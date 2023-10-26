https://ukraina.ru/20231026/1050514826.html
Кому нужна Украина и что ждёт Израиль: Ищенко об уже снятом фильме, который осталось досмотреть
Кому нужна Украина и что ждёт Израиль: Ищенко об уже снятом фильме, который осталось досмотреть - 26.10.2023 Украина.ру
Кому нужна Украина и что ждёт Израиль: Ищенко об уже снятом фильме, который осталось досмотреть
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, почему Украина больше не в приоритете у Запада в вопросе военной помощи, а также о компенсирующих мерах России в ответ на размещение ядерного оружия США в Европе, блокировке российских новостных порталов в Молдавии и запрете армянских водительских прав
2023-10-26T16:01
2023-10-26T16:01
2023-10-26T16:01
видео
ростислав ищенко
украина
ес
всу
сво
россия
армения
норвегия
молдавия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1a/1050514056_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1dc9284d79d446ed5a580efc7c7558bc.jpg
00:38 – Украина больше не в приоритете у Запада: чего ждать ВСУ?08:52 – Почему Швейцария и Норвегия избавляются от украинцев и станет ли это общеевропейской тенденцией?12:22 – Размещение ядерного оружия США в Европе: о компенсирующих мерах России; 13:40 – Блокировка российских порталов в Молдавии и её влияние на выборы;23:50 – О решении Госдумы бессрочно отложить признание армянских водительских прав в России.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1a/1050514056_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_af1291df5069b02b8113e3aab33ff693.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, ростислав ищенко, украина, ес, всу, сво, россия, армения, норвегия, молдавия, выборы, видео
Видео, Ростислав Ищенко, Украина, ЕС, ВСУ, СВО, Россия, Армения, Норвегия, Молдавия, выборы
Кому нужна Украина и что ждёт Израиль: Ищенко об уже снятом фильме, который осталось досмотреть
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, почему Украина больше не в приоритете у Запада в вопросе военной помощи, а также о компенсирующих мерах России в ответ на размещение ядерного оружия США в Европе, блокировке российских новостных порталов в Молдавии и запрете армянских водительских прав
00:38 – Украина больше не в приоритете у Запада: чего ждать ВСУ?
08:52 – Почему Швейцария и Норвегия избавляются от украинцев и станет ли это общеевропейской тенденцией?
12:22 – Размещение ядерного оружия США в Европе: о компенсирующих мерах России;
13:40 – Блокировка российских порталов в Молдавии и её влияние на выборы;
23:50 – О решении Госдумы бессрочно отложить признание армянских водительских прав в России.