Лукашенко заявил, что является "ярым сторонником сохранения ЕС" - 26.10.2023 Украина.ру
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Лукашенко заявил, что является "ярым сторонником сохранения ЕС"
Лукашенко заявил, что является "ярым сторонником сохранения ЕС" - 26.10.2023 Украина.ру
Лукашенко заявил, что является "ярым сторонником сохранения ЕС"
Белоруссия считает себя европейской страной и центрам Европы, будучи заинтересованной в сохранении Евросоюза не из-за любви к нему. Об этом 26 октября в Минске заявил Александр Лукашенко во время переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто
2023-10-26T17:48
2023-10-26T17:48
новости
белоруссия
россия
лукашенко
петер сийярто
венгрия
ес
евразийская интеграция
евразия
международные отношения
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"Почему-то в Евросоюзе считают, что мы, Белоруссия, являемся противниками Европейского союза. Знаете, мы люди не злопамятные и, несмотря на нынешнюю турбулентность в ЕС и санкции, которые Евросоюз вводит против нас, вы должны знать, что президент Белоруссии является ярым сторонником сохранения Европейского союза", - сказал Лукашенко главе МИД Венгрии.Лукашенко пояснил: "Не потому, что я очень люблю Европейский союз, а потому что ЕС вместе с США, Китаем, Россией, в какой-то степени Индией являются сильными опорами существования нашей планеты. Если эту опору вырвать из-под этой системы, будет очень плохо для всех".По словам Лукашенко, Белоруссия как европейское государство, где расположен географический центр Европы, выступает за существование ЕС. При этом он отметил: "Но в чем наши, наверное, совпадают позиции, - мы очень хотим, чтобы Европейский союз был мощным, крепким, суверенным и независимым объединением. Мы на это нацелены. И вы это должны знать при всех нюансах в отношениях и даже той политике, которую сегодня союз проводит в отношении Белоруссии. Мы - сторонники союза".Евросоюз, США и их сателлиты применяют к официальному Минску санкции с 1990-х годов под предлогом нарушения стандартов демократии. Александр Лукашенко уверен, что таких стандартов не существует.Евросоюз не признаёт Лукашенко законным президентом, применяет к Белоруссии экономические и политические санкции. Они были возобновлены после президентских выборов 2020 года и усилены после начала СВО, в которой ЕС и США посчитали союзницу России "соагрессором".Венгрия помогала Белоруссии преодолевать дискриминационные ограничения и сейчас выступает с особым мнением как по вопросам политики ЕС, так и по отношениям с Москвой и Минском. Будапешт во многом разделяет тревоги Союзного государства России и Белоруссии о будущем Евросоюза и евразийской интеграции.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выступил 26 октября в Минске на международной конференции высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире".
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новости, белоруссия, россия, лукашенко, петер сийярто, венгрия, ес, евразийская интеграция, евразия, международные отношения, дипломатия, европейцы, европа, санкции, антибелорусские санкции, союз, мид венгрии
Новости, Белоруссия, Россия, Лукашенко, Петер Сийярто, Венгрия, ЕС, евразийская интеграция, Евразия, международные отношения, дипломатия, европейцы, Европа, санкции, антибелорусские санкции, союз, МИД Венгрии

Лукашенко заявил, что является "ярым сторонником сохранения ЕС"

17:48 26.10.2023
 
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМитинг в поддержку действующего президента Белоруссии А. Лукашенко в Минске
Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии А. Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости . Виктор Толочко
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Белоруссия считает себя европейской страной и центрам Европы, будучи заинтересованной в сохранении Евросоюза не из-за любви к нему. Об этом 26 октября в Минске заявил Александр Лукашенко во время переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто
"Почему-то в Евросоюзе считают, что мы, Белоруссия, являемся противниками Европейского союза. Знаете, мы люди не злопамятные и, несмотря на нынешнюю турбулентность в ЕС и санкции, которые Евросоюз вводит против нас, вы должны знать, что президент Белоруссии является ярым сторонником сохранения Европейского союза", - сказал Лукашенко главе МИД Венгрии.
Лукашенко пояснил: "Не потому, что я очень люблю Европейский союз, а потому что ЕС вместе с США, Китаем, Россией, в какой-то степени Индией являются сильными опорами существования нашей планеты. Если эту опору вырвать из-под этой системы, будет очень плохо для всех".
По словам Лукашенко, Белоруссия как европейское государство, где расположен географический центр Европы, выступает за существование ЕС. При этом он отметил:
"Но в чем наши, наверное, совпадают позиции, - мы очень хотим, чтобы Европейский союз был мощным, крепким, суверенным и независимым объединением. Мы на это нацелены. И вы это должны знать при всех нюансах в отношениях и даже той политике, которую сегодня союз проводит в отношении Белоруссии. Мы - сторонники союза".
Евросоюз, США и их сателлиты применяют к официальному Минску санкции с 1990-х годов под предлогом нарушения стандартов демократии. Александр Лукашенко уверен, что таких стандартов не существует.
Евросоюз не признаёт Лукашенко законным президентом, применяет к Белоруссии экономические и политические санкции. Они были возобновлены после президентских выборов 2020 года и усилены после начала СВО, в которой ЕС и США посчитали союзницу России "соагрессором".
Венгрия помогала Белоруссии преодолевать дискриминационные ограничения и сейчас выступает с особым мнением как по вопросам политики ЕС, так и по отношениям с Москвой и Минском. Будапешт во многом разделяет тревоги Союзного государства России и Белоруссии о будущем Евросоюза и евразийской интеграции.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выступил 26 октября в Минске на международной конференции высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире".
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Белоруссии А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Вчера, 15:21
"Если европейцы захотят": Лукашенко предложил решение для завершения украинского конфликтаПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко 26 октября на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто в Минске заявил, что можно было бы закончить конфликт на Украине, если бы было желание ЕС
 
НовостиБелоруссияРоссияЛукашенкоПетер СийяртоВенгрияЕСевразийская интеграцияЕвразиямеждународные отношениядипломатияевропейцыЕвропасанкцииантибелорусские санкциисоюзМИД Венгрии
 
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