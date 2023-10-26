https://ukraina.ru/20231026/1050525547.html

Саратовчанина могут посадить на 8 лет из-за сотрудничества с проукраинскими террористами

Саратовчанина могут посадить на 8 лет из-за сотрудничества с проукраинскими террористами - 26.10.2023 Украина.ру

Саратовчанина могут посадить на 8 лет из-за сотрудничества с проукраинскими террористами

ФСБ заподозрила жителя Саратова в сотрудничестве с проукраинскими террористами. Если его вина будет доказана, ближайшие восемь лет он проведёт за решёткой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности

2023-10-26T18:42

2023-10-26T18:42

2023-10-26T18:42

новости

сотрудничество

террористическая группа

фсб

саратовская область

украина

сбу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/02/1049836433_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d26f80e686e8cec1cab397b5b9be76c1.jpg

Уточняется, что в отношении 29-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК РФ "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией". Оперативникам стало известно, что подозреваемый неоднократно связывался с представителем одной из проукраинских террористических организаций при помощи электронной почты. При этом отмечается, что подозреваемый уже был арестован по обвинению по части 2 статьи 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Санкции этих статей предусматривают до восьми лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается, заключили в ФСБ.

саратовская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сотрудничество, террористическая группа, фсб, саратовская область, украина, сбу