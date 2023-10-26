https://ukraina.ru/20231026/1050513662.html

Сами пусть платят. В Европарламенте отказались финансировать наблюдателей от Украины

Сами пусть платят. В Европарламенте отказались финансировать наблюдателей от Украины - 26.10.2023 Украина.ру

Сами пусть платят. В Европарламенте отказались финансировать наблюдателей от Украины

Пока страна не станет членом ЕС, наблюдатели от Украины, которые могут появится в Европарламенте, не будут получать зарплату из бюджета Евросоюза

2023-10-26T16:02

2023-10-26T16:02

2023-10-26T16:02

новости

европарламент

украина

наблюдатели

финансирование

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Европейский Союз не будет содержать так называемых наблюдателей Украины в Европарламенте, пока страна официально не станет членом объединения. Об этом говорится в заявлении офиса главы Европарламента Роберты Метсолы, опубликованном 25 октября поздно вечером.В заявлении подчеркивается, что любое государство, получившее места наблюдателей в Европарламнете, должно само оплачивать им зарплату и нести затраты на их содержание."Это будет распространяться не только на Украину, но и на все страны- кандидаты в ЕС после подписания договора о вступлении", — цитирует брюссельский Signal заявление офиса Метсолы.Издание напоминает, что в недавнем интервью СМИ Метсола призвала ЕС "распахнуть двери" для Украины и других стран-кандидатов в ЕС и назвала ранний прием таких "членов-наблюдателей" в Европарламент чем-то "важным" для широкой общественности."Похоже, не так уж важно то, что ЕС готов выложить достаточно денег для оплаты этой привилегии. Полноправные депутаты Европарламента получают ежемесячную зарплату в размере почти 10 000 евро, а также множество других льгот и надбавок", - отметило издание.Это не значит, что Брюссель в конечном итоге не будет косвенно платить за данных наблюдателей от Украины, констатирует издание. На сайте Еврокомиссии сообщается, что после начала СВО в 2022 году, блок уже предоставил Украине финансирование и другие виды помощи на сумму более 60 миллиардов евро, пишет бельгийский Signal.Глава Европарламента Роберта Метсола 25 октября в интервью Politico заявила, что парламентарии Украины и Молдавии могут присоединиться к Европарламенту в качестве наблюдателей, так как обе страны ждут вступления в ЕС.По ее словам, если страна смотрит на Европу с политической точки зрения, то Европа должна широко распахнуть свои двери.Метсола уточнила, что члены-наблюдатели от Украины и Молдавии не будут иметь права голоса и будут выдвигаться, а не избираться.

https://ukraina.ru/20231005/1049917874.html

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новости, европарламент, украина, наблюдатели, финансирование