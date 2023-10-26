https://ukraina.ru/20231026/1050526061.html

Лукашенко озадачил российского губернатора: "Нужно ли создавать параллельные производства?"

Лукашенко озадачил российского губернатора: "Нужно ли создавать параллельные производства?" - 26.10.2023 Украина.ру

Лукашенко озадачил российского губернатора: "Нужно ли создавать параллельные производства?"

Правительство Белоруссии в свете договоренностей с Владимиром Путиным получило предельно чёткую установку - максимально активно отрабатывать кооперационные проекты с регионами России. Об этом 26 октября в Минске заявил Александр Лукашенко на переговорах с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым.

2023-10-26T19:29

2023-10-26T19:29

2023-10-26T19:29

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Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, по итогам 2022 года достигнуты рекордные цифры товарооборота Белоруссии и Вологодской области: $680 млн, темп роста к уровню 2021 года - почти 140%. При этом белорусский экспорт почти удвоился, хотя сальдо взаимной торговли по-прежнему положительное у российского региона.Лукашенко перечислил ключевые секторы, в которых есть резервы для усиления взаимодействия. Он предложил в каждом из них определить до трёх флагманских белорусско-вологодских проектов."Прежде всего нужно расширять номенклатуру поставок, углублять кооперационные связи, сохранять контроль на уровне правительств за уже реализуемыми проектами", - сказал Лукашенко.Он также спросил Кувшинникова: "Нужно ли создавать параллельные производства?""Если мы - единый рынок и стремимся к этому, значит, мы должны выпускать то, что выпускаем, и обеспечивать, если сможем, наш общий рынок. Точно так и в России. Нам сегодня не до параллельных производств. Надо развивать и углублять то, что мы имеем", - уверен белорусский лидер.Александр Лукашенко давно проводит политику замещения импорта на внутреннем рынке Белоруссии. При этом российские производители и торговые предприятия жаловались на дискриминацию со стороны белорусских налоговых и других госорганов, на проблемы участия в белорусских тендерах. В частности, такие претензии озвучивал совладелец "Ростсельмаш" Константин Бабкин.Проблема замещения импорта актуализировалась после госпереворота на Украине: в 2014 году новые власти республики разорвали контракты в ВПК и последовательно уничтожали украинско-российскую кооперацию в других сферах. Александр Лукашенко предлагал создать в Белоруссии предприятия с участием украинских и российских партнёров. Такие проекты были запущены, в частности, с украинской компанией "Мотор Сич".Провалом закончились заявленные 10 лет назад правительством Белоруссии пять интеграционных проектов в промышленной сфере. Самый известный из них – холдинг "Росбелавто", который планировалось создать через слияние Минского и Камского автозаводов. Также планировалось объединение ОАО "Интеграл" и ОАО "Российская электроника", ОАО МЗКТ ("Минский завод колесных тягачей") и ГК "Ростехнологии", ОАО "Гродно Азот" и ОАО "Минерально-химическая компания „ЕвроХим“, ОАО "Пеленг" и ФКА "Роскосмос". В итоге правительство России решило инвестировать в российские предприятия, замещая продукцию постсоветских республик с учётом украинского "постмайданного" опыта.

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новости, белоруссия, россия, союзное государство, кооперации, союзники, правительство вологодской области, интеграция, российско-украинские отношения, импортозамещение, импорт, экспорт