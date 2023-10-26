МВД России объявило в розыск эсэсовца Гунько, которому рукоплескал парламент Канады - 26.10.2023 Украина.ру
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МВД России объявило в розыск эсэсовца Гунько, которому рукоплескал парламент Канады
МВД России объявило в розыск эсэсовца Гунько, которому рукоплескал парламент Канады - 26.10.2023 Украина.ру
МВД России объявило в розыск эсэсовца Гунько, которому рукоплескал парламент Канады
Бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка), которого чествовали в парламенте Канады, в России объявили в розыск. Об этом стало известно 26 октября из соответствующей записи в базе розыска МВД РФ
2023-10-26T15:20
2023-10-26T15:20
новости
дивизия сс "галичина"
розыск
россия
мвд
канада
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Неделю назад СК РФ заочно предъявил Гунько обвинение в геноциде мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны. В Канаде возмутились этому факту, отметив, что Москва могла бы и не делать этого, так как Оттава извинилась за то, что "по ошибке" удостоило "украинского ветерана войны" почестей в правительстве страны.В сентябре на заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Гунько (Хунка), которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских.На самом деле Гунько оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина"* войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Позже премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что не был в курсе приглашения в парламент страны и планов чествования украинского эсэсовца, которого нашел спикер палаты общин Энтони Рота.Позже Рота на своей странице в социальной сети X написал, что ошибся и принес извинения за приглашение в парламент ветерана дивизии СС "Галичина". Рота заявил, что он глубоко сожалеет о своем решении и подал в отставку.Однако в России не согласились, что это действие могло быть ошибкой, и в пятницу, 20 октября, Следственный комитет России заочно предъявил Гунько обвинение в геноциде мирного населения на территории Украинской ССР в годы Великой Отечественной войны.Решается вопрос об объявлении нациста в международный розыск, соответствующие запросы уже направлены в Канаду, Польшу и Белоруссию.Добровольческая дивизия СС "Галичина" - принятое на Украине название 14. Waffen-Grenadier-Division der SS (собственное название "Galizien" было неофициальным). Название дивизии отражает регион, в котором она создавалась - дистрикт Галиция. Галичина или Галиция - часть Западной Украины. Название от города Галич - столицы средневекового Галицкого княжества. Сейчас Галичина - территории Львовской, Тернопольскуой и Ивано-Франковской областей.В 1943 году немецкие власти при информационно-пропагандисткой поддержке ОУН(м)* собрали порядка 80 тысяч добровольцев для формирования гренадерской дивизии (13 тысяч) и отдельных полицейских частей. Уроженец Умани Ярослав Хунка также вошел в состав указанного нацистского подразделения.По информации СК РФ, представители СС "Галичина", включая Хунку, преследовали основную идею нацизма – создание расово чистого государства. Для этого они уничтожали славян, а также представителей других национальностей, проживающих на территории оккупированной Львовской области УССР.В частности Хунка и члены подразделения жестоко убили как минимум 500 человек, включая поляков и евреев в селе Гута Пеняцкая.В середине июля 1944 года дивизия первого набора была разгромлена Красной армией в боях под Бродами. Из резервных и учебных частей была сформирована новая дивизия, которая принимала участие в подавлении Словацкого национального восстания и в боях с югославскими партизанами.В мае 1945 года дивизия сдалась союзникам. Значительная часть бойцов и офицеров была вывезена в Великобританию, а оттуда в Канаду и США. Часть бывших солдат и офицеров принимали участие в деятельности УПА* на территории Западной Украины.По решению Нюрнбергского трибунала СС признана преступной организацией, включая национальные армейские дивизии СС. Однако сейчас на Украине проводится кампания по героизации дивизии, ее солдат и офицеров, не смотря на то, что Киев признает решения Нюрнбергского трибунала.*Признан в РФ террористической организацией.
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новости, дивизия сс "галичина", розыск, россия, мвд, канада
Новости, Дивизия СС "Галичина", розыск, Россия, МВД, Канада

МВД России объявило в розыск эсэсовца Гунько, которому рукоплескал парламент Канады

15:20 26.10.2023
 
© Кадр трансляции телеканала CTV News
© Кадр трансляции телеканала CTV News
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Бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка), которого чествовали в парламенте Канады, в России объявили в розыск. Об этом стало известно 26 октября из соответствующей записи в базе розыска МВД РФ
"Ярослав Хунка... Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится на сайте ведомства.
Неделю назад СК РФ заочно предъявил Гунько обвинение в геноциде мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны. В Канаде возмутились этому факту, отметив, что Москва могла бы и не делать этого, так как Оттава извинилась за то, что "по ошибке" удостоило "украинского ветерана войны" почестей в правительстве страны.
20 октября, 17:19
Извинились, значит не было! Reuters обиделся на Россию, обвинившую Гунько в геноцидеРоссия обвинила Ярослава Хунка (он же Гунько) в геноциде, но ведь канадское правительство извинилось за то, что "по ошибке" удостоило "украинского ветерана войны" почестей в правительстве страны. Статью с таким выводом 20 октября опубликовало британское информагентство Reuters
В сентябре на заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Гунько (Хунка), которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских.
На самом деле Гунько оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина"* войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Позже премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что не был в курсе приглашения в парламент страны и планов чествования украинского эсэсовца, которого нашел спикер палаты общин Энтони Рота.
Позже Рота на своей странице в социальной сети X написал, что ошибся и принес извинения за приглашение в парламент ветерана дивизии СС "Галичина". Рота заявил, что он глубоко сожалеет о своем решении и подал в отставку.
Однако в России не согласились, что это действие могло быть ошибкой, и в пятницу, 20 октября, Следственный комитет России заочно предъявил Гунько обвинение в геноциде мирного населения на территории Украинской ССР в годы Великой Отечественной войны.
Решается вопрос об объявлении нациста в международный розыск, соответствующие запросы уже направлены в Канаду, Польшу и Белоруссию.
Добровольческая дивизия СС "Галичина" - принятое на Украине название 14. Waffen-Grenadier-Division der SS (собственное название "Galizien" было неофициальным). Название дивизии отражает регион, в котором она создавалась - дистрикт Галиция. Галичина или Галиция - часть Западной Украины. Название от города Галич - столицы средневекового Галицкого княжества. Сейчас Галичина - территории Львовской, Тернопольскуой и Ивано-Франковской областей.
В 1943 году немецкие власти при информационно-пропагандисткой поддержке ОУН(м)* собрали порядка 80 тысяч добровольцев для формирования гренадерской дивизии (13 тысяч) и отдельных полицейских частей. Уроженец Умани Ярослав Хунка также вошел в состав указанного нацистского подразделения.
По информации СК РФ, представители СС "Галичина", включая Хунку, преследовали основную идею нацизма – создание расово чистого государства. Для этого они уничтожали славян, а также представителей других национальностей, проживающих на территории оккупированной Львовской области УССР.
В частности Хунка и члены подразделения жестоко убили как минимум 500 человек, включая поляков и евреев в селе Гута Пеняцкая.
В середине июля 1944 года дивизия первого набора была разгромлена Красной армией в боях под Бродами. Из резервных и учебных частей была сформирована новая дивизия, которая принимала участие в подавлении Словацкого национального восстания и в боях с югославскими партизанами.
В мае 1945 года дивизия сдалась союзникам. Значительная часть бойцов и офицеров была вывезена в Великобританию, а оттуда в Канаду и США. Часть бывших солдат и офицеров принимали участие в деятельности УПА* на территории Западной Украины.
По решению Нюрнбергского трибунала СС признана преступной организацией, включая национальные армейские дивизии СС. Однако сейчас на Украине проводится кампания по героизации дивизии, ее солдат и офицеров, не смотря на то, что Киев признает решения Нюрнбергского трибунала.
*Признан в РФ террористической организацией.
 
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