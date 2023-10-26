https://ukraina.ru/20231026/1050511313.html

МВД России объявило в розыск эсэсовца Гунько, которому рукоплескал парламент Канады

МВД России объявило в розыск эсэсовца Гунько, которому рукоплескал парламент Канады - 26.10.2023 Украина.ру

МВД России объявило в розыск эсэсовца Гунько, которому рукоплескал парламент Канады

Бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка), которого чествовали в парламенте Канады, в России объявили в розыск. Об этом стало известно 26 октября из соответствующей записи в базе розыска МВД РФ

2023-10-26T15:20

2023-10-26T15:20

2023-10-26T15:20

новости

дивизия сс "галичина"

розыск

россия

мвд

канада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1a/1049690804_137:0:1351:683_1920x0_80_0_0_b2e5b293242114e897368719d4d8230b.png

Неделю назад СК РФ заочно предъявил Гунько обвинение в геноциде мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны. В Канаде возмутились этому факту, отметив, что Москва могла бы и не делать этого, так как Оттава извинилась за то, что "по ошибке" удостоило "украинского ветерана войны" почестей в правительстве страны.В сентябре на заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Гунько (Хунка), которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских.На самом деле Гунько оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина"* войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Позже премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что не был в курсе приглашения в парламент страны и планов чествования украинского эсэсовца, которого нашел спикер палаты общин Энтони Рота.Позже Рота на своей странице в социальной сети X написал, что ошибся и принес извинения за приглашение в парламент ветерана дивизии СС "Галичина". Рота заявил, что он глубоко сожалеет о своем решении и подал в отставку.Однако в России не согласились, что это действие могло быть ошибкой, и в пятницу, 20 октября, Следственный комитет России заочно предъявил Гунько обвинение в геноциде мирного населения на территории Украинской ССР в годы Великой Отечественной войны.Решается вопрос об объявлении нациста в международный розыск, соответствующие запросы уже направлены в Канаду, Польшу и Белоруссию.Добровольческая дивизия СС "Галичина" - принятое на Украине название 14. Waffen-Grenadier-Division der SS (собственное название "Galizien" было неофициальным). Название дивизии отражает регион, в котором она создавалась - дистрикт Галиция. Галичина или Галиция - часть Западной Украины. Название от города Галич - столицы средневекового Галицкого княжества. Сейчас Галичина - территории Львовской, Тернопольскуой и Ивано-Франковской областей.В 1943 году немецкие власти при информационно-пропагандисткой поддержке ОУН(м)* собрали порядка 80 тысяч добровольцев для формирования гренадерской дивизии (13 тысяч) и отдельных полицейских частей. Уроженец Умани Ярослав Хунка также вошел в состав указанного нацистского подразделения.По информации СК РФ, представители СС "Галичина", включая Хунку, преследовали основную идею нацизма – создание расово чистого государства. Для этого они уничтожали славян, а также представителей других национальностей, проживающих на территории оккупированной Львовской области УССР.В частности Хунка и члены подразделения жестоко убили как минимум 500 человек, включая поляков и евреев в селе Гута Пеняцкая.В середине июля 1944 года дивизия первого набора была разгромлена Красной армией в боях под Бродами. Из резервных и учебных частей была сформирована новая дивизия, которая принимала участие в подавлении Словацкого национального восстания и в боях с югославскими партизанами.В мае 1945 года дивизия сдалась союзникам. Значительная часть бойцов и офицеров была вывезена в Великобританию, а оттуда в Канаду и США. Часть бывших солдат и офицеров принимали участие в деятельности УПА* на территории Западной Украины.По решению Нюрнбергского трибунала СС признана преступной организацией, включая национальные армейские дивизии СС. Однако сейчас на Украине проводится кампания по героизации дивизии, ее солдат и офицеров, не смотря на то, что Киев признает решения Нюрнбергского трибунала.*Признан в РФ террористической организацией.

https://ukraina.ru/20231020/1050367199.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дивизия сс "галичина", розыск, россия, мвд, канада