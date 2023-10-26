Гражданство через СВО: Милонов предложил проверять мигрантов на верность России
© Марина Маковецкая/РИА Новости
© Марина Маковецкая/РИА Новости
Мигрантов нужно отправлять на СВО перед получением российского гражданства. Такое заявление сделал депутат Госдумы Виталий Милонов, его слова 26 октября процитировал "Абзац"
"Мигранты, которые хотят получить российское гражданство, сначала должны пройти подтверждение и пойти на СВО. Если гражданин отказывается защищать свою новую родину, зачем он нам нужен? Пускай едет назад, защищает свою другую родину", – сказал депутат.
Накануне, 25 октября, в СМИ появилась информация о том, что мигранты с непогашенной судимостью, лица без гражданства, а также те, кто недавно получил российское гражданство, должны быть поставлены на воинский учет.
"Объясняется это так: делом люди не заняты, а на их содержание уходит много средств (то же питание в СИЗО). Поэтому теперь, по нашей информации, таких мужчин доставляют в комиссариаты. Главное - чтобы их наказание было не связано с изоляцией от общества, - говорится в комментарии Mash.
Уточняется, что силой на срочную службу никого не отправляют, а только предлагают записаться добровольцем на СВО. Взамен - зарплата, погашенная судимость или закрытое дело.
Уточняется, что силой на срочную службу никого не отправляют, а только предлагают записаться добровольцем на СВО. Взамен - зарплата, погашенная судимость или закрытое дело.
Таким образом набрали уже около сотни человек.
Однако, выяснилось, что не все новоиспеченные россияне готовы брать на себя не только права гражданина, но и обязанности.
В четверг, 26 октября, Люблинский межрайонный следственный отдел Москвы возбудил два уголовных дела по факту уклонения от прохождения срочной военной службы. Обвиняют в этом двоих уроженцев республики Таджикистан 2004 и 2005 года рождения.
Известно, что мужчины стали гражданами Российской Федерации в 2019 и 2022 году. Уже в статусе россиян оба получили повестки, однако 22 октября 2023 года сбежали со сборного пункта военного комиссариата города Москвы, откуда должны были отправиться к месту прохождения службы.
Фигурантов обвиняют в "Уклонении от прохождения военной и альтернативной гражданской службы". Им грозит до двух лет лишения свободы.
В настоящее время мужчин объявили в розыск.
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