Севилья и Картахена. По словам министра, наплыв нелегалов в страну по-прежнему считается незначительным по сравнению с количеством украинцев, которые прибыли в Испанию с начала проведения российской Специальной военной операции. В этом году на Канарские острова прибыло около 23-х тысяч человек на лодках, по сравнению с 13-ю тысячами за аналогичный период прошлого года, говорится в публикации. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал ввести более строгий контроль на внешних границах Европейского союза из-за большого потока беженцев. По состоянию на конец сентября, уже введены дополнительные меры по охране границ с Австрией, а также разработаны договоренности о совместном контроле границ с Швейцарией и Чехией.

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новости, украинские беженцы, сво, спецоперация, мигранты