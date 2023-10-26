https://ukraina.ru/20231026/1050508646.html
Как в Третьем рейхе: депутат Рады предложил мобилизовать украинцев на принудительные работы
Как в Третьем рейхе: депутат Рады предложил мобилизовать украинцев на принудительные работы - 26.10.2023 Украина.ру
Как в Третьем рейхе: депутат Рады предложил мобилизовать украинцев на принудительные работы
Украина может мобилизовать не только в ряды ВСУ, но и на предприятия ВПК, заявил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью "Украинской правде"
2023-10-26T15:18
2023-10-26T15:18
2023-10-26T15:18
новости
украина
мобилизация
сергей рахманин
всу
оборона
впк
предприятия
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Рахманин заявил, что на многих предприятиях не хватает квалифицированных специалистов. "Условно говоря, есть завод в Одесской области и есть человек соответствующей специальности в Черновицкой области. Его могут мобилизовать и отправить, например, штурмовать посадки, а, возможно, учитывая его специальность и квалификацию, его стоит мобилизовать на это предприятие в Одесской области, где соответствующего специалиста нет", - пояснил он.Рахманин заявил, что размышляет над тем, чтобы подать соответствующую законодательную инициативу, но "не имеет особых надежд, что это с пониманием встретят".24 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил об образовании совместного предприятия немецкого оборонного концерна Rheinmetall и "Укроборонпром". По его словам, совместное предприятие будет осуществлять обслуживание и ремонт техники, поставленной Украине западными партнёрами.Он назвал создание совместного предприятия знаковым событием и заявил, что сотрудничество между Германией и Украиной выйдет на новый уровень и позволит "вместе строить арсенал свободного мира".Истории уже известны случаи принудительного труда. Во времена Второй мировой войны в Германии на принудительных работах (Zwangsarbeit) было занято более 12 миллионов человек, сообщает ZwangsarbeitarchivТолько летом 1944 года на территории германского рейха помимо шести миллионов гражданских рабочих трудились два миллиона военнопленных и более полумиллиона узников концлагерей. "Только за счет подневольных рабочих обеспечивалось снабжение сельского хозяйства и производство вооружений", говорится в материале.В различных источниках встречаются и другие наименования принудительных работ во времена Второй мировой, пишет Федерально агентство по гражданскому воспитанию. Так, их называли Ausländer ("иностранец"), Gefangenen ("заключенные"), Fremdvölkishen ("иностранцы"), Gastarbeiter ("приезжие рабочие"). В устной речи были распространены также оскорбительные названия, например, Polenschweine ("польские свиньи) и Russenweiber ("русские женщины).На Нюрнбергском процессе для обозначения всех, кто был вывезен на работу в Рейх, называли Sklavearbeiter ("рабский труд").
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, украина, мобилизация, сергей рахманин, всу, оборона, впк, предприятия
Как в Третьем рейхе: депутат Рады предложил мобилизовать украинцев на принудительные работы
Украина может мобилизовать не только в ряды ВСУ, но и на предприятия ВПК, заявил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью "Украинской правде"
Рахманин заявил, что на многих предприятиях не хватает квалифицированных специалистов.
"Условно говоря, есть завод в Одесской области и есть человек соответствующей специальности в Черновицкой области. Его могут мобилизовать и отправить, например, штурмовать посадки, а, возможно, учитывая его специальность и квалификацию, его стоит мобилизовать на это предприятие в Одесской области, где соответствующего специалиста нет", - пояснил он.
Рахманин заявил, что размышляет над тем, чтобы подать соответствующую законодательную инициативу, но "не имеет особых надежд, что это с пониманием встретят".
24 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил об образовании совместного предприятия немецкого оборонного концерна Rheinmetall и "Укроборонпром". По его словам, совместное предприятие будет осуществлять обслуживание и ремонт техники, поставленной Украине западными партнёрами.
Он назвал создание совместного предприятия знаковым событием и заявил, что сотрудничество между Германией и Украиной выйдет на новый уровень и позволит "вместе строить арсенал свободного мира".
Истории уже известны случаи принудительного труда. Во времена Второй мировой войны в Германии на принудительных работах (Zwangsarbeit) было занято более 12 миллионов человек, сообщает Zwangsarbeitarchiv
Только летом 1944 года на территории германского рейха помимо шести миллионов гражданских рабочих трудились два миллиона военнопленных и более полумиллиона узников концлагерей. "Только за счет подневольных рабочих обеспечивалось снабжение сельского хозяйства и производство вооружений", говорится в материале.
В различных источниках встречаются и другие наименования принудительных работ во времена Второй мировой, пишет
Федерально агентство по гражданскому воспитанию. Так, их называли Ausländer ("иностранец"), Gefangenen ("заключенные"), Fremdvölkishen ("иностранцы"), Gastarbeiter ("приезжие рабочие"). В устной речи были распространены также оскорбительные названия, например, Polenschweine ("польские свиньи) и Russenweiber ("русские женщины).
На Нюрнбергском процессе для обозначения всех, кто был вывезен на работу в Рейх, называли Sklavearbeiter ("рабский труд").