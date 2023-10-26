https://ukraina.ru/20231026/1050516724.html

Лукашенко заявил, что является "ярым сторонником сохранения ЕС"

Лукашенко заявил, что является "ярым сторонником сохранения ЕС" - 26.10.2023 Украина.ру

Лукашенко заявил, что является "ярым сторонником сохранения ЕС"

Белоруссия считает себя европейской страной и центрам Европы, будучи заинтересованной в сохранении Евросоюза не из-за любви к нему. Об этом 26 октября в Минске заявил Александр Лукашенко во время переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто

2023-10-26T17:48

2023-10-26T17:48

2023-10-26T17:48

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"Почему-то в Евросоюзе считают, что мы, Белоруссия, являемся противниками Европейского союза. Знаете, мы люди не злопамятные и, несмотря на нынешнюю турбулентность в ЕС и санкции, которые Евросоюз вводит против нас, вы должны знать, что президент Белоруссии является ярым сторонником сохранения Европейского союза", - сказал Лукашенко главе МИД Венгрии.Лукашенко пояснил: "Не потому, что я очень люблю Европейский союз, а потому что ЕС вместе с США, Китаем, Россией, в какой-то степени Индией являются сильными опорами существования нашей планеты. Если эту опору вырвать из-под этой системы, будет очень плохо для всех".По словам Лукашенко, Белоруссия как европейское государство, где расположен географический центр Европы, выступает за существование ЕС. При этом он отметил: "Но в чем наши, наверное, совпадают позиции, - мы очень хотим, чтобы Европейский союз был мощным, крепким, суверенным и независимым объединением. Мы на это нацелены. И вы это должны знать при всех нюансах в отношениях и даже той политике, которую сегодня союз проводит в отношении Белоруссии. Мы - сторонники союза".Евросоюз, США и их сателлиты применяют к официальному Минску санкции с 1990-х годов под предлогом нарушения стандартов демократии. Александр Лукашенко уверен, что таких стандартов не существует.Евросоюз не признаёт Лукашенко законным президентом, применяет к Белоруссии экономические и политические санкции. Они были возобновлены после президентских выборов 2020 года и усилены после начала СВО, в которой ЕС и США посчитали союзницу России "соагрессором".Венгрия помогала Белоруссии преодолевать дискриминационные ограничения и сейчас выступает с особым мнением как по вопросам политики ЕС, так и по отношениям с Москвой и Минском. Будапешт во многом разделяет тревоги Союзного государства России и Белоруссии о будущем Евросоюза и евразийской интеграции.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выступил 26 октября в Минске на международной конференции высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире".

https://ukraina.ru/20231026/1050510754.html

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