Песков рассказал, чем обернется отказ Словакии поставлять оружие Киеву - 26.10.2023 Украина.ру
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Песков рассказал, чем обернется отказ Словакии поставлять оружие Киеву
Песков рассказал, чем обернется отказ Словакии поставлять оружие Киеву - 26.10.2023 Украина.ру
Песков рассказал, чем обернется отказ Словакии поставлять оружие Киеву
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 октября прокомментировал журналистам нежелание Словакии оказывать военную помощь Украине
2023-10-26T14:24
2023-10-26T14:25
словакия
новости
украина
дмитрий песков
россия
зарубежье
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"Действительно, не такая большая доля Словакии была в обеспечении вооружениями (Киева), поэтому действительно это вряд ли повлияет на весь процесс. Вот что касается США, то главным рулевым в этом процессе являются США, вовсе не Киев. поэтому, конечно, чем дольше США будут продолжать подливать масло в огонь своими действиями, своей прямой вовлеченностью в этот конфликт, тем дольше всё будет продолжаться", - сказал Песков.Ранее в четверг премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика не будет оказывать военную помощь Украине. Также он выступил за мир на Украине, но назвал мирный план президента Владимира Зеленского нереалистичным. По его словам, договариваться должны США и Россия.
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словакия, новости, украина, дмитрий песков, россия, зарубежье
Словакия, Новости, Украина, Дмитрий Песков, Россия, Зарубежье

Песков рассказал, чем обернется отказ Словакии поставлять оружие Киеву

14:24 26.10.2023 (обновлено: 14:25 26.10.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 октября прокомментировал журналистам нежелание Словакии оказывать военную помощь Украине
"Действительно, не такая большая доля Словакии была в обеспечении вооружениями (Киева), поэтому действительно это вряд ли повлияет на весь процесс. Вот что касается США, то главным рулевым в этом процессе являются США, вовсе не Киев. поэтому, конечно, чем дольше США будут продолжать подливать масло в огонь своими действиями, своей прямой вовлеченностью в этот конфликт, тем дольше всё будет продолжаться", - сказал Песков.
Ранее в четверг премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика не будет оказывать военную помощь Украине. Также он выступил за мир на Украине, но назвал мирный план президента Владимира Зеленского нереалистичным. По его словам, договариваться должны США и Россия.
Словакия флаг - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Вчера, 12:06
Премьер Словакии назвал мирный план Зеленского нереалистичным и отказался помогать УкраинеПремьер-министр Словакии Роберт Фицо 26 октября в ходе встречи с депутатами заявил, что республика не будет оказывать военную помощь Украине
 
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