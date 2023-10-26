https://ukraina.ru/20231026/1050514826.html

Кому нужна Украина и что ждёт Израиль: Ищенко об уже снятом фильме, который осталось досмотреть

Кому нужна Украина и что ждёт Израиль: Ищенко об уже снятом фильме, который осталось досмотреть - 26.10.2023 Украина.ру

Кому нужна Украина и что ждёт Израиль: Ищенко об уже снятом фильме, который осталось досмотреть

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, почему Украина больше не в приоритете у Запада в вопросе военной помощи, а также о компенсирующих мерах России в ответ на размещение ядерного оружия США в Европе, блокировке российских новостных порталов в Молдавии и запрете армянских водительских прав

2023-10-26T16:01

2023-10-26T16:01

2023-10-26T16:01

видео

ростислав ищенко

украина

ес

всу

сво

россия

армения

норвегия

молдавия

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00:38 – Украина больше не в приоритете у Запада: чего ждать ВСУ?08:52 – Почему Швейцария и Норвегия избавляются от украинцев и станет ли это общеевропейской тенденцией?12:22 – Размещение ядерного оружия США в Европе: о компенсирующих мерах России; 13:40 – Блокировка российских порталов в Молдавии и её влияние на выборы;23:50 – О решении Госдумы бессрочно отложить признание армянских водительских прав в России.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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