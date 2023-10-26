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Арестанты сумского СИЗО продавали автомобили для ВСУ
Арестанты сумского СИЗО продавали автомобили для ВСУ - 26.10.2023 Украина.ру
Арестанты сумского СИЗО продавали автомобили для ВСУ
Государственное учреждение "Сумской следственный изолятор" перестал быть центром мошеннической схемы по продаже автомобилей для украинской армии. Об этом 26 октября сообщила Нацполиция Украины.
2023-10-26T22:59
2023-10-26T22:59
2023-10-26T23:17
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Мошенническую схему организовали двое жителей Сумщины, приговорённые к лишению свободы за совершение тяжких преступлений. Отбывая наказание, они привлекли к преступной деятельности сообщников по "воле". Мошенники размещали объявления о продаже нерастаможенных автомобилей на популярных онлайн-платформах."Основным условием покупки была подписка в размере от 2 до 10 тысяч гривен. Для перевода средств злоумышленники предоставляли номера подконтрольных банковских счетов.Получив деньги клиентов, фигуранты переставали выходить на связь, - сказано в официальном сообщении. - В настоящее время установлены 10 потерпевших, в том числе военнослужащих ВСУ, которых успели обмануть правонарушители".Нацполиция Украины оценила общую сумму ущерба - около 200 тысяч гривен (около 512 тыс. руб.). Всех сообщников и потерпевших пока установить не удалось."Полицейские при силовой поддержке бойцов роты полиции особого назначения провели 13 обысков в домах фигурантов и местах отбывания ими наказания. Изъята компьютерная техника, накопители данных, мобильные телефоны, банковские и сим-карты, документация и "черновые" записи, денежные средства, а также патроны к огнестрельному оружию", - проинформировала Нацполиция Украины.
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новости, новости украины, сизо, мошенники, мошенничество, всу, нацполиция, сво, криминал, украина, сумы, новости сум, сумская область
Новости, Новости Украины, СИЗО, мошенники, мошенничество, ВСУ, Нацполиция, СВО, криминал, Украина, Сумы, Новости Сум, Сумская область
Арестанты сумского СИЗО продавали автомобили для ВСУ
22:59 26.10.2023 (обновлено: 23:17 26.10.2023)
Государственное учреждение "Сумской следственный изолятор" перестал быть центром мошеннической схемы по продаже автомобилей для украинской армии. Об этом 26 октября сообщила Нацполиция Украины.
Мошенническую схему организовали двое жителей Сумщины, приговорённые к лишению свободы за совершение тяжких преступлений. Отбывая наказание, они привлекли к преступной деятельности сообщников по "воле". Мошенники размещали объявления о продаже нерастаможенных автомобилей на популярных онлайн-платформах.
"Основным условием покупки была подписка в размере от 2 до 10 тысяч гривен. Для перевода средств злоумышленники предоставляли номера подконтрольных банковских счетов.Получив деньги клиентов, фигуранты переставали выходить на связь, - сказано в официальном сообщении. - В настоящее время установлены 10 потерпевших, в том числе военнослужащих ВСУ, которых успели обмануть правонарушители".
Нацполиция Украины оценила общую сумму ущерба - около 200 тысяч гривен (около 512 тыс. руб.). Всех сообщников и потерпевших пока установить не удалось.
"Полицейские при силовой поддержке бойцов роты полиции особого назначения провели 13 обысков в домах фигурантов и местах отбывания ими наказания. Изъята компьютерная техника, накопители данных, мобильные телефоны, банковские и сим-карты, документация и "черновые" записи, денежные средства, а также патроны к огнестрельному оружию", - проинформировала Нацполиция Украины.