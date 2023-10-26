ВСУ снова обстреляли Донецк: есть пострадавшие
© Readovka телеграм-канал
© Readovka телеграм-канал
Многоквартирные дома в столице ДНР подверглись очередному обстрелу со стороны ВСУ. Об этом 26 октября в своём ТГ-канале сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Калининского района повреждены многоквартирные дома по улицам Капитана Ратникова и Разенкова. По предварительной информации, есть пострадавшие", - сообщил донецкий градоначальник.
Позже Кулемзин опубликовал фотографии разрушений жилья в Калининском районе Донецка. По жертвам обстрела подробностей пока нет.
ВСУ не прекращают атаки и на другие российские города. Как сообщило Минобороны РФ, вечером 26 октября дежурными средствами ПВО был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области.
26 октября, 20:36Клиника Рошаля спасла более 300 детей из ДНРС начала 2022 года 70 детей из ДНР были прооперированы в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы – клинике Рошаля. Об этом сообщает ТГ-канал главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.