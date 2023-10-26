https://ukraina.ru/20231026/1050516010.html

Запорожский фронт: российская пехота делает дроны-камикадзе на 3D-принтерах и выжигает ими блиндажи ВСУ

Запорожский фронт: российская пехота делает дроны-камикадзе на 3D-принтерах и выжигает ими блиндажи ВСУ - 26.10.2023 Украина.ру

Запорожский фронт: российская пехота делает дроны-камикадзе на 3D-принтерах и выжигает ими блиндажи ВСУ

Несмотря на то, что командование ВСУ сняло с запорожского фронта танковую и артиллерийскую бригады и перебросило их под Авдеевку, оно продолжает отдавать отдавать приказы на штурм позиций российской армии на линии Новопрокоповка – Вербовое/Вербное

2023-10-26T17:00

2023-10-26T17:00

2023-10-26T17:00

эксклюзив

сво

спецоперация

вербовое/вербное

новопрокоповка

дроны

александр "варяг" матюшин

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О ситуации на этом участке фронта изданию Украина.ру рассказал регулярно бывающий там донецкий волонтер и общественный деятель – старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин."Обстановка напряженная. Пока не начался "сезон дождей", а затем и "сезон снега", украинцы пытаются хоть что-то у нас отбить. Потом всё – осенью под проливными дождями, а зимой в холодных окопах сидеть никто не хочет. Поэтому из последних сил наступают и даже время от времени бросают в бой тяжелую технику.Я в это воскресенье был на запорожском фронте: в районе Работино наши десантники "завалили" украинский Т-72, а на днях – "Леопард".В основном сейчас из тяжелой техники ВСУ бросают в бой английские БМП "Брэдли", а американские БТР "М-113" используют для ротаций своей пехоты. Последние – хоть и ветераны вьетнамской войны и их может прошить пуля крупнокалиберного пулемета, но они очень удобны для ротации по сравнению с нашими БТР.Наши – неудобны: у них в боку небольшое "окошко", чтобы покидать или, наоборот, попадать в машину. Его под обстрелом надо сначала открыть, потом опустить лестницу. Сначала из БТР выскакивают прибывшие, а потом в него заскакивают те, кто снимается с позиций. "Окошко" – узкое, поэтому если ты в "бронике" и с боекомплетом, то надо суметь протиснуться. А это время.А вот в М-113, несмотря на древность, хорошая конструкция: еще при подъезде к позициям в нем опускается задняя часть. Она широкая, поэтому это позволяет пехоте быстро выскакивать и запрыгивать в машину".По словам Матюшина, "Брэдли" – очень хорошая техника, достаточно быстроходная и проходимая в самых неблагоприятных условиях."В отличие от наших БТР и БМП, она на гусеницах. У нее хорошая броня, крупнокалиберный пулемет на 2200 патронов, пушка в 25 мм, и 4 противотанковые ракеты, в ней помещаются 3 члена экипажа и 7 десантников. Скорость – в поле 55-60 км/ч. Очень и очень серьезная техника.У нас БТР -80, он колесный, у него два крупнокалиберных пулемета. Скорость – 120км/ч, но это по шоссе, а мы деремся в полях.Я привожу эти сравнения, чтобы подчеркнуть героизм и мужество нашей десантуры, которой приходится каждый день противостоять западной технике", – рассказывает Матюшин.Если в районе Новопрокоповки-Вербового российская армия отражает атаки, то в районе Времьевского выступа она сама атакует украинские позиции."Очень активно там используем БПЛА. Причем атакуем FTV-дронами – дронами-камикадзе. Их бойцы сами, кстати, наловчились делать. Почти в каждой части есть 3D-принтер, на которых их делают. Можно делать и 100, и 200, и 300 дронов, но тут загвоздка в начинке. Чтобы купить "внутренности", нужно 15-30 тысяч рублей: тут и аккумулятор, и контролер, и камера, и еще некоторые детали. Естественно, нужен взрывпакет. Это тротил, которым набивается пластиковая трубка, туда же набивают болтики, шурупы, гвоздики – "кассетная" начинка, так сказать, и устанавливают разного рода приспособления, которые приведут взрывпакет в действие.Очень многое зависит от оператора. Опытные операторы, которые днями тренируются на симуляторах, могут загнать такой дрон не только в окоп, но и в блиндаж, или в открытый люк танка. После этого внутри никого в живых не останется", – сообщил Матюшин.

https://ukraina.ru/20231025/1050476733.html

https://ukraina.ru/20231019/1050330103.html

вербовое/вербное

новопрокоповка

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, сво, спецоперация, вербовое/вербное, новопрокоповка, дроны, александр "варяг" матюшин