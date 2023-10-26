https://ukraina.ru/20231026/1050514259.html

"Это сейчас как никогда актуально": Лавров рассказал в Минске о евразийской безопасности

"Это сейчас как никогда актуально": Лавров рассказал в Минске о евразийской безопасности - 26.10.2023 Украина.ру

"Это сейчас как никогда актуально": Лавров рассказал в Минске о евразийской безопасности

Глава МИД России поблагодарил Александра Лукашенко за приглашение посетить Белоруссию и выступить на минской конференции на тему евразийской безопасности. Об этом Сергей Лавров заявил 26 октября в Минске во время переговоров с белорусским лидером, сообщает пресс-служба президента Белорусси

2023-10-26T16:23

2023-10-26T16:23

2023-10-26T16:23

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Международная конференция высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире" принимает большое количество участников не только из Европы. Запланирован доклад Сергея Лаврова, который предварительно провёл переговоры с белорусским коллегой Сергеем Алейником и Александром Лукашенко.Лавров поблагодарил Лукашенко за приглашение на конференцию по континентальной безопасности, отметив: "Это сейчас как никогда актуально".По словам Лаврова, своевременность организации конференции предопределена сложной ситуацией в Европе – регионе крупном и богатом природными ресурсами, под диктатом США решившем разделиться на два лагеря как во времена холодной войны."Но и тогда экономические связи не прерывались. А сейчас под давлением Вашингтона Европа идёт на прямые убытки", - заметил глава МИД России.Лавров также обратил внимание: на конференции глава МИД Венгрии Петер Сийярто прямо сказал о том, что в Европе энергоносители стоят в 5 раз дороже, чем в США. Отсюда ожидаемые плачевные последствия, в числе которых деиндустриализация и вынос производств в другие регионы."Так что, я думаю, это была тоже одна из задач у американцев - ослабить Европу и не дать ей возможности экономически расправить плечи и стать самостоятельной", - подчеркнул глава МИД РФ. - Поэтому чрезвычайно актуальная тема".Накануне, 25 октября Сергей лавров провёл переговоры с главой МИД Белоруссии. Он предложил "начинать движение к формированию евразийской структуры безопасности". "Существует ОБСЕ, распространяющаяся на меньшую часть евразийского континента. Но она уже "поизносилась" и не выполняет своё предназначение, - добавил Лавров. - Есть АСЕАН, ШОС, ОДКБ, ЕАЭС. Но без объединения всех существующих организаций континента будет труднее использовать на благо наших стран и народов те конкурентные преимущества, которые нам дает общее пространство".

https://ukraina.ru/20231026/1050510869.html

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