Клиника Рошаля спасла более 300 детей из ДНР - 26.10.2023 Украина.ру
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Клиника Рошаля спасла более 300 детей из ДНР
Клиника Рошаля спасла более 300 детей из ДНР - 26.10.2023 Украина.ру
Клиника Рошаля спасла более 300 детей из ДНР
С начала 2022 года 70 детей из ДНР были прооперированы в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы – клинике Рошаля. Об этом сообщает ТГ-канал главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.
2023-10-26T20:36
2023-10-26T20:36
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Клиника Рошаля провела лечение и реабилитацию 300 детей из ДНР с 2022 года, сказано в сообщении."Кроме того, в период с 2014 до конца 2021 года в этом НИИ были спасены жизни еще более 300 пострадавших детей. Чаще всего они поступают с тяжелыми осколочными ранениями, травмами внутренних органов. После хирургического вмешательства тут сопровождают реабилитацию маленьких пациентов", - сообщил ТГ-канал Пушилина. Руководитель медучреждения Валерий Митиш рассказал: после выписки врачи поддерживают связь с детьми. Многие из них вернулись к учёбе и не чувствуют дискомфорта."Медики НИИ взаимодействуют и с нашими докторами, приезжают к нам, участвуют в операциях, идет обмен опытом, - отметил ТГ-канал главы ДНР. - Искренне поблагодарил медицинских работников клиники и вручил заслуженные награды за спасение наших деток – такая помощь бесценна".Тем временем ВСУ продолжают обстрелы Донецка и других населённых пунктов ДНР. Как отметила на брифинге 26 октября официальный представители МИД РФ Мария Захарова, из-за обстрелов украинскими военными Донецка в городе 23 и 24 октября погибли два человека и четверо ранены.
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новости, днр, денис пушилин, гуманитарная помощь, здравоохранение, москва, дети, обстрелы, сво
Новости, ДНР, Денис Пушилин, гуманитарная помощь, здравоохранение, Москва, дети, обстрелы, СВО

Клиника Рошаля спасла более 300 детей из ДНР

20:36 26.10.2023
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИнтервью с Леонидом Рошалем
Интервью с Леонидом Рошалем - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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С начала 2022 года 70 детей из ДНР были прооперированы в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы – клинике Рошаля. Об этом сообщает ТГ-канал главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.
Клиника Рошаля провела лечение и реабилитацию 300 детей из ДНР с 2022 года, сказано в сообщении.
"Кроме того, в период с 2014 до конца 2021 года в этом НИИ были спасены жизни еще более 300 пострадавших детей. Чаще всего они поступают с тяжелыми осколочными ранениями, травмами внутренних органов. После хирургического вмешательства тут сопровождают реабилитацию маленьких пациентов", - сообщил ТГ-канал Пушилина.

Руководитель медучреждения Валерий Митиш рассказал: после выписки врачи поддерживают связь с детьми. Многие из них вернулись к учёбе и не чувствуют дискомфорта.

"Медики НИИ взаимодействуют и с нашими докторами, приезжают к нам, участвуют в операциях, идет обмен опытом, - отметил ТГ-канал главы ДНР. - Искренне поблагодарил медицинских работников клиники и вручил заслуженные награды за спасение наших деток – такая помощь бесценна".
Тем временем ВСУ продолжают обстрелы Донецка и других населённых пунктов ДНР. Как отметила на брифинге 26 октября официальный представители МИД РФ Мария Захарова, из-за обстрелов украинскими военными Донецка в городе 23 и 24 октября погибли два человека и четверо ранены.
Акция в Донецке в память о детях, погибших в ходе конфликта на юго-востоке Украины - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
26 октября, 17:47
Захарова: Россия противостоит "киевскорежимным карателям"Под обстрелами ВСУ по-прежнему гибнут и получают ранения ни в чём не повинные мирные жители, в том числе дети. Об этом 26 октября на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
 
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