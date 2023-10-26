FPV-революция: как ВС РФ осваивают дроны-камикадзе - 26.10.2023 Украина.ру
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FPV-революция: как ВС РФ осваивают дроны-камикадзе
FPV-революция: как ВС РФ осваивают дроны-камикадзе - 26.10.2023 Украина.ру
FPV-революция: как ВС РФ осваивают дроны-камикадзе
Конфликт России и Украины по праву можно называть "войной дронов". Причём, помимо привычных уже квадро-, гекса- и других коптеров в последнее время активно используются компактные FPV-дроны (беспилотники, при управлении которыми оператор видит всё от первого лица), которые в основном выполняют функции камикадзе
2023-10-26T13:19
2023-10-26T13:19
видео
дроны
бпла
беспилотники
беспилотник
сво
спецоперация
днр
лнр
донецк
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Об особенностях применения, сложностях управления и эффективности этих маленьких устройств нашим корреспондентам рассказал один из операторов подобных дронов ВС РФ с позывным "Тур".
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видео, дроны, бпла, беспилотники, беспилотник, сво, спецоперация, днр, лнр, донецк, луганск, херсон, запорожье, россия, украина, видео
Видео, дроны, БПЛА, беспилотники, беспилотник, СВО, Спецоперация, ДНР, ЛНР, Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье, Россия, Украина

FPV-революция: как ВС РФ осваивают дроны-камикадзе

13:19 26.10.2023
 
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Конфликт России и Украины по праву можно называть "войной дронов". Причём, помимо привычных уже квадро-, гекса- и других коптеров в последнее время активно используются компактные FPV-дроны (беспилотники, при управлении которыми оператор видит всё от первого лица), которые в основном выполняют функции камикадзе
Об особенностях применения, сложностях управления и эффективности этих маленьких устройств нашим корреспондентам рассказал один из операторов подобных дронов ВС РФ с позывным "Тур".
 
ВидеодроныБПЛАбеспилотникибеспилотникСВОСпецоперацияДНРЛНРДонецкЛуганскХерсонЗапорожьеРоссияУкраина
 
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