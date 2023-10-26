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Лукашенко предупредил Лаврова о подготовке "западников" к выборам в Белоруссии

Лукашенко предупредил Лаврова о подготовке "западников" к выборам в Белоруссии - 26.10.2023 Украина.ру

Лукашенко предупредил Лаврова о подготовке "западников" к выборам в Белоруссии

Белоруссия и Россия двигаются в направлении реализации планов в Союзном государстве несмотря на давление извне. Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, об этом 26 октября в Минске заявил Александр Лукашенко во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

2023-10-26T16:00

2023-10-26T16:00

2023-10-26T16:00

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Лукашенко сообщил главе МИД России о запланированных на февраль местных выборах в Белоруссии. В ходе единого дня голосования состоится голосование за кандидатуры депутатов различных уровней. При этом он заметил, что знает о желаниях оппозиции."Еще и президентские выборы потом через год после парламентских. Такой у нас непростой период будет. И они к этому готовятся - западники. Мы это видим и готовы к любым сценариям", - добавил Лукашенко.ЕС и США применяют к Белоруссии санкции с конца прошлого века. Они также с 1990-х годов не признают итоги избирательных кампаний в Белоруссии демократическими выборами. Западные санкции были усилены после августа 2020 года, когда по итогам президентской кампании в Белоруссии были подавлены массовые акции протеста против непрерывного (с 1994 года) правления Лукашенко. При этом ЕС и США не признали Лукашенко президентом, а в 2022 году усилил санкции под предлогом участия Белоруссии в СВО.В феврале 2022 года Александр Лукашенко провёл референдум по изменению белорусской конституции, в которой появился новый представительный орган – "Всебелорусское народное собрание" с чрезвычайными и широкими полномочиями. Москва признаёт итоги белорусских электоральных циклов и оказывает Белоруссии поддержку в преодолении западных санкций. В 2022 году вырос не только белорусско-российский товарооборот, но и транзит белорусских грузов в третьи страны.Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года Борисом Ельциным и Александром Лукашенко. Тогда же была принята и Программа действий России и Белоруссии по реализации положений этого договора, ратифицированного парламентами 26 января 2000 года. Договор предусматривает принятие конституционного акта, формирование полноценного союзного парламента (сейчас действует парламентское собрание), введение единой валюты, формирование единого гуманитарного пространства и многое другое.

https://ukraina.ru/20231026/1050510754.html

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