https://ukraina.ru/20231026/1050518665.html

Гражданство через СВО: Милонов предложил проверять мигрантов на верность России

Гражданство через СВО: Милонов предложил проверять мигрантов на верность России - 26.10.2023 Украина.ру

Гражданство через СВО: Милонов предложил проверять мигрантов на верность России

Мигрантов нужно отправлять на СВО перед получением российского гражданства. Такое заявление сделал депутат Госдумы Виталий Милонов, его слова 26 октября процитировал "Абзац"

2023-10-26T16:57

2023-10-26T16:57

2023-10-26T16:57

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Накануне, 25 октября, в СМИ появилась информация о том, что мигранты с непогашенной судимостью, лица без гражданства, а также те, кто недавно получил российское гражданство, должны быть поставлены на воинский учет."Объясняется это так: делом люди не заняты, а на их содержание уходит много средств (то же питание в СИЗО). Поэтому теперь, по нашей информации, таких мужчин доставляют в комиссариаты. Главное - чтобы их наказание было не связано с изоляцией от общества, - говорится в комментарии Mash.Уточняется, что силой на срочную службу никого не отправляют, а только предлагают записаться добровольцем на СВО. Взамен - зарплата, погашенная судимость или закрытое дело. Таким образом набрали уже около сотни человек.Однако, выяснилось, что не все новоиспеченные россияне готовы брать на себя не только права гражданина, но и обязанности.В четверг, 26 октября, Люблинский межрайонный следственный отдел Москвы возбудил два уголовных дела по факту уклонения от прохождения срочной военной службы. Обвиняют в этом двоих уроженцев республики Таджикистан 2004 и 2005 года рождения.Известно, что мужчины стали гражданами Российской Федерации в 2019 и 2022 году. Уже в статусе россиян оба получили повестки, однако 22 октября 2023 года сбежали со сборного пункта военного комиссариата города Москвы, откуда должны были отправиться к месту прохождения службы.Фигурантов обвиняют в "Уклонении от прохождения военной и альтернативной гражданской службы". Им грозит до двух лет лишения свободы.В настоящее время мужчин объявили в розыск.

https://ukraina.ru/20230924/1049654163.html

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новости, милонов, мигранты, сво, гражданство