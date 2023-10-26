https://ukraina.ru/20231026/1050525547.html
Саратовчанина могут посадить на 8 лет из-за сотрудничества с проукраинскими террористами
Саратовчанина могут посадить на 8 лет из-за сотрудничества с проукраинскими террористами - 26.10.2023 Украина.ру
Саратовчанина могут посадить на 8 лет из-за сотрудничества с проукраинскими террористами
ФСБ заподозрила жителя Саратова в сотрудничестве с проукраинскими террористами. Если его вина будет доказана, ближайшие восемь лет он проведёт за решёткой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности
2023-10-26T18:42
2023-10-26T18:42
2023-10-26T18:42
новости
сотрудничество
террористическая группа
фсб
саратовская область
украина
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Уточняется, что в отношении 29-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК РФ "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией". Оперативникам стало известно, что подозреваемый неоднократно связывался с представителем одной из проукраинских террористических организаций при помощи электронной почты. При этом отмечается, что подозреваемый уже был арестован по обвинению по части 2 статьи 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Санкции этих статей предусматривают до восьми лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается, заключили в ФСБ.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сотрудничество, террористическая группа, фсб, саратовская область, украина, сбу
Новости, сотрудничество, террористическая группа, ФСБ, Саратовская область, Украина, СБУ
Саратовчанина могут посадить на 8 лет из-за сотрудничества с проукраинскими террористами
ФСБ заподозрила жителя Саратова в сотрудничестве с проукраинскими террористами. Если его вина будет доказана, ближайшие восемь лет он проведёт за решёткой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности
Уточняется, что в отношении 29-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК РФ "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией".
Оперативникам стало известно, что подозреваемый неоднократно связывался с представителем одной из проукраинских террористических организаций при помощи электронной почты.
"Комплексом оперативно-разыскных мероприятий получены данные, что подозреваемый посредством электронной почты установил и поддерживал отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем одной из проукраинских террористических организаций, действующей от лица спецслужб Украины в ущерб безопасности России", – сказано в сообщении.
При этом отмечается, что подозреваемый уже был арестован по обвинению по части 2 статьи 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Санкции этих статей предусматривают до восьми лет лишения свободы.
Расследование уголовного дела продолжается, заключили в ФСБ.