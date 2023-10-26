https://ukraina.ru/20231026/1050510143.html

Песков рассказал, чем обернется отказ Словакии поставлять оружие Киеву

Песков рассказал, чем обернется отказ Словакии поставлять оружие Киеву - 26.10.2023 Украина.ру

Песков рассказал, чем обернется отказ Словакии поставлять оружие Киеву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 октября прокомментировал журналистам нежелание Словакии оказывать военную помощь Украине

2023-10-26T14:24

2023-10-26T14:24

2023-10-26T14:25

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"Действительно, не такая большая доля Словакии была в обеспечении вооружениями (Киева), поэтому действительно это вряд ли повлияет на весь процесс. Вот что касается США, то главным рулевым в этом процессе являются США, вовсе не Киев. поэтому, конечно, чем дольше США будут продолжать подливать масло в огонь своими действиями, своей прямой вовлеченностью в этот конфликт, тем дольше всё будет продолжаться", - сказал Песков.Ранее в четверг премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика не будет оказывать военную помощь Украине. Также он выступил за мир на Украине, но назвал мирный план президента Владимира Зеленского нереалистичным. По его словам, договариваться должны США и Россия.

https://ukraina.ru/20231026/1050504604.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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словакия, новости, украина, дмитрий песков, россия, зарубежье