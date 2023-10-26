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ВСУ снова обстреляли Донецк: есть пострадавшие

ВСУ снова обстреляли Донецк: есть пострадавшие - 26.10.2023 Украина.ру

ВСУ снова обстреляли Донецк: есть пострадавшие

Многоквартирные дома в столице ДНР подверглись очередному обстрелу со стороны ВСУ. Об этом 26 октября в своём ТГ-канале сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

2023-10-26T20:48

2023-10-26T20:48

2023-10-26T20:48

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"В результате обстрела Калининского района повреждены многоквартирные дома по улицам Капитана Ратникова и Разенкова. По предварительной информации, есть пострадавшие", - сообщил донецкий градоначальник.Позже Кулемзин опубликовал фотографии разрушений жилья в Калининском районе Донецка. По жертвам обстрела подробностей пока нет.ВСУ не прекращают атаки и на другие российские города. Как сообщило Минобороны РФ, вечером 26 октября дежурными средствами ПВО был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области.

https://ukraina.ru/20231026/1050527430.html

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новости, днр, алексей кулемзин, военные преступления, донецк, обстрелы, всу