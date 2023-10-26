https://ukraina.ru/20231026/1050507684.html
FPV-революция: как ВС РФ осваивают дроны-камикадзе
FPV-революция: как ВС РФ осваивают дроны-камикадзе - 26.10.2023 Украина.ру
FPV-революция: как ВС РФ осваивают дроны-камикадзе
Конфликт России и Украины по праву можно называть "войной дронов". Причём, помимо привычных уже квадро-, гекса- и других коптеров в последнее время активно используются компактные FPV-дроны (беспилотники, при управлении которыми оператор видит всё от первого лица), которые в основном выполняют функции камикадзе
2023-10-26T13:19
2023-10-26T13:19
2023-10-26T13:19
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Об особенностях применения, сложностях управления и эффективности этих маленьких устройств нашим корреспондентам рассказал один из операторов подобных дронов ВС РФ с позывным "Тур".
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, дроны, бпла, беспилотники, беспилотник, сво, спецоперация, днр, лнр, донецк, луганск, херсон, запорожье, россия, украина, видео
Видео, дроны, БПЛА, беспилотники, беспилотник, СВО, Спецоперация, ДНР, ЛНР, Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье, Россия, Украина
FPV-революция: как ВС РФ осваивают дроны-камикадзе
Конфликт России и Украины по праву можно называть "войной дронов". Причём, помимо привычных уже квадро-, гекса- и других коптеров в последнее время активно используются компактные FPV-дроны (беспилотники, при управлении которыми оператор видит всё от первого лица), которые в основном выполняют функции камикадзе
Об особенностях применения, сложностях управления и эффективности этих маленьких устройств нашим корреспондентам рассказал один из операторов подобных дронов ВС РФ с позывным "Тур".