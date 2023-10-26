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В Белоруссии признали экстремистскими аккаунты "Полка Калиновского"

В Белоруссии признали экстремистскими аккаунты "Полка Калиновского" - 26.10.2023 Украина.ру

В Белоруссии признали экстремистскими аккаунты "Полка Калиновского"

По заявлению прокуратуры города Минска информационная продукция незаконного вооружённого формирования "Полк iмя Кастуся Калiноўскага" ("Полк Калиновского") в соцсетях и других электронных сервисах признана экстремистскими материалами. Об этом 25 октября сообщила Генпрокуратура Белоруссии.

2023-10-26T14:20

2023-10-26T14:20

2023-10-26T14:20

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"Также экстремистскими признаны визуальные материалы (изображения, логотипы) и словосочетания "Polk Kalinouskaha" и "Полк Калiноўскага", - сказано в официальном сообщении белорусской генпрокуратуры."Полк Калиновского" ранее был признан в Белоруссии террористической организацией. Она была создана белорусскими националистами в Киеве и с 22.02.2022 участвует в СВО под кураторством ГУР Минобороны Украины.В июле суд Гродненской области (Западная Белоруссия) вынес приговор 23-летнему местному жителю за приготовление к участию в вооружённых формированиях и военных действиях на территории иностранного государства. Он получил два года лишения свободы.Следователи установили, сообщала генпрокуратура Белоруссии, что "с апреля по ноябрь 2022 года выразил желание, а затем обозначил намерение вступить в одно из подразделений батальона (полка) "Кастуся Калиновского". С этой целью он предоставил свои персональные данные для приема в вооруженное формирование. Одновременно осуществлял сбор информации о местах приобретения военной амуниции, обмундирования и иной экипировки для использования в условиях боевых действий".В мае четыре года лишения свободы получил другой потенциальный "калиновец". Минский городской суд приговорил 30-летнего минчанина за активное участие в массовых протестах сентября 2020 года, а также "приготовление к участию гражданина Республики Беларусь на территории иностранного государства в вооруженных формированиях, в вооруженном конфликте, военных действиях без уполномочия государства".Как сообщала генпрокуратура, "в период с 24 февраля 2022 года по сентябрь 2022 года он выразил свое желание и намерение вступить в батальон (полк) "Кастуся Калиновского", а также батальон "Террор", получил информацию о маршруте прибытия на территорию Украины, необходимых предметах военного обмундирования и военной амуниции, которые следует приобрести и иметь при себе для участия в указанных вооруженных формированиях". Минчанин получил польскую визу, но не успел прибыть на Украину через Польшу, так как был задержан сотрудниками МВД Белоруссии.В 2022 году подобные приговоры были вынесены семерым гражданам Белоруссии, пытавшимся принять участие в СВО на стороне ВСУ в составе "Полка Калиновского". Сам "полк" никогда не достигал численности полка и, как признавались белорусские националисты, назывался так в пропагандистских целях.Формирование названо именем польского террориста Викентия Константина Калиновского, которого белорусские националисты назвали "Кастусем" ("Костиком") и стали позиционировать борцом за "независимость Белоруссии" во время польского мятежа 1863 года. К этому ложному позиционированию в начале ХХ века большевики добавили лживый миф о Калиновском как о борце за интересы крестьян. Калиновский призывал бороться за "польское дело" с целью восстановления польского государства в границах 1772 года и руководил террористическими ячейками, которые убивали белорусских крестьян и православных священников.

https://ukraina.ru/20231005/1049932669.html

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