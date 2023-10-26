https://ukraina.ru/20231026/1050516968.html

Киевского таксиста, говорящего на русском, обмудсмен госязыка Украины пообещал найти и наказать

Киевского таксиста, говорящего на русском, обмудсмен госязыка Украины пообещал найти и наказать - 26.10.2023 Украина.ру

Киевского таксиста, говорящего на русском, обмудсмен госязыка Украины пообещал найти и наказать

Таксист, выгнавший пассажиров из-за их законодательного требования говорить по-украински, не сможет избежать наказания. Об этом заявил омбудсмен по защите государственного языка Тарас Кремень, комментируя инцидент, произошедший в Киеве

2023-10-26T17:35

2023-10-26T17:35

2023-10-26T17:35

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Кремень сообщил, что уже готовит обращение к соответствующим органам, включая Национальную полицию Украины и транспортную компанию Bolt, с целью выявления преступника и привлечения его к ответственности.По словам омбудсмена, таксист, отказавшийся обслуживать пассажиров на государственном языке, нарушил статью 30 Закона Украины "О обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой языком потребительского обслуживания по умолчанию является государственный язык.Напомним, за 9 месяцев 2023 года поступило 3015 обращений граждан за нарушение Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Более половины из них - 1519 - распространяются на сферы услуг потребителей.

https://ukraina.ru/20231026/1050504943.html

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