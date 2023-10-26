Киевского таксиста, говорящего на русском, обмудсмен госязыка Украины пообещал найти и наказать - 26.10.2023 Украина.ру
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Киевского таксиста, говорящего на русском, обмудсмен госязыка Украины пообещал найти и наказать
Киевского таксиста, говорящего на русском, обмудсмен госязыка Украины пообещал найти и наказать - 26.10.2023 Украина.ру
Киевского таксиста, говорящего на русском, обмудсмен госязыка Украины пообещал найти и наказать
Таксист, выгнавший пассажиров из-за их законодательного требования говорить по-украински, не сможет избежать наказания. Об этом заявил омбудсмен по защите государственного языка Тарас Кремень, комментируя инцидент, произошедший в Киеве
2023-10-26T17:35
2023-10-26T17:35
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такси
таксист
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украинский язык
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Кремень сообщил, что уже готовит обращение к соответствующим органам, включая Национальную полицию Украины и транспортную компанию Bolt, с целью выявления преступника и привлечения его к ответственности.По словам омбудсмена, таксист, отказавшийся обслуживать пассажиров на государственном языке, нарушил статью 30 Закона Украины "О обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой языком потребительского обслуживания по умолчанию является государственный язык.Напомним, за 9 месяцев 2023 года поступило 3015 обращений граждан за нарушение Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Более половины из них - 1519 - распространяются на сферы услуг потребителей.
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новости, новости украины, такси, таксист, русский язык, украинский язык
Новости, Новости Украины, такси, таксист, Русский язык, украинский язык

Киевского таксиста, говорящего на русском, обмудсмен госязыка Украины пообещал найти и наказать

17:35 26.10.2023
 
© Rodolfo Clix/PexelsТакси
Такси
© Rodolfo Clix/Pexels
Читать в
Таксист, выгнавший пассажиров из-за их законодательного требования говорить по-украински, не сможет избежать наказания. Об этом заявил омбудсмен по защите государственного языка Тарас Кремень, комментируя инцидент, произошедший в Киеве
Кремень сообщил, что уже готовит обращение к соответствующим органам, включая Национальную полицию Украины и транспортную компанию Bolt, с целью выявления преступника и привлечения его к ответственности.
Такси в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Вчера, 12:14
"Вы больные люди, ребята!": В Киеве языковой вопрос поссорил водителя такси и его клиентокПассажирки потребовали от таксиста разговаривать с ними на украинском языке, после чего он их попросил покинуть машину
По словам омбудсмена, таксист, отказавшийся обслуживать пассажиров на государственном языке, нарушил статью 30 Закона Украины "О обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой языком потребительского обслуживания по умолчанию является государственный язык.

"Кодексом Украины об административных правонарушениях прямых нарушителей языкового законодательства в части применения государственного языка в сфере потребительского обслуживания предусматривает административное взыскание в виде наложения штрафа в размере от 200 до 300 необлагаемых налогом минимума граждане. На сегодня эта сумма составляет 3400-5100 грн", - написал Кремень в соцсети.

Напомним, за 9 месяцев 2023 года поступило 3015 обращений граждан за нарушение Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Более половины из них - 1519 - распространяются на сферы услуг потребителей.
 
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