Испания намерена размещать мигрантов и беженцев в военных казармах - 26.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231026/1050531235.html
Испания намерена размещать мигрантов и беженцев в военных казармах
Испания намерена размещать мигрантов и беженцев в военных казармах - 26.10.2023 Украина.ру
Испания намерена размещать мигрантов и беженцев в военных казармах
Из-за большого наплыва беженцев и мигрантов власти Испании приняли решение использовать в качестве мест временного размещения новоприбывших в страну недействующие военные казармы. Об этом пишет издание AP
2023-10-26T23:37
2023-10-26T23:37
новости
украинские беженцы
сво
спецоперация
мигранты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101877/14/1018771457_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_3391fd60c2bd719bd0c3f242c378bfa2.jpg
Уточняется, что министр интеграции, социального обеспечения и миграции Испании Хосе Луис Эскрива работает с военными, чтобы оценить пригодность двух казарм в регионе Мадрида и других помещений в южных городах Севилья и Картахена. По словам министра, наплыв нелегалов в страну по-прежнему считается незначительным по сравнению с количеством украинцев, которые прибыли в Испанию с начала проведения российской Специальной военной операции. В этом году на Канарские острова прибыло около 23-х тысяч человек на лодках, по сравнению с 13-ю тысячами за аналогичный период прошлого года, говорится в публикации. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал ввести более строгий контроль на внешних границах Европейского союза из-за большого потока беженцев. По состоянию на конец сентября, уже введены дополнительные меры по охране границ с Австрией, а также разработаны договоренности о совместном контроле границ с Швейцарией и Чехией.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101877/14/1018771457_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_34dcb23aa1be20dabb80269e09d17269.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украинские беженцы, сво, спецоперация, мигранты
Новости, украинские беженцы, СВО, Спецоперация, мигранты

Испания намерена размещать мигрантов и беженцев в военных казармах

23:37 26.10.2023
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПосольство Испании
Посольство Испании - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать в
Из-за большого наплыва беженцев и мигрантов власти Испании приняли решение использовать в качестве мест временного размещения новоприбывших в страну недействующие военные казармы. Об этом пишет издание AP
Уточняется, что министр интеграции, социального обеспечения и миграции Испании Хосе Луис Эскрива работает с военными, чтобы оценить пригодность двух казарм в регионе Мадрида и других помещений в южных городах Севилья и Картахена.
По словам министра, наплыв нелегалов в страну по-прежнему считается незначительным по сравнению с количеством украинцев, которые прибыли в Испанию с начала проведения российской Специальной военной операции.
"У нас есть большой опыт работы с подобными ситуациями. Мы приняли 200 тысяч украинцев. По сравнению с этим, это относительно небольшое количество", – указал Эскрива.
В этом году на Канарские острова прибыло около 23-х тысяч человек на лодках, по сравнению с 13-ю тысячами за аналогичный период прошлого года, говорится в публикации.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал ввести более строгий контроль на внешних границах Европейского союза из-за большого потока беженцев.
По состоянию на конец сентября, уже введены дополнительные меры по охране границ с Австрией, а также разработаны договоренности о совместном контроле границ с Швейцарией и Чехией.
 
Новостиукраинские беженцыСВОСпецоперациямигранты
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:45США не заинтересованы завершении боевых действий на Украине – Полянский
23:21Канада утилизирует военную технику вместо того, чтобы передать её Украине
22:45В ХАМАС заявили об отражении израильского вторжения в районе лагеря в Газе
22:27Справляются с трудом: Украина и Израиль загрузили работой производителей оружия США
22:06Над Курской областью перехвачен БПЛА – минобороны
21:53СБУ подтвердила причастность к покушению на Царёва
21:49Лукашенко снова наводит порядок: "Ты врач - иди работай. Нет - клади диплом"
21:32Адвокат УПЦ объяснил за что украинским нардепам грозит уголовная ответственность
21:26Британского наёмника нашли застреленным в украинской канализации
21:14ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции в секторе Газа – СМИ
20:54Берлин отчитался о поставках Киеву ПВО IRIS-T и надводных БПЛА
20:47Лукашенко о миграционной политике в ЕС: "Они мерзавцы, крестоносцы"
20:41Словакия потребует от ЕС анализа антироссийских санкций
20:20"Они все равно придут к нам, в Россию": Лукашенко рассказал о перспективах ЕС
20:16Крымские провайдеры почти восстановили работу сервисов после DDoS-атак
19:58Мощные взрывы прогремели в центре Херсона
19:45Генерал-полковник Афзалов стал новым главнокомандующим ВКС России – МО РФ
19:44Лукашенко о военных выгодах США: "В Украине они обкакались, и очень прилично"
19:25Лукашенко: "Выход один - надо создавать Палестинское государство"
19:15Вандалы вновь осквернили памятник Пушкину в Киеве
Лента новостейМолния