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В ФРГ арестовали бизнесмена за якобы поставки России компонентов для БПЛА

В ФРГ арестовали бизнесмена за якобы поставки России компонентов для БПЛА - 26.10.2023 Украина.ру

В ФРГ арестовали бизнесмена за якобы поставки России компонентов для БПЛА

Генеральная таможенная дирекция германии сообщила 26 октября об аресте предпринимателя, подозреваемого в запрещённом экспорте в Россию компонентов для беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое ведомство.

2023-10-26T19:49

2023-10-26T19:49

2023-10-26T19:49

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"25 октября 2023 года, после большого расследования, проведенного по поручению прокуратуры Франкфурта-на-Майне, таможенное криминальное ведомство исполнило шесть ордеров на обыск коммерческих и жилых помещений, а также ордер на арест предпринимателя из района Касселя, подозреваемого в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности", -цитирует российское информагенство заявление таможенной дирекции ФРГ.Бизнесмена подозревают в поставках России запрещённых санкциями товаров на 2 миллиона евро. "В число поставляемых товаров входили моторы для игрушечных летательных аппаратов, которые, в числе прочего, используются в российских дронах "Орлан-10", - утверждает немецкое ведомство.После начала СВО правительства ряда западных государств и Еврокомиссия запретили поставки в Россию различных товаров – в том числе военного и двойного назначения. Спустя полтора года на Западе признали в отсутствии ожидавшегося от санкций эффекта. Многие западные компании, задекларировав "прекращение деятельности на территории России", продолжили продажи на российском рынке через подставные фирмы.

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новости, фрг, санкции, бпла, беспилотники, орлан-10 (бпла), сво, антироссийские санкции, ес