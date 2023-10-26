В ФРГ арестовали бизнесмена за якобы поставки России компонентов для БПЛА - 26.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231026/1050526347.html
В ФРГ арестовали бизнесмена за якобы поставки России компонентов для БПЛА
В ФРГ арестовали бизнесмена за якобы поставки России компонентов для БПЛА - 26.10.2023 Украина.ру
В ФРГ арестовали бизнесмена за якобы поставки России компонентов для БПЛА
Генеральная таможенная дирекция германии сообщила 26 октября об аресте предпринимателя, подозреваемого в запрещённом экспорте в Россию компонентов для беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое ведомство.
2023-10-26T19:49
2023-10-26T19:49
новости
фрг
санкции
бпла
беспилотники
орлан-10 (бпла)
сво
антироссийские санкции
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/14/1036698909_0:0:3063:1724_1920x0_80_0_0_303d6eddb84aaa9a7f626579b407419d.jpg
"25 октября 2023 года, после большого расследования, проведенного по поручению прокуратуры Франкфурта-на-Майне, таможенное криминальное ведомство исполнило шесть ордеров на обыск коммерческих и жилых помещений, а также ордер на арест предпринимателя из района Касселя, подозреваемого в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности", -цитирует российское информагенство заявление таможенной дирекции ФРГ.Бизнесмена подозревают в поставках России запрещённых санкциями товаров на 2 миллиона евро. "В число поставляемых товаров входили моторы для игрушечных летательных аппаратов, которые, в числе прочего, используются в российских дронах "Орлан-10", - утверждает немецкое ведомство.После начала СВО правительства ряда западных государств и Еврокомиссия запретили поставки в Россию различных товаров – в том числе военного и двойного назначения. Спустя полтора года на Западе признали в отсутствии ожидавшегося от санкций эффекта. Многие западные компании, задекларировав "прекращение деятельности на территории России", продолжили продажи на российском рынке через подставные фирмы.
https://ukraina.ru/20231026/1050507684.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/14/1036698909_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_a258ca45d1a7f9a00b585fc1341a85d7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, фрг, санкции, бпла, беспилотники, орлан-10 (бпла), сво, антироссийские санкции, ес
Новости, ФРГ, санкции, БПЛА, беспилотники, Орлан-10 (БПЛА), СВО, антироссийские санкции, ЕС

В ФРГ арестовали бизнесмена за якобы поставки России компонентов для БПЛА

19:49 26.10.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка к запуску ударного БПЛА "Орлан-10У"
Подготовка к запуску ударного БПЛА Орлан-10У - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Генеральная таможенная дирекция германии сообщила 26 октября об аресте предпринимателя, подозреваемого в запрещённом экспорте в Россию компонентов для беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое ведомство.
"25 октября 2023 года, после большого расследования, проведенного по поручению прокуратуры Франкфурта-на-Майне, таможенное криминальное ведомство исполнило шесть ордеров на обыск коммерческих и жилых помещений, а также ордер на арест предпринимателя из района Касселя, подозреваемого в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности", -цитирует российское информагенство заявление таможенной дирекции ФРГ.
Бизнесмена подозревают в поставках России запрещённых санкциями товаров на 2 миллиона евро. "В число поставляемых товаров входили моторы для игрушечных летательных аппаратов, которые, в числе прочего, используются в российских дронах "Орлан-10", - утверждает немецкое ведомство.
После начала СВО правительства ряда западных государств и Еврокомиссия запретили поставки в Россию различных товаров – в том числе военного и двойного назначения. Спустя полтора года на Западе признали в отсутствии ожидавшегося от санкций эффекта. Многие западные компании, задекларировав "прекращение деятельности на территории России", продолжили продажи на российском рынке через подставные фирмы.
- РИА Новости, 1920, 26.10.2023
26 октября, 13:19
FPV-революция: как ВС РФ осваивают дроны-камикадзеКонфликт России и Украины по праву можно называть "войной дронов". Причём, помимо привычных уже квадро-, гекса- и других коптеров в последнее время активно используются компактные FPV-дроны (беспилотники, при управлении которыми оператор видит всё от первого лица), которые в основном выполняют функции камикадзе
 
НовостиФРГсанкцииБПЛАбеспилотникиОрлан-10 (БПЛА)СВОантироссийские санкцииЕС
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:45США не заинтересованы завершении боевых действий на Украине – Полянский
23:21Канада утилизирует военную технику вместо того, чтобы передать её Украине
22:45В ХАМАС заявили об отражении израильского вторжения в районе лагеря в Газе
22:27Справляются с трудом: Украина и Израиль загрузили работой производителей оружия США
22:06Над Курской областью перехвачен БПЛА – минобороны
21:53СБУ подтвердила причастность к покушению на Царёва
21:49Лукашенко снова наводит порядок: "Ты врач - иди работай. Нет - клади диплом"
21:32Адвокат УПЦ объяснил за что украинским нардепам грозит уголовная ответственность
21:26Британского наёмника нашли застреленным в украинской канализации
21:14ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции в секторе Газа – СМИ
20:54Берлин отчитался о поставках Киеву ПВО IRIS-T и надводных БПЛА
20:47Лукашенко о миграционной политике в ЕС: "Они мерзавцы, крестоносцы"
20:41Словакия потребует от ЕС анализа антироссийских санкций
20:20"Они все равно придут к нам, в Россию": Лукашенко рассказал о перспективах ЕС
20:16Крымские провайдеры почти восстановили работу сервисов после DDoS-атак
19:58Мощные взрывы прогремели в центре Херсона
19:45Генерал-полковник Афзалов стал новым главнокомандующим ВКС России – МО РФ
19:44Лукашенко о военных выгодах США: "В Украине они обкакались, и очень прилично"
19:25Лукашенко: "Выход один - надо создавать Палестинское государство"
19:15Вандалы вновь осквернили памятник Пушкину в Киеве
Лента новостейМолния