https://ukraina.ru/20231026/1050526347.html
В ФРГ арестовали бизнесмена за якобы поставки России компонентов для БПЛА
В ФРГ арестовали бизнесмена за якобы поставки России компонентов для БПЛА - 26.10.2023 Украина.ру
В ФРГ арестовали бизнесмена за якобы поставки России компонентов для БПЛА
Генеральная таможенная дирекция германии сообщила 26 октября об аресте предпринимателя, подозреваемого в запрещённом экспорте в Россию компонентов для беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое ведомство.
2023-10-26T19:49
2023-10-26T19:49
2023-10-26T19:49
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"25 октября 2023 года, после большого расследования, проведенного по поручению прокуратуры Франкфурта-на-Майне, таможенное криминальное ведомство исполнило шесть ордеров на обыск коммерческих и жилых помещений, а также ордер на арест предпринимателя из района Касселя, подозреваемого в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности", -цитирует российское информагенство заявление таможенной дирекции ФРГ.Бизнесмена подозревают в поставках России запрещённых санкциями товаров на 2 миллиона евро. "В число поставляемых товаров входили моторы для игрушечных летательных аппаратов, которые, в числе прочего, используются в российских дронах "Орлан-10", - утверждает немецкое ведомство.После начала СВО правительства ряда западных государств и Еврокомиссия запретили поставки в Россию различных товаров – в том числе военного и двойного назначения. Спустя полтора года на Западе признали в отсутствии ожидавшегося от санкций эффекта. Многие западные компании, задекларировав "прекращение деятельности на территории России", продолжили продажи на российском рынке через подставные фирмы.
https://ukraina.ru/20231026/1050507684.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, фрг, санкции, бпла, беспилотники, орлан-10 (бпла), сво, антироссийские санкции, ес
Новости, ФРГ, санкции, БПЛА, беспилотники, Орлан-10 (БПЛА), СВО, антироссийские санкции, ЕС
В ФРГ арестовали бизнесмена за якобы поставки России компонентов для БПЛА
Генеральная таможенная дирекция германии сообщила 26 октября об аресте предпринимателя, подозреваемого в запрещённом экспорте в Россию компонентов для беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое ведомство.
"25 октября 2023 года, после большого расследования, проведенного по поручению прокуратуры Франкфурта-на-Майне, таможенное криминальное ведомство исполнило шесть ордеров на обыск коммерческих и жилых помещений, а также ордер на арест предпринимателя из района Касселя, подозреваемого в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности", -цитирует российское информагенство заявление таможенной дирекции ФРГ.
Бизнесмена подозревают в поставках России запрещённых санкциями товаров на 2 миллиона евро. "В число поставляемых товаров входили моторы для игрушечных летательных аппаратов, которые, в числе прочего, используются в российских дронах "Орлан-10", - утверждает немецкое ведомство.
После начала СВО правительства ряда западных государств и Еврокомиссия запретили поставки в Россию различных товаров – в том числе военного и двойного назначения. Спустя полтора года на Западе признали в отсутствии ожидавшегося от санкций эффекта. Многие западные компании, задекларировав "прекращение деятельности на территории России", продолжили продажи на российском рынке через подставные фирмы.