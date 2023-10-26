Сами пусть платят. В Европарламенте отказались финансировать наблюдателей от Украины - 26.10.2023 Украина.ру
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Сами пусть платят. В Европарламенте отказались финансировать наблюдателей от Украины
Сами пусть платят. В Европарламенте отказались финансировать наблюдателей от Украины - 26.10.2023 Украина.ру
Сами пусть платят. В Европарламенте отказались финансировать наблюдателей от Украины
Пока страна не станет членом ЕС, наблюдатели от Украины, которые могут появится в Европарламенте, не будут получать зарплату из бюджета Евросоюза
2023-10-26T16:02
2023-10-26T16:02
новости
европарламент
украина
наблюдатели
финансирование
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Европейский Союз не будет содержать так называемых наблюдателей Украины в Европарламенте, пока страна официально не станет членом объединения. Об этом говорится в заявлении офиса главы Европарламента Роберты Метсолы, опубликованном 25 октября поздно вечером.В заявлении подчеркивается, что любое государство, получившее места наблюдателей в Европарламнете, должно само оплачивать им зарплату и нести затраты на их содержание."Это будет распространяться не только на Украину, но и на все страны- кандидаты в ЕС после подписания договора о вступлении", — цитирует брюссельский Signal заявление офиса Метсолы.Издание напоминает, что в недавнем интервью СМИ Метсола призвала ЕС "распахнуть двери" для Украины и других стран-кандидатов в ЕС и назвала ранний прием таких "членов-наблюдателей" в Европарламент чем-то "важным" для широкой общественности."Похоже, не так уж важно то, что ЕС готов выложить достаточно денег для оплаты этой привилегии. Полноправные депутаты Европарламента получают ежемесячную зарплату в размере почти 10 000 евро, а также множество других льгот и надбавок", - отметило издание.Это не значит, что Брюссель в конечном итоге не будет косвенно платить за данных наблюдателей от Украины, констатирует издание. На сайте Еврокомиссии сообщается, что после начала СВО в 2022 году, блок уже предоставил Украине финансирование и другие виды помощи на сумму более 60 миллиардов евро, пишет бельгийский Signal.Глава Европарламента Роберта Метсола 25 октября в интервью Politico заявила, что парламентарии Украины и Молдавии могут присоединиться к Европарламенту в качестве наблюдателей, так как обе страны ждут вступления в ЕС.По ее словам, если страна смотрит на Европу с политической точки зрения, то Европа должна широко распахнуть свои двери.Метсола уточнила, что члены-наблюдатели от Украины и Молдавии не будут иметь права голоса и будут выдвигаться, а не избираться.
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новости, европарламент, украина, наблюдатели, финансирование
Новости, Европарламент, Украина, наблюдатели, финансирование

Сами пусть платят. В Европарламенте отказались финансировать наблюдателей от Украины

16:02 26.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Пока страна не станет членом ЕС, наблюдатели от Украины, которые могут появится в Европарламенте, не будут получать зарплату из бюджета Евросоюза
Европейский Союз не будет содержать так называемых наблюдателей Украины в Европарламенте, пока страна официально не станет членом объединения. Об этом говорится в заявлении офиса главы Европарламента Роберты Метсолы, опубликованном 25 октября поздно вечером.
В заявлении подчеркивается, что любое государство, получившее места наблюдателей в Европарламнете, должно само оплачивать им зарплату и нести затраты на их содержание.
"Это будет распространяться не только на Украину, но и на все страны- кандидаты в ЕС после подписания договора о вступлении", — цитирует брюссельский Signal заявление офиса Метсолы.
Издание напоминает, что в недавнем интервью СМИ Метсола призвала ЕС "распахнуть двери" для Украины и других стран-кандидатов в ЕС и назвала ранний прием таких "членов-наблюдателей" в Европарламент чем-то "важным" для широкой общественности.
"Похоже, не так уж важно то, что ЕС готов выложить достаточно денег для оплаты этой привилегии. Полноправные депутаты Европарламента получают ежемесячную зарплату в размере почти 10 000 евро, а также множество других льгот и надбавок", - отметило издание.
Это не значит, что Брюссель в конечном итоге не будет косвенно платить за данных наблюдателей от Украины, констатирует издание. На сайте Еврокомиссии сообщается, что после начала СВО в 2022 году, блок уже предоставил Украине финансирование и другие виды помощи на сумму более 60 миллиардов евро, пишет бельгийский Signal.
Глава Европарламента Роберта Метсола 25 октября в интервью Politico заявила, что парламентарии Украины и Молдавии могут присоединиться к Европарламенту в качестве наблюдателей, так как обе страны ждут вступления в ЕС.
По ее словам, если страна смотрит на Европу с политической точки зрения, то Европа должна широко распахнуть свои двери.
Метсола уточнила, что члены-наблюдатели от Украины и Молдавии не будут иметь права голоса и будут выдвигаться, а не избираться.
- РИА Новости, 1920, 05.10.2023
5 октября, 09:03
Европарламент объявил о дефиците средств из-за войны на УкраинеЕврокомиссия (ЕК) объявила об истощении бюджета Евросоюза из-за вооруженного конфликта на Украине. Заявление опубликовано на официальной странице ЕК в соцсети X (Twitter)
 
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