Саратовчанина могут посадить на 8 лет из-за сотрудничества с проукраинскими террористами - 26.10.2023 Украина.ру
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Саратовчанина могут посадить на 8 лет из-за сотрудничества с проукраинскими террористами
Саратовчанина могут посадить на 8 лет из-за сотрудничества с проукраинскими террористами - 26.10.2023 Украина.ру
Саратовчанина могут посадить на 8 лет из-за сотрудничества с проукраинскими террористами
ФСБ заподозрила жителя Саратова в сотрудничестве с проукраинскими террористами. Если его вина будет доказана, ближайшие восемь лет он проведёт за решёткой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности
2023-10-26T18:42
2023-10-26T18:42
новости
сотрудничество
террористическая группа
фсб
саратовская область
украина
сбу
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Уточняется, что в отношении 29-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК&nbsp;РФ&nbsp;"Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией". Оперативникам стало известно, что подозреваемый неоднократно связывался с представителем одной из проукраинских террористических организаций при помощи электронной почты. При этом отмечается, что подозреваемый уже был арестован по обвинению по части 2 статьи 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Санкции этих статей предусматривают до восьми лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается, заключили в ФСБ.
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новости, сотрудничество, террористическая группа, фсб, саратовская область, украина, сбу
Новости, сотрудничество, террористическая группа, ФСБ, Саратовская область, Украина, СБУ

Саратовчанина могут посадить на 8 лет из-за сотрудничества с проукраинскими террористами

18:42 26.10.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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ФСБ заподозрила жителя Саратова в сотрудничестве с проукраинскими террористами. Если его вина будет доказана, ближайшие восемь лет он проведёт за решёткой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности
Уточняется, что в отношении 29-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК РФ "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией".
Оперативникам стало известно, что подозреваемый неоднократно связывался с представителем одной из проукраинских террористических организаций при помощи электронной почты.
"Комплексом оперативно-разыскных мероприятий получены данные, что подозреваемый посредством электронной почты установил и поддерживал отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем одной из проукраинских террористических организаций, действующей от лица спецслужб Украины в ущерб безопасности России", – сказано в сообщении.
При этом отмечается, что подозреваемый уже был арестован по обвинению по части 2 статьи 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Санкции этих статей предусматривают до восьми лет лишения свободы.
Расследование уголовного дела продолжается, заключили в ФСБ.
 
Новостисотрудничествотеррористическая группаФСБСаратовская областьУкраинаСБУ
 
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