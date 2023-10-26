https://ukraina.ru/20231026/1050507684.html

FPV-революция: как ВС РФ осваивают дроны-камикадзе

FPV-революция: как ВС РФ осваивают дроны-камикадзе - 26.10.2023 Украина.ру

FPV-революция: как ВС РФ осваивают дроны-камикадзе

Конфликт России и Украины по праву можно называть "войной дронов". Причём, помимо привычных уже квадро-, гекса- и других коптеров в последнее время активно используются компактные FPV-дроны (беспилотники, при управлении которыми оператор видит всё от первого лица), которые в основном выполняют функции камикадзе

2023-10-26T13:19

2023-10-26T13:19

2023-10-26T13:19

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Об особенностях применения, сложностях управления и эффективности этих маленьких устройств нашим корреспондентам рассказал один из операторов подобных дронов ВС РФ с позывным "Тур".

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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