https://ukraina.ru/20231026/1050524423.html

Украинский блогер Дима Респект сделал фокус и превратил Одессу в курортный город с пальмами

Украинский блогер Дима Респект сделал фокус и превратил Одессу в курортный город с пальмами - 26.10.2023 Украина.ру

Украинский блогер Дима Респект сделал фокус и превратил Одессу в курортный город с пальмами

Блогер уехал из страны и теперь веселится, делая посты с местными пейзажами и геолокацией Одессы. Высокоинтеллектуальный юмор оценил телеграм-канал "Батальон "Монако"

2023-10-26T18:28

2023-10-26T18:28

2023-10-26T18:33

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Аватарка блогера Димы Респекта кричит: владелец страницы патриот, вот, видите и флаг Украины имеется, и автомат в руках, и кокошник … Однако оказалось, что дальше картинки дело в общем-то не идет.Дима перебрался за границу, полюбовался местными пейзажами и придумал, как ему показалось, классную шутку. Стоя на балконе, с которого открывается прекрасный вид на побережье, он записал видео, о том, как похорошела Одесса за последние годы.То, что он на видео чрезмерно матерится, Диме показалось особенно пикантным, поэтому блогер предложил подписчикам подсчитать, сколько раз он произнес одно из слов. За правильный ответ обещал 40 грн.Авторы телеграм-канала отмечают, что сейчас прайс за выезд уже составляет от 13 тыс. долларов. Уклонистов оформляют как водителей, которые якобы должны перевезти ценный груз для ВСУ.

https://ukraina.ru/20231018/1050303518.html

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