"Это сейчас как никогда актуально": Лавров рассказал в Минске о евразийской безопасности - 26.10.2023 Украина.ру
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"Это сейчас как никогда актуально": Лавров рассказал в Минске о евразийской безопасности
"Это сейчас как никогда актуально": Лавров рассказал в Минске о евразийской безопасности - 26.10.2023 Украина.ру
"Это сейчас как никогда актуально": Лавров рассказал в Минске о евразийской безопасности
Глава МИД России поблагодарил Александра Лукашенко за приглашение посетить Белоруссию и выступить на минской конференции на тему евразийской безопасности. Об этом Сергей Лавров заявил 26 октября в Минске во время переговоров с белорусским лидером, сообщает пресс-служба президента Белорусси
2023-10-26T16:23
2023-10-26T16:23
новости
белоруссия
россия
сергей лавров
лукашенко
сергей алейник
мид рф
международные отношения
международная политика
стратегия национальной безопасности
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Международная конференция высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире" принимает большое количество участников не только из Европы. Запланирован доклад Сергея Лаврова, который предварительно провёл переговоры с белорусским коллегой Сергеем Алейником и Александром Лукашенко.Лавров поблагодарил Лукашенко за приглашение на конференцию по континентальной безопасности, отметив: "Это сейчас как никогда актуально".По словам Лаврова, своевременность организации конференции предопределена сложной ситуацией в Европе – регионе крупном и богатом природными ресурсами, под диктатом США решившем разделиться на два лагеря как во времена холодной войны."Но и тогда экономические связи не прерывались. А сейчас под давлением Вашингтона Европа идёт на прямые убытки", - заметил глава МИД России.Лавров также обратил внимание: на конференции глава МИД Венгрии Петер Сийярто прямо сказал о том, что в Европе энергоносители стоят в 5 раз дороже, чем в США. Отсюда ожидаемые плачевные последствия, в числе которых деиндустриализация и вынос производств в другие регионы."Так что, я думаю, это была тоже одна из задач у американцев - ослабить Европу и не дать ей возможности экономически расправить плечи и стать самостоятельной", - подчеркнул глава МИД РФ. - Поэтому чрезвычайно актуальная тема".Накануне, 25 октября Сергей лавров провёл переговоры с главой МИД Белоруссии. Он предложил "начинать движение к формированию евразийской структуры безопасности". "Существует ОБСЕ, распространяющаяся на меньшую часть евразийского континента. Но она уже "поизносилась" и не выполняет своё предназначение, - добавил Лавров. - Есть АСЕАН, ШОС, ОДКБ, ЕАЭС. Но без объединения всех существующих организаций континента будет труднее использовать на благо наших стран и народов те конкурентные преимущества, которые нам дает общее пространство".
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новости, белоруссия, россия, сергей лавров, лукашенко, сергей алейник, мид рф, международные отношения, международная политика, стратегия национальной безопасности, национальная безопасность, глобальные риски, евразия, европа, ес, петер сийярто
Новости, Белоруссия, Россия, Сергей Лавров, Лукашенко, Сергей Алейник, МИД РФ, международные отношения, Международная политика, Стратегия национальной безопасности, национальная безопасность, глобальные риски, Евразия, Европа, ЕС, Петер Сийярто

"Это сейчас как никогда актуально": Лавров рассказал в Минске о евразийской безопасности

16:23 26.10.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ С. Лавров принял участие в мероприятии по урегулированию украинского кризиса
Глава МИД РФ С. Лавров принял участие в мероприятии по урегулированию украинского кризиса - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Глава МИД России поблагодарил Александра Лукашенко за приглашение посетить Белоруссию и выступить на минской конференции на тему евразийской безопасности. Об этом Сергей Лавров заявил 26 октября в Минске во время переговоров с белорусским лидером, сообщает пресс-служба президента Белорусси
Международная конференция высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире" принимает большое количество участников не только из Европы. Запланирован доклад Сергея Лаврова, который предварительно провёл переговоры с белорусским коллегой Сергеем Алейником и Александром Лукашенко.
Лавров поблагодарил Лукашенко за приглашение на конференцию по континентальной безопасности, отметив:
"Это сейчас как никогда актуально".
По словам Лаврова, своевременность организации конференции предопределена сложной ситуацией в Европе – регионе крупном и богатом природными ресурсами, под диктатом США решившем разделиться на два лагеря как во времена холодной войны.
"Но и тогда экономические связи не прерывались. А сейчас под давлением Вашингтона Европа идёт на прямые убытки", - заметил глава МИД России.
Лавров также обратил внимание: на конференции глава МИД Венгрии Петер Сийярто прямо сказал о том, что в Европе энергоносители стоят в 5 раз дороже, чем в США. Отсюда ожидаемые плачевные последствия, в числе которых деиндустриализация и вынос производств в другие регионы.
"Так что, я думаю, это была тоже одна из задач у американцев - ослабить Европу и не дать ей возможности экономически расправить плечи и стать самостоятельной", - подчеркнул глава МИД РФ. - Поэтому чрезвычайно актуальная тема".
Накануне, 25 октября Сергей лавров провёл переговоры с главой МИД Белоруссии. Он предложил "начинать движение к формированию евразийской структуры безопасности".
"Существует ОБСЕ, распространяющаяся на меньшую часть евразийского континента. Но она уже "поизносилась" и не выполняет своё предназначение, - добавил Лавров. - Есть АСЕАН, ШОС, ОДКБ, ЕАЭС. Но без объединения всех существующих организаций континента будет труднее использовать на благо наших стран и народов те конкурентные преимущества, которые нам дает общее пространство".
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Вчера, 15:33
Лукашенко об отношениях с Москвой: Игры не будет, на карту поставлено многоеБелоруссия является надежным союзником России и в этом вопросе не может быть никакой игры. Об этом 26 октября в Минске заявил Александр Лукашенко во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщает пресс-служба президента Белоруссии
 
НовостиБелоруссияРоссияСергей ЛавровЛукашенкоСергей АлейникМИД РФмеждународные отношенияМеждународная политикаСтратегия национальной безопасностинациональная безопасностьглобальные рискиЕвразияЕвропаЕСПетер Сийярто
 
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