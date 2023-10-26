В ЛНР задержали украинского шпиона при подготовке к теракту - ФСБ - 26.10.2023 Украина.ру
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В ЛНР задержали украинского шпиона при подготовке к теракту - ФСБ
В ЛНР задержали украинского шпиона при подготовке к теракту - ФСБ - 26.10.2023 Украина.ру
В ЛНР задержали украинского шпиона при подготовке к теракту - ФСБ
В Луганской Народной Республике задержан украинский шпион, готовивший теракт, сообщили 26 октября журналисты РИА Новости со ссылкой на региональное управлении ФСБ
2023-10-26T17:47
2023-10-26T17:47
новости
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луганская народная республика
фсб
украинские
спецслужбы
шпионаж
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Сотрудники ФСБ России по ЛНР задержали завербованного гражданина Украины. Задержанный действовал в интересах иностранных спецслужб.Как сообщает ведомство, житель ЛНР был завербован украинскими спецслужбами и с 2015 года участвовал в различных операциях. Он осуществлял сбор и передачу сведений военного характера, в частности обнаруживал скрытые позиции и места дислокации военной техники Вооруженных сил РФ, задействованной в проведении СВО, уточнили там.Следователи возбудили в отношении задержанного уголовное дело по статье "Шпионаж".В Белгородской области сотрудники ФСБ задержали мужчину, который пытался вступить в ряды Вооруженных сил Украины. Он намеревался незаконно пересечь государственную границу России с целью перехода на сторону ВСУ и участия в боевых действиях в составе запрещённого в России вооружённого формирования, говорится в сообщении ведомства.
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новости, россия, лнр, луганская народная республика, фсб, украинские, спецслужбы, шпионаж
Новости, Россия, ЛНР, Луганская Народная Республика, ФСБ, украинские, спецслужбы, шпионаж

В ЛНР задержали украинского шпиона при подготовке к теракту - ФСБ

17:47 26.10.2023
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ России пресекла деятельность агентурной сети Главного управления разведки Министерства обороны Украины
ФСБ России пресекла деятельность агентурной сети Главного управления разведки Министерства обороны Украины
© ЦОС ФСБ РФ
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В Луганской Народной Республике задержан украинский шпион, готовивший теракт, сообщили 26 октября журналисты РИА Новости со ссылкой на региональное управлении ФСБ
Сотрудники ФСБ России по ЛНР задержали завербованного гражданина Украины. Задержанный действовал в интересах иностранных спецслужб.
"Гражданин Украины задержан с поличным при выполнении задания украинской спецслужбы по организации террористической акции", - сказали в ведомстве.
Как сообщает ведомство, житель ЛНР был завербован украинскими спецслужбами и с 2015 года участвовал в различных операциях.
Он осуществлял сбор и передачу сведений военного характера, в частности обнаруживал скрытые позиции и места дислокации военной техники Вооруженных сил РФ, задействованной в проведении СВО, уточнили там.
Следователи возбудили в отношении задержанного уголовное дело по статье "Шпионаж".
В Белгородской области сотрудники ФСБ задержали мужчину, который пытался вступить в ряды Вооруженных сил Украины. Он намеревался незаконно пересечь государственную границу России с целью перехода на сторону ВСУ и участия в боевых действиях в составе запрещённого в России вооружённого формирования, говорится в сообщении ведомства.
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